domingo 10 de agosto de 2025
    • Racing y Gimnasia se miden en un duelo por la punta de la Zona 1 del fútbol local

    Desde las 15:30 se enfrentan en el partido destacado de la cuarta fecha de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino. Ambos llegan con puntaje ideal.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    10 de agosto de 2025 - 07:08
    Racing y Gimnasia estarán cara a cara en un choque de líderes en el barrio Ameghino.

    LIGA DE FUTBOL DE PERGAMINO

    La cuarta fecha del torneo de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino llegará a su fin este domingo desde las 15:30 con tres partidos que prometen emociones fuertes. La jornada vivirá su punto más alto con el enfrentamiento entre Racing y Gimnasia y Esgrima, los dos líderes de la Zona 1, en el estadio “Carlos Morales”.

    Ambos equipos llegan a este encuentro con el impulso de haber ganado en sus dos presentaciones previas. El Bohemio, que viene de conseguir una positiva victoria como visitante ante El Socorro por 2 a 1, buscará consolidar su condición de candidato jugando ante su gente. Por su parte, el Lobo llega entonado tras derrotar como local a Círculo de Arroyo Dulce 3 a 2.

    El choque entre Racing, campeón 2024 de la Liga de Pergamino y semifinalista del Torneo 5 Ligas este año, y Gimnasia no solo será atractivo por el juego, sino también por lo que representa en la tabla: si hay un ganador se convertirá en el único líder.

    Tráfico’s-El Socorro

    Otro de los partidos del día en Primera A será el que enfrente a Tráfico’s con El Socorro, también por la Zona 1. Ambos llegan necesitados de puntos: El Socorro viene de perder como local ante Racing y buscará sumar para no quedar relegado, mientras que el “Ferroviario” todavía no ha podido sumar unidades en el torneo tras caer en sus dos primeras presentaciones. Para los dos, el partido representa una oportunidad clave para recuperarse y salir del fondo de la tabla.

    San José-Juventud

    En el estadio de Provincial, San José será local ante Juventud, en un partido correspondiente a la Zona 2, también programado para las 15:30. Ambos equipos vienen de empatar en sus compromisos anteriores y buscarán una victoria que les permita afirmarse en la tabla.

    San José igualó 1 a 1 con Douglas Haig e irá por su primer triunfo para no perder pisada en la zona. Juventud, en tanto, llega con un valioso punto tras igualar ante Argentino de Alfonzo. Para el “Celeste” este encuentro aparece como una buena oportunidad para empezar a construir una campaña sólida.

    Primera B: Sports-Viajantes

    La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera B también se completará este domingo, con un partido, a las 15:30: Sports, escolta con seis unidades, será local ante Viajantes. El Azul viene de una victoria como visitante ante Progresista Guerrico por 2 a 1, y para mantenerse en la pelea por la punta, deberá sumar ante un rival que llega motivado: Viajantes goleó en su última presentación a Argentino de Rancagua 5 a 0, resultado que le permitió meterse en la discusión. La fecha comenzó en la noche del viernes con el empate 2 a 2 entre Juventud Obrera de Manuel Ocampo y Progresista Guerrico.

