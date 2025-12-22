lunes 22 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Empate y clasificación: Racing sigue firme en el Torneo Regional Amateur

    Igualó 1 a 1 con Compañía de Salto en el “Carlos Morales” y, gracias al triunfo logrado en la ida, avanzó a los cuartos de final de la Región Bonaerense Norte.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    22 de diciembre de 2025 - 13:13
    Racing avanza. Se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Norte.

    Racing avanza. Se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Norte.

    LIGA DE FUTBOL DE PERGAMINO

    Racing de Pergamino continúa escribiendo una campaña sólida en el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol. El domingo por la tarde, en el estadio “Carlos Morales”, el Bohemio empató 1 a 1 frente a Compañía de Salto y, gracias al triunfo 3 a 2 obtenido en el partido de ida, selló su clasificación a los cuartos de final de la Región Pampeana Bonaerense Norte, un paso más en este certamen que otorga cuatro ascensos al próximo Torneo Federal A.

    Lee además
    Racing llega con ventaja a la revancha luego del triunfo 3 a 2 en Salto en el partido de ida.

    Racing se juega el pase a cuartos ante Compañía en el "Carlos Morales"
    Racing sacó ventaja en los primeros 90 minutos de la serie frente a Compañía de Salto.

    Racing dio el primer paso: triunfo en Salto y ventaja para definir en casa

    Con el acompañamiento de su gente y en un clima de verdadera final, el equipo dirigido por Eugenio Carranza supo manejar los tiempos de la serie y cumplir con el objetivo planteado. Desde el inicio, Compañía de Salto salió decidido a buscar el gol que le permitiera revertir la llave, presionando alto y tratando de imponer ritmo. Racing, lejos de refugiarse, respondió con orden táctico, buena circulación de pelota y algunas aproximaciones claras, especialmente por intermedio de Gonzalo Lanche y Guido Montero, dos de los puntos altos del conjunto pergaminense.

    El partido se mantuvo equilibrado durante gran parte del trámite, con pasajes de dominio repartido y pocas situaciones claras en los arcos. La paridad recién se quebró a los 32 minutos del complemento, cuando tras desinteligencia, Lucio Domizi anotó en contra para poner en ventaja a Racing y estirar la diferencia en el marcador global.

    Antes de esa acción, Compañía había estado muy cerca de abrir el marcador con una jugada colectiva que terminó con un remate de Nicolás Colombini, bien contenido por el arquero local.

    Ya con el tiempo prácticamente consumado, y cuando Racing parecía tener el partido controlado, Compañía encontró el empate a los 50 minutos por intermedio de Alejandro Santana, tras un remate previo de Ignacio Colombini. El 1 a 1 decoró el resultado de un encuentro parejo y emotivo, pero no alcanzó para cambiar el destino de la serie.

    Con el pitazo final, Racing celebró una clasificación merecida, basada en un buen trabajo colectivo, en la inteligencia para administrar la ventaja obtenida como visitante y en la fortaleza mostrada a lo largo de los 180 minutos. El equipo volvió a demostrar que atraviesa un gran presente, con funcionamiento, personalidad y buenas individualidades.

    Colón de Chivilcoy, el próximo rival

    El Bohemio se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Bonaerense Norte y ya comienza a pensar en su próximo desafío. En los cuartos de final se enfrentará a Colón de Chivilcoy, que dejó en el camino a Argentino de Chacabuco en la instancia de octavos. Al igual que en la fase anterior, Racing tendrá la ventaja de definir la serie en condición de local.

    El cruce ante Colón se jugará en enero: el partido de ida está programado para el domingo 4, mientras que la revancha se disputará el domingo 11 en el estadio “Carlos Morales”. Tras un breve receso del torneo, Racing buscará mantener el nivel mostrado hasta aquí y dar un nuevo paso.

    Temas
    Seguí leyendo

    Racing se juega el pase a cuartos ante Compañía en el "Carlos Morales"

    Racing dio el primer paso: triunfo en Salto y ventaja para definir en casa

    Octavos del Regional: Racing visita a Compañía con la mira en la revancha

    Julia Riera ganó el torneo de exhibición Camino a Australia

    "Esto fue todo por él": el Abierto que Federico Ferrari le dedicó a su padre

    Soledad Aita se quedó con la Estrella Dorada en la Fiesta de la Asociación Atlética

    Argentina y España se enfrentarán el 27 de marzo en Qatar

    Helena Arbeleche cerró el año con doble oro y récords en el Campeonato República

    Pergamino Básquet cerró el año con una ajustada derrota ante Quilmes

    Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

    Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas
    Racing avanza. Se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Norte.

    Empate y clasificación: Racing sigue firme en el Torneo Regional Amateur

    Estas prácticas “implican dosis tóxicas que pueden causar daño hepático grave e irreversible”.

    Alerta en Rosario por un reto viral: adolescentes ingieren hasta diez pastillas de paracetamol

    En la Plaza de Armas “Fragata Presidente Sarmiento” se realizó la ceremonia de cambio de Comando del Área Naval Fluvial y Jefatura de la Base Naval Zárate, en la cual asumió el Capitán de Navío Damián Gabriel Orgiazzi, en reemplazo del Contraalmirante Daniel Francisco Finardi.

    Cambio de mando en la Base Naval Zárate: asumió el capitán Damián Gabriel Orgiazzi

    La investigación por la muerte de Didier Podestá Deleglise dio un giro a partir de nuevas pruebas. La grave denuncia del abogado de la familia.

    Baradero: Se fue sin el alta del hospital, volvió golpeado y murió, qué reveló la autopsia del caso Didier