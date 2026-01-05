Racing perdió en Chivilcoy y deberá revertir la serie en el "Carlos Morales"

Racing de Pergamino sufrió una derrota por 3 a 1 frente a Colón de Chivilcoy en el partido de ida de los cuartos de final de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur , disputado en la noche del domingo en el estadio “Juan Lucio Zanichelli”. El resultado obliga ahora al Bohemio a protagonizar una remontada en el encuentro de vuelta, que se jugará el próximo fin de semana en el estadio “Carlos Morales”.

El regreso a la competencia tras el parate por las fiestas encontró a Racing con un escenario exigente. Desde el inicio, Colón mostró presión alta buscando lastimar rápidamente. Esa actitud tuvo premio en los primeros minutos, cuando Lionel Ríos logró abrir el marcador y adelantó al conjunto chivilcoyano, que empezó a manejar el partido con mayor tranquilidad.

Racing intentó asumir el protagonismo a través de la tenencia del balón y la circulación, pero le costó encontrar profundidad y claridad en los últimos metros. Colón, en cambio, se mostró práctico y efectivo, apostando a transiciones rápidas y a capitalizar cada error del rival.

Con el correr de los minutos, el equipo local fue justificando la ventaja. Racing buscó sostener el orden y no desacomodarse, consciente de que la serie se definirá en Pergamino, pero le costó neutralizar el peso ofensivo de Colón. Así, el primer tiempo dejó al Bohemio en desventaja y con la obligación de ajustar detalles para el complemento.

En la segunda mitad, Racing salió con mayor decisión, tratando de adelantar líneas y de encontrar mayor presencia en campo rival. Sin embargo, cuando el partido entraba en su tramo decisivo, Colón volvió a golpear. A los 35 minutos, Gerónimo Stachiotti apareció para estirar la diferencia y poner el 2 a 0, un resultado que complicaba seriamente el panorama para los pergaminenses.

Lejos de rendirse, Racing sacó a relucir su carácter y fue en busca del descuento. Apenas tres minutos más tarde, Bruno Pautazzo aprovechó una situación favorable y marcó el 2 a 1, un gol clave que devolvía la esperanza y dejaba la serie abierta de cara a la revancha. El Bohemio se ilusionó con poder achicar aún más la diferencia, pero no logró sostener ese envión anímico.

Cuando el partido se moría y Racing arriesgaba en busca del empate, Colón encontró espacios y sentenció la historia. En tiempo adicionado, a los 49 minutos, Iago Arrivillaga anotó el tercer gol y selló el 3 a 1 definitivo, otorgándole al conjunto de Chivilcoy una ventaja importante para el partido de vuelta.

Colón de Chivilcoy formó con Vera; Sosa, Arribillaga, Guerra Escarra y Pérez; Rojas, Campos y Ríos; Mercado, Díaz y Sarabia, bajo la conducción técnica de Diego Herrera. Racing de Pergamino alineó a Correa; Almada, Pautazzo, Varela y Franco; Rivier, Lanche y Fiorito; Sarmiento, Montero y Cejas, con Eugenio Carranza como entrenador. El árbitro del encuentro fue Tomás Borrasca de Mercedes.

Revancha en Pergamino

Con este resultado, Racing deberá hacerse fuerte en el estadio “Carlos Morales”, donde contará con el apoyo de su gente y donde ha construido gran parte de su campaña. El panorama es claro: el Bohemio necesita ganar por dos goles para forzar la definición por penales o imponerse por tres para avanzar directamente a las semifinales. Será un desafío complejo, pero no imposible para un equipo que ya demostró personalidad en instancias decisivas.