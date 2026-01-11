domingo 11 de enero de 2026
    • Obligado a remontar: Racing recibe a Colón de Chivilcoy por la revancha

    El Bohemio afronta un partido decisivo en el “Carlos Morales”. Debe remontar la derrota 3 a 1 de la ida para meterse en las semis del Regional Federal Amateur.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    11 de enero de 2026 - 07:05
    Racing debe remontar una desventaja de dos goles para meterse en semis de la Región Bonaerense Norte.

    PAOLA VEA

    Racing de Pergamino está listo para una parada trascendental: este domingo, desde las 20:00, recibirá a Colón de Chivilcoy en el estadio “Carlos Morales” por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol. El árbitro designado será el cordobés Matías Billone Carpio.

    Tras la derrota por 3 a 1 en el partido de ida disputado en Chivilcoy hace una semana, el Bohemio tiene la obligación de ganar por al menos dos goles para forzar la definición por penales o por tres para clasificar directamente a las semifinales, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Villa Belgrano de Junín y Rivadavia de Lincoln. El partido promete tensión y un clima de alta exigencia.

    Revancha a todo nada

    El panorama que afronta Racing es complejo. La derrota en Chivilcoy dejó al equipo en desventaja, pero también con la certeza de que una buena actuación en Pergamino puede mantener viva la ilusión de seguir en carrera. En la ida, Colón fue efectivo y supo aprovechar los errores del local, marcando rápidamente la diferencia y controlando gran parte del encuentro. Sin embargo, el gol de Bruno Pautazzo a los 38 minutos del segundo tiempo dejó al “Bohemio” con opciones concretas para revertir la serie en casa, pese al tercer gol de Colón que llegó en tiempo adicionado.

    El director técnico Eugenio Carranza deberá afrontar la revancha sin una de sus piezas clave: el capitán Guido Montero, quien sufrió una luxación en el hombro derecho en el partido de ida. Su ausencia genera un desafío adicional, ya que Montero aporta liderazgo y jerarquía dentro del campo. Será tarea de sus compañeros asumir responsabilidades y mantener el orden y la intensidad necesarios para buscar la remontada.

    Racing intentará imponer su juego desde el inicio, con presión, movilidad en ataque y control del balón, buscando quebrar rápidamente la defensa de Colón y generar situaciones que permitan remontar la serie. La expectativa del público será un factor clave, y el estadio “Carlos Morales” se perfila como un escenario decisivo, donde el aliento local puede jugar un papel fundamental.

    Claves: eficacia y concentración

    Colón, por su parte, llega a Pergamino con ventaja y confianza. Con el resultado de la ida a favor, su plan seguramente estará orientado a mantener el orden defensivo, aprovechar espacios en la contra y evitar que Racing tome demasiada iniciativa. Cualquier error del local puede ser capitalizado de inmediato, lo que convierte a la concentración y al manejo de los momentos del juego en un factor crucial para los dirigidos por Carranza.

    El ganador de la llave avanzará a las semifinales de la Región Bonaerense Pampeana Norte, con el objetivo de acercarse al gran premio: uno de los cuatro ascensos que otorga el Torneo Regional Federal Amateur al próximo Federal A. Para Racing, esta revancha representa más que un partido: es la posibilidad de escribir una página épica en su historia reciente, demostrando carácter y personalidad ante un adversario que ya mostró efectividad y solidez.

    Con todo definido, el escenario de este domingo promete ser intenso, emotivo y decisivo. Racing necesita remontar, pero cuenta con la motivación de su gente, la experiencia de jugadores que conocen la presión de instancias decisivas y la oportunidad de mantenerse en la pelea por un objetivo histórico: el ascenso al Federal A. Noventa minutos pueden cambiarlo todo y marcar la diferencia entre un final prematuro o una hazaña inolvidable.

