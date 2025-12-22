Empate y clasificación: Racing sigue firme en el Torneo Regional Amateur

Racing de Pergamino continúa escribiendo una campaña sólida en el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol. El domingo por la tarde, en el estadio “Carlos Morales”, el Bohemio empató 1 a 1 frente a Compañía de Salto y, gracias al triunfo 3 a 2 obtenido en el partido de ida, selló su clasificación a los cuartos de final de la Región Pampeana Bonaerense Norte, un paso más en este certamen que otorga cuatro ascensos al próximo Torneo Federal A.

Con el acompañamiento de su gente y en un clima de verdadera final, el equipo dirigido por Eugenio Carranza supo manejar los tiempos de la serie y cumplir con el objetivo planteado. Desde el inicio, Compañía de Salto salió decidido a buscar el gol que le permitiera revertir la llave, presionando alto y tratando de imponer ritmo. Racing, lejos de refugiarse, respondió con orden táctico, buena circulación de pelota y algunas aproximaciones claras, especialmente por intermedio de Gonzalo Lanche y Guido Montero, dos de los puntos altos del conjunto pergaminense.

El partido se mantuvo equilibrado durante gran parte del trámite, con pasajes de dominio repartido y pocas situaciones claras en los arcos. La paridad recién se quebró a los 32 minutos del complemento, cuando tras desinteligencia, Lucio Domizi anotó en contra para poner en ventaja a Racing y estirar la diferencia en el marcador global.

Antes de esa acción, Compañía había estado muy cerca de abrir el marcador con una jugada colectiva que terminó con un remate de Nicolás Colombini, bien contenido por el arquero local.

Ya con el tiempo prácticamente consumado, y cuando Racing parecía tener el partido controlado, Compañía encontró el empate a los 50 minutos por intermedio de Alejandro Santana, tras un remate previo de Ignacio Colombini. El 1 a 1 decoró el resultado de un encuentro parejo y emotivo, pero no alcanzó para cambiar el destino de la serie.

Con el pitazo final, Racing celebró una clasificación merecida, basada en un buen trabajo colectivo, en la inteligencia para administrar la ventaja obtenida como visitante y en la fortaleza mostrada a lo largo de los 180 minutos. El equipo volvió a demostrar que atraviesa un gran presente, con funcionamiento, personalidad y buenas individualidades.

Colón de Chivilcoy, el próximo rival

El Bohemio se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Bonaerense Norte y ya comienza a pensar en su próximo desafío. En los cuartos de final se enfrentará a Colón de Chivilcoy, que dejó en el camino a Argentino de Chacabuco en la instancia de octavos. Al igual que en la fase anterior, Racing tendrá la ventaja de definir la serie en condición de local.

El cruce ante Colón se jugará en enero: el partido de ida está programado para el domingo 4, mientras que la revancha se disputará el domingo 11 en el estadio “Carlos Morales”. Tras un breve receso del torneo, Racing buscará mantener el nivel mostrado hasta aquí y dar un nuevo paso.