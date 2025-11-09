Racing y Juventud vuelven a cruzarse en el Torneo Regional Federal Amateur

Este domingo desde las 20:00, el estadio “Carlos Morales” volverá a ser escenario de un duelo destacado. Racing recibirá a Juventud en el marco de la cuarta fecha de la Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, certamen que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A.

El choque marcará el inicio de la segunda rueda de la fase clasificatoria y enfrentará a los dos representantes de la Liga de Pergamino en este competitivo certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA. En el partido de la primera fecha entre el “Bohemio” y el “Celeste”, disputado en el estadio “Carlos Grondona”, el resultado fue un empate 0 a 0.

El presente de Racing invita al optimismo. El conjunto dirigido por Eugenio Carranza llega a esta cuarta jornada como líder e invicto de la Zona 9, con siete puntos de nueve posibles, producto de dos victorias y un empate.

El “Bohemio” tuvo un inicio sólido y progresivo: debutó con el empate ante Juventud como visitante y luego encadenó dos goleadas consecutivas que lo posicionaron como el gran protagonista del grupo. Primero, venció 4 a 0 a Argentino de Rojas en el “Carlos Morales”, y el pasado domingo repitió la contundencia al superar 4 a 1 a Defensores de Salto, también en condición de local.

Los goles del último triunfo fueron obra de Pautazzo, Cejas, J. Celis y Fiorito, en una tarde en la que el equipo mostró un ataque eficaz. Fiorito, uno de los refuerzos para este torneo, viene siendo figura con su cuota goleadora (convirtió tres tantos -1 de penal- ante Argentino de Rojas) y desequilibrio ofensivo.

Además, Racing mantiene un positivo presente en el torneo local, donde el miércoles pasado volvió a golear, esta vez 4 a 1 a El Socorro, resultado que le permitió afianzarse al frente de su grupo en el torneo de la Liga de Pergamino. El rendimiento colectivo, la regularidad en todas las líneas y la capacidad de anotar con distintos protagonistas refuerzan el perfil de un equipo con aspiraciones firmes.

Carranza y su cuerpo técnico apuntan a mantener la solidez defensiva (solo un gol recibido en tres fechas del Regional Amateur) y afianzar la identidad ofensiva que viene dando resultados. De conseguir una nueva victoria, el “Bohemio” quedaría más cerca de asegurar la clasificación directa a los octavos de final, instancia a la que accederán los primeros de cada zona de cuatro equipos.

Juventud por su primer triunfo

Por su parte, Juventud llega a este partido con un encuentro inconcluso por el clima y luego de conocer un fallo adverso del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal. El equipo dirigido por Adrián Antonetti suma una unidad, pero con un partido menos.

En la segunda fecha, el “Celeste” ganaba 1 a 0 frente a Defensores de Salto como visitante, con gol de Federico Enriquez, cuando el encuentro fue suspendido a los 30 minutos del primer tiempo por tormenta eléctrica.

Sanción para el “Celeste”

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal resolvió sancionar a Juventud de Pergamino por los incidentes ocurridos en el encuentro ante Argentino de Rojas por la tercera fecha disputado el 2 de noviembre en el estadio “Venancio ‘Coco’ Amichetti”.

El Tribunal resolvió que el “Celeste” es responsable de la suspensión del partido, luego de que un grupo de simpatizantes invadiera el sector del local, provocando disturbios que obligaron a la intervención policial y al uso de balas de goma para dispersar a los hinchas. En ese marco, le dio por perdido el partido a Juventud por 1 a 0 (ese era el resultado cuando fue suspendido a los 39 minutos del segundo tiempo), aplicando los artículos 32, 33 y 106 del Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal.

Además, se le impuso al “Celeste” una multa equivalente a 100 entradas durante tres fechas, en aplicación de los artículos 80, 81 y 33 del mismo reglamento. Pese a este fallo, Juventud mantiene la ilusión intacta y confía en lograr resultados que le permitan pelear por la clasificación. El objetivo inmediato será sumar este domingo en el “Carlos Morales” para recuperar confianza.

tabla regional

Partidos y árbitros

El encuentro Racing-Juventud será arbitrado por el pergaminense Lautaro Allende, acompañado por Pablo Gamboa y Leandro Etchegaray, también de Pergamino. Y en el otro partido de la cuarta fecha, Defensores de Salto recibirá a Argentino de Rojas este domingo a las 21:00 en el estadio “Carlos Testa”, con el arbitraje de Melina Eizaguirre, de Junín.

Lo que está en juego

El sistema de competencia establece que el primero de cada zona (de cuatro equipos) avanzará directamente a los octavos de final, mientras que el segundo lo hará a los 16avos. En ese contexto, cada punto puede ser decisivo para las aspiraciones de los equipos. Para Racing, la meta pasa por afirmar su condición de candidato a ganar la zona y mantener el rendimiento que lo distingue en los últimos tiempos. Para Juventud, el desafío será recuperar protagonismo y sumar en un terreno complicado.