Torneo 5 Ligas: Racing ganó en Colón y quedó bien parado para la revancha

Juventud-Compañía de Salto

Con el objetivo de seguir avanzando, Juventud será protagonista este domingo de uno de los duelos más atractivos de la Tercera Etapa. El conjunto dirigido por Adrián Antonetti enfrentará desde las 16:30 a Compañía de Salto, en el estadio “Carlos Grondona”, en lo que será el partido de ida de la serie.

El “Celeste” llega a esta instancia tras dejar en el camino a El Huracán de Rojas en la Segunda Etapa. Luego del 3 a 2 a favor en la ida, logró un empate 1 a 1 como local en la revancha que le permitió sellar el pase con un global de 4 a 3. El conjunto pergaminense, uno de los tres representantes de la ciudad que continúa en carrera, intentará hacerse fuerte de local para llegar con ventaja a la definición en Salto.

El desafío será exigente: Compañía de Salto clasificó a esta etapa con una aplastante victoria global de 9 a 1 frente a Villa Sanguinetti de Arrecifes, con un 6 a 0 demoledor en la revancha jugada en Salto. El “Lagarto” es uno de los equipos más sólidos del certamen y su poder ofensivo lo convierte en un rival temible.

Cabe recordar que, a diferencia de la Segunda Etapa, en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol tras los 180 minutos, la serie se definirá por penales, lo que eleva la tensión de cada encuentro.

Tráfico's Old Boys, el lunes

El lunes (feriado) será el turno de Tráfico’s Old Boys, otro de los representantes pergaminenses. Desde las 15:00, en su cancha del barrio Acevedo, recibirá a Defensores de Salto, un equipo que accedió directamente a esta instancia por haber sido ganador de la Zona 3 en la fase clasificatoria, y que es considerado uno de los principales candidatos al título.

El “Ferroviario” llega con el ánimo en alto luego de eliminar a Argentino de Alfonzo con autoridad. Se impuso 1 a 0 como visitante en la ida y remató la serie en casa con un sólido 3 a 1, para avanzar con un global de 4 a 1. El equipo pergaminense quiere seguir haciendo historia y dar el golpe ante un rival con jerarquía.

Más cruces de octavos de final

El programa de partidos de los partidos de ida de la Tercera Etapa se completa con estos cruces: este domingo, 15:30, Villa Italia de Salto vs. Sportivo Barracas de Colón; Carabelas vs. Cusa de Salto; 16:00, Obras Sanitarias de Arrecifes vs. Racing de Colón; lunes, 15:00, Sports de Salto vs. Argentino de Rojas; y 15:30, Unión de Carabelas vs. Jorge Newbery de Rojas.