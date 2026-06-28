El Club de Tenis ya vive la cuenta regresiva para el 2° Pergamino Open

La confirmación oficial de la segunda edición del torneo ITF W35 Pergamino Open marcó el comienzo de una nueva cuenta regresiva para el Club de Tenis Pergamino . Después del exitoso estreno de 2025, la institución volverá a recibir del 27 de julio al 2 de agosto a destacadas jugadoras del circuito profesional femenino, en un torneo que repartirá 30.000 dólares en premios y que volverá a ubicar a la ciudad en el calendario internacional de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Con el anuncio ya oficializado, el presidente del Club de Tenis Pergamino, Raúl Costa , y el vicepresidente, Ariel Santa Cruz , visitaron el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1 , donde contaron cómo avanzan los preparativos para un evento que, según reconocen, comenzó a organizarse mucho antes de que pudiera hacerse público.

“Hace más de dos meses que estamos trabajando a full por el torneo, sabiendo que se iba a hacer, pero no lo podíamos publicar" , explicó Costa. El dirigente señaló que la espera obedeció a una cuestión reglamentaria. "Hasta que no aparece en el calendario oficial de la ITF, la Asociación Argentina de Tenis no nos permitía anunciarlo. Estábamos todos ansiosos para que saliera y, apenas se confirmó, pudimos comunicarlo" .

Costa remarcó además el respaldo recibido por parte de la ITF y de la Asociación Argentina de Tenis para volver a elegir a Pergamino como sede. "La ITF volvió a considerar a la ciudad como una opción y la Asociación Argentina de Tenis nos sigue apoyando después de la enorme sorpresa que se llevaron con el gran evento que fue el año pasado" , destacó.

LA ENTREVISTA COMPLETA A RAUL COSTA Y ARIEL SANTA CRUZ

Embed

Un éxito que elevó la vara

La primera edición del Pergamino Open dejó una huella profunda tanto en el club como en la ciudad. El nivel deportivo, la organización y, especialmente, la respuesta del público superó ampliamente las expectativas de los organizadores. "Nos desbordó la cantidad de gente. Uno, porque está metido en el tenis, siente que es un evento muy lindo, pero después hay que ver si eso se refleja en el público. Y realmente pasó. El apoyo de la ciudad fue increíble", recordó Costa.

El dirigente destacó especialmente el acompañamiento de las empresas locales, muchas de las cuales decidieron apoyar el torneo cuando todavía era una incógnita cómo respondería la gente. "Hubo muchísimos sponsors que dijeron 'nosotros estamos' sin saber lo que iba a pasar. Confiaron en nosotros y eso fue fundamental para que el torneo pudiera realizarse", señaló.

El punto más alto llegó durante la jornada de las semifinales de singles y la final de dobles. "El sábado tuvimos unas 1.200 entradas vendidas y muchas más entregadas a sponsors. Creemos que hubo más de 1.500 personas en el club. Incluso hubo mucha gente que no pudo ver los partidos con comodidad porque ya no había lugar", recordó.

Raúl Costa - Ariel Santa Cruz Raúl Costa y Ariel Santa Cruz, presidente y vice del Club de Tenis Pergamino, en LA OPINION Play. LA OPINION

Un club que también se prepara

Con la experiencia adquirida en la primera edición, el Club de Tenis trabaja para ofrecer mejores condiciones tanto a las jugadoras como al público. Santa Cruz explicó que actualmente se desarrollan distintas obras de infraestructura. "Estamos renovando completamente los vestuarios de damas y caballeros. También seguimos trabajando sobre las canchas porque siempre necesitan mantenimiento y queremos que vuelvan a estar en las mejores condiciones posibles", afirmó.

Las mejoras forman parte de un año muy especial para la institución, que en noviembre celebrará su centenario. "Queremos que el club esté cada vez más lindo. El Pergamino Open también forma parte de los festejos por los 100 años y representa una oportunidad enorme para mostrar todo el crecimiento que ha tenido la institución", expresó el vicepresidente.

Live Blog Post Embed - LA OPINION Play | Streaming on Instagram: " #FueraDePágina: de lunes a viernes, de 10 a 12, en LA OPINION PLAY." View this post on Instagram

Julia Riera, otra vez presente

Uno de los temas que más expectativa genera entre los aficionados pergaminenses es la posible presencia de Julia Riera, actualmente ubicada en el puesto 182 del ranking mundial WTA e impulsora del nacimiento del torneo.

Costa recordó cómo surgió la idea del Pergamino Open. “Todo empezó por una iniciativa de Julia (Riera). A fines de 2024 empezó a preguntarme si las canchas del club tenían las medidas reglamentarias para un torneo profesional. Cuando le confirmamos que sí, ella empezó a gestionar junto a la Asociación Argentina de Tenis la posibilidad de traer un torneo a Pergamino".

El dirigente explicó que un ascenso en el ranking en las próximas semanas podría impedirle a Riera (está de gira por Europa) disputar el cuadro de singles del 2° Pergamino Open. “Hoy tiene un mejor ranking que el año pasado y creemos que eso puede hacer muy difícil que juegue el torneo de singles. Como pergaminenses nos da un poco de lástima porque todos queremos verla jugar, pero al mismo tiempo nos pone muy contentos que siga creciendo en el circuito internacional".

De todos modos, Costa confirmó que la presencia de Riera está prácticamente asegurada durante toda la semana del torneo. "Julia va a estar con nosotros. Está muy involucrada con la organización y sigue muy de cerca cada detalle. No sabemos todavía si jugará dobles, porque es algo que todavía no conversamos con ella, pero sí estará acompañándonos durante toda la semana".

En la edición 2025, Riera le dio una enorme alegría al público local al consagrarse campeona del torneo de dobles junto a Martina Capurro, uno de los momentos más emotivos que dejó el torneo.

Berta Bonardi confirmada

Otra muy buena noticia para el tenis pergaminense pasa por la participación de Berta Bonardi, quien el año pasado disputó tanto el cuadro principal de singles como el torneo de dobles. “Hablé con Berta y me confirmó que va a estar", anunció Costa, que contó además que la jugadora está de gira por Europa. La confirmación de Bonardi garantiza nuevamente la presencia de una jugadora surgida del Club de Tenis Pergamino, donde dio sus primeros pasos.

El desafío de repetir el éxito

Costa también destacó el enorme trabajo que demanda la organización de un torneo de estas características. "El club prácticamente queda dedicado por completo al evento durante más de una semana. Se utilizan cuatro canchas para la competencia y las restantes para entrenamientos. Incluso contamos nuevamente con la colaboración del Club Gimnasia para que las jugadoras puedan practicar allí".

A ello se suma una importante estructura organizativa que incluye árbitros internacionales, hospedaje, alimentación, logística y una fuerte inversión económica. "Gran parte de todo eso se logra gracias al apoyo de los sponsors. Este año el contexto económico es más difícil, pero confiamos en volver a contar con el acompañamiento que tuvimos en la primera edición", explicó Costa.

Tanto Costa como Santa Cruz coincidieron en que el Pergamino Open ya dejó de ser una experiencia aislada para transformarse en un evento con identidad propia. A un mes del inicio, el Club de Tenis trabaja para que la segunda edición vuelva a mostrar a Pergamino como escenario del tenis profesional y para que una historia que comenzó con enorme éxito en 2025 siga escribiendo nuevos capítulos.