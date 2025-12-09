Ramallo avanza con nuevas obras en la costa y apuesta al turismo para la próxima temporada

Ramallo avanza en la ampliación del Paseo Viva el Río El Norte

El Concejo Deliberante de Ramallo debatió y aprobó un conjunto de medidas que buscan fortalecer el desarrollo turístico y ordenar el crecimiento de la zona costera, con el objetivo de mejorar la infraestructura, atraer inversiones privadas y generar nuevas oportunidades laborales de cara a la próxima temporada.

Reorganización del espacio público en la costa Las ordenanzas aprobadas establecen un nuevo esquema de uso del suelo en los sectores ribereños, con el fin de garantizar un crecimiento planificado y sostenible. Desde el cuerpo deliberativo destacaron la importancia de preservar los espacios verdes y optimizar los servicios disponibles para vecinos y visitantes.

Licitaciones turísticas para impulsar la economía local Uno de los puntos centrales fue la habilitación de procesos de licitación para la explotación de nuevas parcelas destinadas a emprendimientos gastronómicos, recreativos y comerciales. El objetivo es generar empleo genuino y consolidar a Ramallo como un destino turístico atractivo en la región.

Impacto económico y expectativas para la temporada de verano Las autoridades locales señalaron que estas decisiones permitirán mejorar la competitividad del distrito y potenciar la llegada de visitantes durante los meses de mayor afluencia. Comerciantes y prestadores de servicios manifestaron buenas expectativas en relación al movimiento turístico previsto.

