De Pergamino al Mundial: seis hinchas de Douglas viven una experiencia inolvidable

Diego Barceló, Martín Polo, Bernardo Biscaysacú, Gabriel Pereyra, Luciano Roca y David Valentini llevan la pasión por Douglas Haig y la Selección Argentina hasta el Mundial en Estados Unidos.

Seguir a la Selección Argentina en un Mundial es un sueño para miles de personas. Para seis hinchas de Douglas Haig , además, representa la oportunidad de llevar el nombre del club y de Pergamino a miles de kilómetros de casa. Diego Barceló, Martín Polo, Bernardo Biscaysacú, Gabriel Pereyra, Luciano Roca y David Valentini emprendieron un nuevo viaje para acompañar al equipo de Lionel Scaloni durante los tres primeros partidos del certamen que se disputa en Estados Unidos.

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Cinco de ellos viajaron desde nuestra ciudad, mientras que el sexto, radicado en territorio estadounidense desde hace diez años, se sumó al grupo para compartir la experiencia.

En diálogo con Nota Al Pie, por La Opinión Play, Gabriel Pereyra contó que la bandera del Rojinegro despertó el interés de muchos hinchas de distintos países y que también recibieron comentarios de argentinos que reconocieron al club.

"Mucha gente nos pregunta por Douglas cuando nos ve con la ropa del club. Muchos coinciden en que merecemos estar en otra categoría y está bueno que lo reconozcan" , expresó.

La imagen viral de Messi con presencia rojinegra

Sobre la fotografía que recorrió las redes tras el festejo del gol de Lionel Messi, aseguró que en el momento no tomaron dimensión de lo que había ocurrido.

"Después fue muy lindo ver la bandera de Douglas detrás de Messi. Para el que es hincha es algo único", afirmó.

Y explicó el motivo por el que nunca falta la bandera en este tipo de viajes: "El hincha de Douglas lo siente de corazón. Por eso sentimos tanto orgullo de llevar la bandera a cualquier lugar del mundo. Douglas es nuestra vida".

Un Mundial diferente, pero con la misma pasión

A diferencia de Qatar 2022, esta vez el viaje resultó mucho más exigente. Los largos traslados entre sedes, el cansancio acumulado y los trámites de la visa hicieron que la organización fuera más compleja.

También encontraron realidades diferentes según la sede. Mientras que en Miami sintieron que todavía no había demasiado clima mundialista, en Kansas y Dallas el ambiente cambió por completo gracias a la gran presencia de hinchas argentinos. Además, destacaron la amabilidad de la gente en cada ciudad que visitaron.

De todos modos, coincidieron en que volver a seguir a la Selección en un Mundial sigue siendo una experiencia difícil de comparar.

¿El ascenso de Douglas o la cuarta?

En medio de la charla surgió una pregunta inevitable: si tuviera que elegir entre que la Selección gane una cuarta Copa del Mundo o que Douglas logre el ascenso a la Primera Nacional, ¿con qué se quedaría?

Gabriel no dudó: "Con el ascenso de Douglas", respondió entre risas.

Una respuesta que refleja el sentimiento de quienes llevan los colores y la pasión fogonera a cada rincón que visitan. Porque, aunque vivir un Mundial sea una experiencia única, para ellos no hay nada que supere el orgullo de representar a Douglas Haig en cualquier rincón del mundo.