Douglas rompió el maleficio: volvió al triunfo con goleada incluida

Douglas volvió a sonreír en Chivilcoy: goleó 4 a 0 y cortó una racha de seis partidos sin ganar. PRENSA DOUGLAS HAIG

La Primera Fase del Torneo Federal A ingresó en su etapa decisiva y Douglas Haig afrontó un partido que lo relanza como protagonista. En la tarde de este domingo visitó a Independiente de Chivilcoy en el estadio “Raúl Lungarzo”, por la decimoquinta fecha de la Zona 1 y le puso fin a una racha adversa de seis partidos sin ganar y sin convertir goles. Y lo hizo de una gran manera, con goleada incluida, por 4 a 0. Además, por primera vez ganó en ese estadio.

El primer tiempo fue discreto y parejo. Independiente trató de manejar la pelota desde el inicio y buscó inquietar a Douglas pero el equipo de Pergamino ajustó las marcas y si bien por momentos perdió la tenencia de la pelota, nunca pasó sobresaltos.

La primera mitad contó con escasas situaciones frente a los arcos; sin embargo, a diferencia de los últimos seis partidos, el Rojinegro volvió a encontrar la efectividad que tanto buscó. A los 38' apareció Carlos Arriola en el corazón del área y estampó el primero que le sacó una mochila muy pesada a Douglas. Cinco minutos más tarde, a los 43' y tras una buena jugada colectiva, Arriola habilitó a Joaquín Castellano, quien con un remate preciso y colocado al palo derecho del arquero, marcó el 2 a 0 con el que se fue el primer tiempo.

En el inicio del complemento, Douglas volvió a pegar y definió la historia. A los 7' nuevamente Castellano apareció en el corazón del área y colocó el 3 a 0. A partir de ese momento, Douglas pasó a manejar la pelota, controló los ritmos del partido y con espacios, fue por más ante un rival totalmente derrotado y sin ideas. Sobre los 45' el Fogonero amplió el marcador mediante Simón Fiorito y de esa manera, con el 4 a 0, cerró una gran tarde que lo acerca a la clasificación. Además, volvió a la punta, posición que comparte con Sportivo Belgrano de San Francisco, que igualó 1 a 1 en su visita a El Linqueño.

INDEPENDIENTE (Chivilcoy) 0 DOUGLAS HAIG 4 Estadio: “Raúl Lungarzo”. Arbitro: José Sandoval. Asistentes: Rodrigo Lescano y Paula Eisenacht. Cuarto árbitro: Lautaro Castañola. Independiente (Chivilcoy): Marco Cordero; Thiago Mast, Agustín Vera, Dardo Torres, Gianfranco Borgognoni, Francisco Funes, Leonardo Cisneros, Tenca Hernández, Leonardo Retamozo, Uriel Ramírez y Juan Bautista Berrutti. DT: Juan Lungarzo. Douglas Haig: Facundo Perrone; Agustín Pezzi, Lucas. López, Nicolás Canela, Luciano Cuello, Martin Caballo, Brian Meza, Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Carlos Arriola. DT: Sebastián Cejas. Goles: PT 38' Arriola (DH), 43' Castellano (DH); ST 7' Castellano (DH) y 45' Fiorito (DH). Cambios: 45' Valentín Soriano x Uriel Ramírez Kloster (I), 57' Lucas Acuña x Leonardo Cisnero Pereyra (I), 57' Franco Pérez x Gianfranco Borgognoni (I), 64' Agustín Herrera x Dardo Torres (I), 68' Marcos Giménez x Carlos Arriola (DH), 77' Lautaro Ojeda x Brian Meza (DH), 77' Tomás Fevola x Juan Bautista Berrutti (I), 81' Luka Rosciano x Jonatan Palacio (DH) y 81' Guillermo Pereira x Martín Caballo (DH)

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