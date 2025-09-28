domingo 28 de septiembre de 2025
    • Racing y Alfonzo animan el partido más destacado de la fecha, a puertas cerradas

    Se disputa la novena fecha de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino. El partido entre líderes de cada zona se jugará sin público por la sanción a Racing.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    28 de septiembre de 2025 - 07:15
    Racing-Alfonzo WEB

    Este domingo se jugará completa la novena fecha del Torneo de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino, correspondiente a la cuarta jornada de la rueda interzonal, con cinco partidos que pueden empezar a marcar el rumbo de cara a las semifinales.

    La largada del Medio Maratón La Merced Pergamino será por primera vez en avenida Alsina y Moreno.

    El Medio Maratón La Merced Pergamino vive su 22ª edición con una gran fiesta
    Somisa, Regatas y Belgrano ganaron sus partidos en el Torneo Pre Federal de Basquet.

    Torneo Pre Federal Bonaerense: Somisa y Regatas siguen invictos y Belgrano ganó en Pergamino

    El cruce más atractivo será, sin dudas, el que protagonizarán Racing y Argentino de Alfonzo desde las 15:30, en el estadio “Carlos Morales” del barrio Ameghino. Por decisión del Tribunal de Penas, el partido deberá jugarse sin público, debido a una sanción que pesa sobre el Bohemio.

    El encuentro pondrá cara a cara a los líderes de cada zona: Racing comanda la Zona 1 junto a Gimnasia y Esgrima, ambos con 12 puntos, mientras que Argentino de Alfonzo también de positiva campaña, lidera la Zona 2 con 18 unidades, al igual que Juventud.

    Racing viene de empatar 2 a 2 como visitante ante Leandro N. Alem. El “Bohemio” necesita sumar de a tres para no perder la punta en caso de que Gimnasia y Esgrima se quede con los tres puntos ante Argentino. Alfonzo, por su parte, llegará entonado tras un trabajado triunfo por 3 a 2 frente a Tráfico’s Old Boys, y quiere seguir invicto. Con un ataque efectivo (16 goles en 8 partidos), el “Chacarero” intentará dar el golpe en un reducto siempre difícil, aunque esta vez sin la presión del público local.

    Gimnasia, Juventud y más

    Gimnasia y Esgrima, el otro puntero de la Zona 1, recibirá desde las 16:00 a Argentino de Pergamino, que buscará achicar la distancia con los dos líderes en la Zona 2. El “Lobo” viene de igualar 1 a 1 frente a San José, y quiere mantenerse arriba.

    En otro de los partidos, Juventud visitará a Tráfico’s a las 15:30 con la confianza que le dio la goleada por 6 a 0 sobre El Socorro. El “Celeste” es uno de los invictos del torneo (5 triunfos y 3 empates) y con 17 goles a favor es el más goleador. El “Ferroviario”, en cambio, necesita sumar para salir del fondo de la Zona 1, donde marcha último -en zona de descenso- con apenas 4 puntos.

    También se jugarán otros tres partidos con implicancia directa en la lucha por mantener la categoría. Desde las 15:00, Círculo de Arroyo Dulce será local frente a Douglas Haig, en un choque entre equipos que han mostrado altibajos. Círculo (9 puntos) busca acercarse a la zona de clasificación, mientras que el “Fogonero” (7) no puede relajarse si quiere evitar el descenso.

    A la misma hora, El Socorro recibirá a San José, dos equipos comprometidos en ambas zonas. Los locales, con solo un triunfo en el torneo, buscarán recuperarse de la goleada sufrida ante Juventud. San José, por su parte, todavía no ganó en el Clausura y necesita sumar para salir del último lugar de la Zona 2, donde está a cuatro puntos de Leandro N. Alem y Douglas Haig.

    tabla primera

    Octava fecha de Primera B

    La octava fecha del Torneo Clausura de Primera B comenzó en la noche del viernes en Manuel Ocampo con el empate 3 a 3 entre el local Juventud Obrera y José Hernández. La fecha debía continuar este sábado a la tarde con los partidos Sports-Argentino de Rancagua y Provincial-Deportivo Acevedo, pero fueron suspendidos por la lluvia. En tanto, para este lunes a las 21:00 está programado el encuentro Progresista Guerrico-Sirio Libanés. Los locales, que vienen de una gran victoria 4 a 1 de visitante ante Viajantes, intentarán meterse en la pelea por la clasificación, mientras que Sirio, último con 1 punto y sin triunfos en el certamen, buscará recuperarse y salir del fondo.

