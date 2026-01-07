miércoles 07 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

    El ballet juvenil de Ramallo participó en la 54ª edición del Pre Cosquín, mostrando talento y consolidando su proyección artística en el país.

    7 de enero de 2026 - 16:17
    El Ballet Hijos del Horizonte, una agrupación que pertenece al reconocido Ballet Horizonte, participó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín, uno de los certámenes más importantes de la música y la danza popular argentina.

    El Ballet Hijos del Horizonte, una agrupación que pertenece al reconocido Ballet Horizonte, participó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín, uno de los certámenes más importantes de la música y la danza popular argentina.

    Meta FM 94.1

    El Ballet Hijos del Horizonte, desprendimiento del reconocido Ballet Horizonte de Ramallo, se presentó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín 2026. La agrupación juvenil mostró su arte en uno de los escenarios más prestigiosos de la música y danza popular argentina, consolidando su crecimiento y sumando experiencia para futuras competencias.

    Lee además
    Imágenes que comenzaron a circular por redes sociales en las últimas horas generaron una fuerte preocupación en la comunidad de Ramallo: un depósito del Hospital José María Gomendio aparece colmado de bolsas rojas que contienen residuos patológicos, acumulados en condiciones que encendieron todas las alarmas sanitarias.

    Alerta en Ramallo por residuos patológicos acumulados en el Hospital Gomendio
    La Municipalidad de Ramallo abrió una convocatoria pública destinada a músicos, solistas y bandas locales, con el objetivo de ampliar la participación artística en los distintos eventos culturales que se desarrollarán a lo largo del año en el distrito.

    Ramallo convoca a músicos y bandas locales para fortalecer la cultura del distrito

    Historia y formación del Ballet Hijos del Horizonte

    Hijos del Horizonte surge como una extensión del Ballet Horizonte, con un grupo de jóvenes bailarines que buscan destacarse en la danza folklórica. Está integrado por Santiago Martínez, Ever Sarabia, Lautaro Cingolani, Lucas Raffo, Samuel Buceta y Joaquín de Freitas, quienes combinan talento, disciplina y pasión por la tradición argentina.

    Participación en el Pre Cosquín 2026

    Tras su clasificación en la subsede Villa Constitución, la agrupación se presentó ante un exigente jurado en la etapa nacional del Pre Cosquín. Aunque no logró avanzar a la instancia definitiva, su participación significó un reconocimiento al esfuerzo y dedicación del grupo, y una experiencia invaluable en un festival de renombre.

    Impacto y proyección futura del ballet

    La participación en un escenario de tanta relevancia potencia la proyección del Ballet Hijos del Horizonte. Este paso fortalece la formación de los integrantes y abre puertas para futuras presentaciones, consolidando al grupo como un referente emergente de la danza folklórica argentina y dejando una marca en la cultura local.

    La experiencia vivida en el Pre Cosquín 2026 reafirma el compromiso del Ballet Hijos del Horizonte con la danza y la música popular argentina, y promete seguir cultivando talento en las próximas generaciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Alerta en Ramallo por residuos patológicos acumulados en el Hospital Gomendio

    Ramallo convoca a músicos y bandas locales para fortalecer la cultura del distrito

    El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    Comenzó la Escuela de Verano en Ramallo con más de 600 chicos participando

    El Parador Municipal de Ramallo abre su colonia de verano para adultos mayores

    Ramallo comenzó a cobrar la tasa vial al combustible y suma presión sobre el bolsillo

    Ramallo, entre los municipios con peor índice de transparencia fiscal en la Provincia

    Venta de tierras municipales en Ramallo: oposición denuncia falta de transparencia y apuro oficialista

    Ramallo: Robaron la tarjeta de un paciente en el Hospital Gomendio, pagaron una deuda y luego falleció

    Ramallo: Cecilia Giammaria demandó a Poletti para frenar la nueva tasa al combustible

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Municipalidad de Ramallo abrió una convocatoria pública destinada a músicos, solistas y bandas locales, con el objetivo de ampliar la participación artística en los distintos eventos culturales que se desarrollarán a lo largo del año en el distrito.

    Ramallo convoca a músicos y bandas locales para fortalecer la cultura del distrito

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    San Nicolás ocupa actualmente el puesto 16 a nivel nacional en el ranking de tarifas del transporte urbano.

    San Nicolás, entre las ciudades con el boleto de colectivo más caro del país
    El 2025 marcó el despegue internacional del rugbier sampedrino Juan Pedro Ramognino.

    Rugby San Pedro: primera experiencia internacional del sampedrino Juan Pedro Ramognino

    El Ballet Hijos del Horizonte, una agrupación que pertenece al reconocido Ballet Horizonte, participó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín, uno de los certámenes más importantes de la música y la danza popular argentina.

    Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

    Al costado de las vías del Ferrocarril Mitre y Avenida Rivadavia y casi perdida de la vista de los transeúntes existe un bello edificio de líneas sobrias representativo de una época y con mucha historia, que supo albergar las antiguas instalaciones administrativas de la Cooperativa Eléctrica de Zárate y su usina.

    Edificio histórico de la Cooperativa Eléctrica de Zárate: símbolo de lucha y solidaridad

    Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados

    Pergamino: retiran de las calles vehículos que están abandonados