Douglas busca un triunfo que lo relance en el Torneo Federal A

La primera fase del Torneo Federal A ingresa en su etapa decisiva y Douglas Haig afrontará este domingo un compromiso que puede resultar determinante para su futuro inmediato. Desde las 15:00 visitará a Independiente de Chivilcoy en el estadio “Raúl Lungarzo” , con arbitraje de José Darío Sandoval , por la decimoquinta fecha de la Zona 1, en un partido en el que buscará ponerle fin a una racha que ya se convirtió en la principal preocupación del mundo rojinegro.

El Rojinegro llegará a Chivilcoy luego del empate sin goles en casa frente al líder Sportivo Belgrano de San Francisco, resultado que estiró a seis la serie de partidos sin victorias y sin convertir goles. Se trata de un presente muy distinto al que mostró durante gran parte de la primera rueda, cuando dominó la zona y construyó una ventaja importante sobre sus perseguidores.

Los números reflejan con claridad el momento que atraviesa el equipo de Sebastián Cejas. Douglas apenas sumó dos de los últimos 18 puntos en juego y pasó de liderar con ocho puntos de ventaja a ocupar el segundo puesto con 24 unidades, dos menos que Sportivo Belgrano, que ahora encabeza las posiciones con 26.

Más allá del bajón futbolístico, la realidad también muestra que el Fogonero continúa en la lucha por el liderazgo. Con tres fechas por disputarse luego de este compromiso, una victoria en Chivilcoy le permitiría recuperar confianza y afrontar el tramo final con otro impulso.

El gran desafío pasa por reencontrarse con el gol. Desde la goleada 4 a 1 frente a Atlético Escobar, por la octava fecha, Douglas Haig no volvió a convertir. La falta de eficacia ofensiva terminó condicionando a un equipo que, en varios de esos encuentros, generó situaciones como para obtener mejores resultados, pero careció de precisión en los metros finales.

El mensaje de Sebastián Cejas

La prolongada sequía abrió interrogantes sobre la continuidad de Sebastián Cejas al frente del plantel. Sin embargo, tanto la dirigencia como el propio entrenador dejaron en claro durante la semana que el proyecto continúa.

El viernes, “Terremoto” Cejas publicó un mensaje en sus redes sociales con un fuerte contenido motivacional, dirigido tanto al plantel como al entorno del club, en el que pidió no perder de vista el camino recorrido. "Hoy atravesamos un bajón de resultados, pero la realidad también dice que seguimos segundos en la tabla, peleando arriba y dependiendo de nosotros mismos", expresó el entrenador.

Además, sostuvo que "los procesos largos tienen momentos de euforia y momentos de incertidumbre" y remarcó que "los equipos fuertes no son los que nunca tropiezan, sino los que saben mantenerse unidos cuando aparecen las dudas".

En otro de los pasajes del mensaje, Cejas invitó a valorar el recorrido del equipo durante el campeonato y aseguró que "las opiniones cambian cada domingo; el trabajo, el compromiso y la convicción deben permanecer".

Sus palabras buscaron transmitir tranquilidad en un contexto donde los resultados generaron cuestionamientos, pero en el que Douglas Haig continúa ocupando una posición de privilegio y conserva intacto su sueño de ir por el ascenso.

La probable formación

En el aspecto futbolístico, Douglas presentaría una sola modificación respecto del equipo que empató con Sportivo Belgrano. En el mediocampo, Guillermo Pereira regresaría a la formación titular en reemplazo de Joaquín Castellano. De esta manera, la probable formación sería con Facundo Perrone; Agustín Pezzi, Lucas López, Nicolás Canela y Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza y Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Carlos Arriola.

El rival también necesita sumar

Del otro lado estará un rival que tampoco llega atravesando su mejor momento. Independiente de Chivilcoy viene de perder 2 a 0 como visitante frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y ocupa el séptimo lugar con 17 puntos.

El conjunto dirigido por Juan José Lungarzo está a cuatro unidades de la zona de clasificación, por lo que el encuentro representa una oportunidad importante para acercarse a los cinco primeros y seguir con aspiraciones de avanzar a la Zona Campeonato.

Para el Rojinegro, el desafío va más allá de los tres puntos. La visita a Chivilcoy representa la posibilidad de recuperar la confianza perdida durante las últimas semanas, volver a celebrar un gol después de seis fechas y llegar fortalecido al tramo decisivo de la Primera Fase. El margen de error se achicó, pero la tabla demuestra que el objetivo sigue al alcance. Douglas continúa segundo y sabe que una victoria puede cambiar rápidamente el clima que hoy rodea al equipo.