Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

El Ballet Hijos del Horizonte, una agrupación que pertenece al reconocido Ballet Horizonte, participó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín, uno de los certámenes más importantes de la música y la danza popular argentina. Meta FM 94.1

El Ballet Hijos del Horizonte, desprendimiento del reconocido Ballet Horizonte de Ramallo, se presentó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín 2026. La agrupación juvenil mostró su arte en uno de los escenarios más prestigiosos de la música y danza popular argentina, consolidando su crecimiento y sumando experiencia para futuras competencias.

Historia y formación del Ballet Hijos del Horizonte Hijos del Horizonte surge como una extensión del Ballet Horizonte, con un grupo de jóvenes bailarines que buscan destacarse en la danza folklórica. Está integrado por Santiago Martínez, Ever Sarabia, Lautaro Cingolani, Lucas Raffo, Samuel Buceta y Joaquín de Freitas, quienes combinan talento, disciplina y pasión por la tradición argentina.

Participación en el Pre Cosquín 2026 Tras su clasificación en la subsede Villa Constitución, la agrupación se presentó ante un exigente jurado en la etapa nacional del Pre Cosquín. Aunque no logró avanzar a la instancia definitiva, su participación significó un reconocimiento al esfuerzo y dedicación del grupo, y una experiencia invaluable en un festival de renombre.

Impacto y proyección futura del ballet La participación en un escenario de tanta relevancia potencia la proyección del Ballet Hijos del Horizonte. Este paso fortalece la formación de los integrantes y abre puertas para futuras presentaciones, consolidando al grupo como un referente emergente de la danza folklórica argentina y dejando una marca en la cultura local.

La experiencia vivida en el Pre Cosquín 2026 reafirma el compromiso del Ballet Hijos del Horizonte con la danza y la música popular argentina, y promete seguir cultivando talento en las próximas generaciones.

Temas Ramallo

Danza

cosquín

Música