Racing, único pergaminense en carrera, abre los cuartos del Torneo 5 Ligas ante Cusa

Con esa victoria, Racing no solo accedió a los cuartos de final, sino que además es el único equipo de la Liga de Pergamino que sigue en carrera ( en octavos quedaron eliminados Juventud y Tráfico’s ) en este exigente torneo regional, donde compiten equipos de seis ciudades de la región norte bonaerense. Ese dato le suma aún más valor a la campaña del “Bohemio”, campeón 2024 de la Liga de Pergamino, que ya se encuentra entre los ocho mejores del campeonato y sueña con seguir avanzando.

El duelo entre Racing y Cusa se presenta como uno de los más atractivos de estos cuartos de final. Ambos equipos vienen de buenas actuaciones, tienen planteles competitivos. La ida será un termómetro importante para medir fuerzas, pero el pase a semifinales se definirá la próxima semana en Pergamino, donde Racing buscará aprovechar la localía.

Los otros cruces de cuartos

Con la llegada de los cuartos de final, el Torneo 5 Ligas-6 Ciudades comienza a perfilar a sus candidatos al título. Estos son los otros tres cruces del fin de semana: hoy, a las 16:00, Jorge Newbery de Rojas vs. Defensores de Salto; mañana, 12:00, Compañía de Salto vs. Sportivo Barracas de Colón y, 16:00, Sports de Salto vs. Racing de Colón.

La diversidad de ciudades representadas en esta etapa evidencia el alto nivel del certamen y la competitividad entre las ligas participantes. Cada partido promete ser una batalla táctica y emocional, donde los detalles pueden marcar la diferencia.

Para Racing de Pergamino, este sábado no será un partido más: se juega mucho más que un resultado. Se juega la ilusión de sus hinchas, la representación de la Liga de Pergamino y el sueño de seguir haciendo historia en esta competencia.