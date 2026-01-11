Rafa Rivas, el creador que transformó la escena teatral de Pergamino

Rafa Rivas es el creador de Microteatro Pergamino, una propuesta novedosa que ha cambiado el interés del público pergaminense por opciones diferentes.

Durante los últimos años, Rafa Rivas se consolidó como uno de los nombres más influyentes del teatro independiente en Pergamino . Director, productor y creador de Microteatro Pergamino y de la escuela de comedia musical más grande de la provincia de Buenos Aires , su trabajo no solo amplió la oferta cultural local, sino que también modificó hábitos, públicos y miradas en una ciudad históricamente ligada al teatro tradicional.

“Hemos crecido, pero no solos. Tengo un equipo de gente que la lucha todos los días”, afirma Rivas, quien remarca que el crecimiento fue acompañado por una propuesta clara: ofrecer algo distinto. “Salimos de lo normativo, de la norma, y la gente lo agradece”.

La llegada del microteatro a Pergamino parecía, al principio, una idea utópica. “Nuestra sociedad es bastante conservadora”, reconoce. Sin embargo, una experiencia personal fue el disparador. “Soy representante de la provincia de Buenos Aires en Teatro Breve y en festivales internacionales. En Córdoba vi lo que mueve la cultura y dije: esto hay que llevarlo a Pergamino”.

El desafío fue adaptar el formato. “El microteatro está pensado para capitales, para ciudades grandes. Yo propuse hacer algo distinto, mostrar micro, pero a nuestra manera”. Así nació Microteatro Pergamino, hoy convertido en una marca reconocida.

El impacto fue inmediato y sostenido. “La gente adulta, que antes era más del teatro clásico, hoy es público fijo: cualquier cosa que diga ‘micro’, compra entrada”, cuenta.

Microteatro

Qué es el microteatro y por qué funciona

El microteatro consiste en obras breves de entre 12 y 15 minutos, con inicio, desarrollo y final completos, representadas en espacios no convencionales y para públicos reducidos. “Es captar la atención en 15 minutos, como una obra de dos horas, pero concentrada”, explica Rivas.

En Pergamino, el formato se diversificó: microdrama, microdanza, microcanto y microstand-up. “Usamos baños, camarines, espacios que se transforman todo el tiempo. Cada experiencia es distinta”.

Obras, adaptaciones y reconocimiento nacional

Rivas también apostó fuerte a la calidad artística. “Trajimos obras galardonadas de autores europeos y también textos de autores locales que triunfan en Buenos Aires”. Entre ellos, destacó a la pergaminense Cecilia Miserere.

Además, adaptó grandes clásicos a formatos más breves. “Juan a la Loca duraba dos horas y media. La llevé a 60 minutos y fue un éxito tremendo”. La obra se presentó en Pergamino, Buenos Aires y Córdoba.

Lo mismo ocurrió con La casa de Bernarda Alba, montada en versión inmersiva. “La gente estaba dentro del velorio. No se había hecho nunca así”. La propuesta llegó a Buenos Aires y recibió elogios de la crítica, incluida Esther Goris.

Actores locales, producción profesional

Uno de los pilares del proyecto es el trabajo con artistas de la ciudad. “Todos los actores son locales y trabajamos de manera profesional. Una obra que estreno en Pergamino la puedo llevar, tal como está, a la calle Corrientes”, asegura.

Ese compromiso también se refleja en la respuesta del público. “La gente apoya porque sabe que hay calidad. No importa qué pongamos, confían en el producto”.

Stand up y nuevos formatos que sorprenden

En 2025, Microteatro sumó el stand-up, con gran repercusión. “Fue un boom, no teníamos más fechas”, recuerda. Junto a la comediante local Sonia Canet, nació el ciclo Viernes de Stand-up.

Para este verano, la propuesta se renueva con Medium Stand-Up, un formato que combina humor y espiritualidad, junto a Paula Puntela. “Se estrena el 16 de enero y ya tenemos casi todo agotado”, celebra.

La escuela de comedia musical

La otra gran pata del proyecto es la escuela de comedia musical, que funciona en Chile y Somoza, con más de 200 alumnos. “Es la más grande de la provincia y una de las más grandes incluso comparada con Capital”, destaca.

La escuela recibe alumnos desde los 3 años hasta adultos mayores. “Desde los 3 años hasta la muerte”, dice entre risas. “Muchos adultos llegan con sueños postergados y acá encuentran un espacio de contención”.

La propuesta es inclusiva. “No distinguimos discapacidad, nada. El arte es para todos”, afirma. Psicólogos y psicopedagogos suelen recomendar la escuela como herramienta de desarrollo personal. “Los chicos cambian literalmente”.

Capacitaciones inéditas en Pergamino

Otro diferencial son las capacitaciones con figuras de primer nivel. Por la escuela pasaron nombres como Aníbal Pachano, Jerónimo Rauch, Juan Gil Navarro, Gustavo Garzón, Esther Goris y Georgina Barbarossa, madrina del proyecto.

En marzo, llegará por primera vez a Pergamino una capacitación profesional de casting para cine y televisión, con la directora de casting de Disney, Pol-ka, Prime y Artear. “Vienen con cámaras, con todo el equipo. Es algo histórico para la ciudad”.

Un 2026 cargado de desafíos

Las proyecciones para 2026 son ambiciosas. Entre los grandes anuncios, Rivas confirmó una nueva producción de la emblemática obra Brujas, con derechos cedidos especialmente para Pergamino y un elenco local de primer nivel.

“Se viene un año promisorio, con muchas producciones y nuevos formatos”, anticipa. Y concluye: “Todo lo que hacemos tiene un mismo espíritu: calidad, compromiso y comunidad. Somos una familia, arriba y abajo del escenario”.

