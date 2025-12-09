martes 09 de diciembre de 2025
    • Ramallo avanza con nuevas obras en la costa y apuesta al turismo para la próxima temporada

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó nuevas ordenanzas que reorganizan el uso del espacio costero y habilitan licitaciones para potenciar el turismo.

    9 de diciembre de 2025 - 19:45
    Ramallo avanza en la ampliación del Paseo Viva el Río

    El Norte

    El Concejo Deliberante de Ramallo debatió y aprobó un conjunto de medidas que buscan fortalecer el desarrollo turístico y ordenar el crecimiento de la zona costera, con el objetivo de mejorar la infraestructura, atraer inversiones privadas y generar nuevas oportunidades laborales de cara a la próxima temporada.

    El municipio abrió formalmente la temporada estival en el Parador Municipal y anunció un esquema reforzado de prevención en la costa.

    Ramallo habilita 600 metros de playa y refuerza la seguridad con 10 guardavidas diarios
    El Museo Municipal Hércules Rabagliati celebró una verdadera fiesta poética durante el Acto de Premiación del 6° Certamen Literario, género Poesía, una propuesta cultural que ya es un clásico en el distrito. 

    Ramallo: Premiación del Certamen Literario reunió a jóvenes poetas en el Museo Hércules Rabagliati

    Reorganización del espacio público en la costa

    Las ordenanzas aprobadas establecen un nuevo esquema de uso del suelo en los sectores ribereños, con el fin de garantizar un crecimiento planificado y sostenible. Desde el cuerpo deliberativo destacaron la importancia de preservar los espacios verdes y optimizar los servicios disponibles para vecinos y visitantes.

    Licitaciones turísticas para impulsar la economía local

    Uno de los puntos centrales fue la habilitación de procesos de licitación para la explotación de nuevas parcelas destinadas a emprendimientos gastronómicos, recreativos y comerciales. El objetivo es generar empleo genuino y consolidar a Ramallo como un destino turístico atractivo en la región.

    Impacto económico y expectativas para la temporada de verano

    Las autoridades locales señalaron que estas decisiones permitirán mejorar la competitividad del distrito y potenciar la llegada de visitantes durante los meses de mayor afluencia. Comerciantes y prestadores de servicios manifestaron buenas expectativas en relación al movimiento turístico previsto.

    Este lunes por la noche falleció Cristian Tomás Ferreyra, el joven que luchaba por su vida tras colisionar en su motocicleta con una camioneta Ford F100 en las calles La Laguna y Saavedra.

    San Pedro: Falleció el joven que estaba en terapia intensiva tras un grave accidente

    Un joven de Baradero, Didier Podestá Deleglise, fue encontrado tirado y gravemente golpeado en la vía pública.En el día de hoy falleció

    Esta mañana, autoridades de la Jefatura de Asesores del Gobernador —organismo del cual dependen las Casas de la Provincia— estuvieron en nuestro distrito para poner oficialmente en funciones al nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia Zárate, Tomás Barletta.

    Ramallo avanza en la ampliación del Paseo Viva el Río

    Comparado con octubre de 2025, en noviembre cayó 28% la venta de vehículos 0 km en San Nicolás

    El adolescente de 16 años fue registrado por cámaras de seguridad.

