Soledad Aita volvió a superarse: mejoró el récord pergaminense de maratón

Soledad Aita volvió a ratificar el gran momento que atraviesa y escribió un nuevo capítulo en la historia del atletismo pergaminense. Este domingo, en el 24° Maratón Internacional de la Bandera de Rosario , que en esta edición fue Campeonato Nacional de Maratón , finalizó en el sexto puesto de la clasificación general femenina con un tiempo de 3h. 06m. 42s , registro que significó una nueva mejor marca para una atleta pergaminense en la distancia de 42,195 kilómetros.

Integrante del equipo Control G Running , dirigido por Mariano García, “Sole” Aita promedió 4m. 27s. por kilómetro sobre un circuito exigente y en condiciones climáticas adversas, con lluvia, viento y bajas temperaturas, factores que elevaron la dificultad de la competencia.

Con este registro mejoró en 1m. 42s. el récord pergaminense que ella misma había establecido el 21 de septiembre de 2025 en el Maratón de Buenos Aires, cuando debutó en la distancia con un tiempo de 3h. 08m. 24s .

La actuación en Rosario confirma el sostenido crecimiento deportivo de Aita durante la presente temporada. Luego de haber conseguido el tercer puesto en el Campeonato Nacional de Medio Maratón en Santa Rosa, donde también estableció el récord pergaminense de los 21 kilómetros con 1h. 22m. 48s , volvió a responder en su principal objetivo del primer semestre.

La carrera rosarina representó una nueva prueba de carácter para la atleta pergaminense, que logró sostener un ritmo competitivo durante toda la competencia pese a las difíciles condiciones del circuito y del clima.

En sus redes sociales, publicó: “Campeonato Nacional de Maratón 2026. Rosario una vez más, una nueva mejor marca en un circuito muy duro y con un clima poco favorable. Costó muchísimo, pero el deseo y la ilusión de cruzar el arco de llegada y colgarme la medalla una vez más fue más fuerte. Mucho por lo que seguir trabajando, resta la mitad del año y nuevos objetivos... vamos que seguimos".

Lejos de conformarse con el nuevo récord, Aita dejó en claro que su temporada todavía tiene importantes desafíos por delante y que continuará trabajando para seguir elevando su nivel.

“Rosario me hizo más fuerte"

En diálogo con LA OPINION, Aita relató cómo vivió una carrera que calificó como muy diferente a la de su debut en la distancia y que estuvo marcada por distintos contratiempos. “Este 42K tan esperado y planificado fue diferente en varios aspectos. Largamos desde el Monumento a la Bandera a las 8:00 y esta vez pude hacerlo desde el corral de Elite, con un amanecer ideal en cuanto al clima, que después cambió drásticamente", contó.

La atleta explicó que el desarrollo de la prueba la obligó a modificar sobre la marcha la estrategia prevista. "La largada desde la punta siempre es rápida. El primer kilómetro lo pasé por debajo de mi promedio y en el segundo me acomodé a lo previsto, pero no fue definitivo porque con el pasar de los kilómetros me costó nivelar los ritmos".

Además, reveló que afrontó la competencia con un cuadro gripal. "Venía y sigo con un cuadro gripal, por lo tanto no podía respirar con normalidad. Me desconcentré bastante porque no me sentía cómoda con eso".

Hasta el medio maratón logró sostener el ritmo planificado, pero el tramo decisivo presentó nuevas dificultades. “A mitad de carrera seguía sosteniendo el paso y encaré la segunda parte hasta llegar al kilómetro 30, donde empecé a sentir calambres en los gemelos. Ahí el circuito tiene subidas y el viento fue determinante para no poder mantener mis parciales".

Desde ese momento, el objetivo cambió. “Sabía que de ahí en adelante tenía que moderar el paso por los calambres y el viento para llegar de la mejor manera posible. Al final nos acompañó un poco de lluvia, pero el viento fue lo peor".

También destacó que debió afrontar en soledad gran parte del recorrido. "No tuve resguardo de ningún pelotón o compañía; me tocó correr sola a mi ritmo, así que los kilómetros finales fueron a puro corazón".

Pese a todas esas dificultades, consiguió mejorar su récord pergaminense. “Salió una mejor marca. Es verdad que iba por una mejor, pero voy a seguir trabajando para lograrla. Rosario me dio una lección nuevamente y me hizo más fuerte", concluyó.

Marcos Misiewicz en el Top 50

Otro pergaminense que completó una muy buena actuación fue Marcos Misiewicz, quien finalizó 47° en la clasificación general con un tiempo de 2h. 50m. 17s, en una actuación que tuvo un mérito especial por todo lo vivido en la previa.

Llegó a Rosario luego de una semana complicada. El lunes previo a la competencia sufrió un accidente en moto que le provocó dolores en ambas rodillas. A pesar de esas molestias decidió no abandonar el objetivo, viajó igualmente a la ciudad santafesina y logró completar los 42,195 kilómetros.

Marcos Misiewicz (estoy corriendo) Marcos Misiewicz completó en Rosario su quinto maratón enfocado en próximos objetivos. @estoycorriendo.ph

Con apenas un mes de entrenamiento específico para este maratón bajo las órdenes del entrenador Damián Barcos, de Concepción del Uruguay, Misiewicz cumplió con la meta que se había propuesto para la competencia. “Solo quería llegar”, resumió en diálogo con LA OPINION, dejando en claro que su planificación apunta a objetivos más ambiciosos en el futuro.

“El medio maratón lo pasé bien. En el kilómetro 34 me empezó a costar porque apareció mucho viento y lluvia. Ahí bajé el ritmo porque quería llegar. Estoy re contento porque completé mi quinto maratón; mi objetivo era llegar, no era ir a buscar una marca", contó quien ya suma tres maratones en Buenos Aires y dos en Rosario.