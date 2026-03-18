Pergamino: la concesión de la Ruta Nº 188 reaviva el reclamo por obras urgentes en el cruce con la Nº 32

El anuncio del Gobierno nacional de avanzar en un nuevo esquema de concesiones para el mantenimiento de rutas nacionales vuelve a encender expectativas en la región, especialmente entre los vecinos de Pergamino que desde hace años reclaman obras clave para mejorar la seguridad vial en corredores altamente transitados.

Entre las trazas incluidas en este proceso aparecen rutas que atraviesan el norte bonaerense, lo que reaviva la esperanza de que finalmente se concreten intervenciones largamente prometidas y nunca ejecutadas. En este contexto, uno de los puntos más críticos vuelve a quedar en el centro de la escena: el cruce de las rutas nacionales Nº 188 y Nº 32, en las inmediaciones del barrio Villa Alicia. Luar Kayd y La Guarida; entre otros.

Se trata de un sector donde el paso del tiempo no hizo más que agravar una problemática histórica. Mientras se suceden los anuncios y las gestiones administrativas a nivel nacional, en el territorio se multiplican los accidentes y crece la preocupación por el riesgo permanente de víctimas fatales. La peligrosidad del cruce es señalada desde hace años por vecinos, automovilistas y representantes políticos, sin que hasta el momento se hayan concretado soluciones de fondo.

Uno de los principales reclamos apunta a la falta de infraestructura adecuada para realizar maniobras seguras. En ese tramo, especialmente para quienes circulan en dirección a Rosario, girar o incorporarse al tránsito representa una maniobra de alto riesgo. La ausencia de dársenas de giro o detención obliga a los conductores a tomar decisiones en condiciones desfavorables, en un contexto donde el flujo vehicular no deja de crecer.

En Pergamino y la región

La situación se vuelve aún más compleja si se tiene en cuenta el crecimiento sostenido de la zona. En los últimos años, el desarrollo urbano avanzó con fuerza en ese sector de la ciudad, con la consolidación de barrios privados y el aumento de la población estable. A los históricos reclamos de los residentes de La Guarida y Luar Kayad se suman ahora los de nuevos vecinos que eligieron radicarse en las inmediaciones y que conviven a diario con los riesgos del tránsito.

Este incremento demográfico se traduce también en una mayor circulación de vehículos particulares, transporte de carga y servicios, lo que eleva exponencialmente la presión sobre una infraestructura vial que no fue adaptada a esta nueva realidad. La combinación de tránsito intenso, falta de obras y maniobras peligrosas configura un escenario que los propios usuarios califican como crítico.

Pedidos permanentes del HCD sin respuestas

A nivel local, los concejales han impulsado reiterados pedidos para que se ejecuten obras que garanticen mayor seguridad en el cruce. Sin embargo, estos reclamos no han tenido hasta ahora una respuesta concreta por parte de los organismos nacionales competentes, responsables del mantenimiento y la intervención en rutas nacionales.

En este marco, el avance del proceso de concesión abre una nueva ventana de expectativa. La posibilidad de que empresas privadas asuman el mantenimiento y la ejecución de obras en estos corredores podría significar un cambio en la dinámica de inversiones, acelerando proyectos que durante años quedaron relegados.

Nuevas concesiones del Gobierno Nacional

No obstante, entre los vecinos prevalece una mezcla de esperanza y cautela. La experiencia indica que los anuncios no siempre se traducen en obras concretas, y que las promesas suelen dilatarse en el tiempo. Mientras tanto, la realidad cotidiana en el cruce de las rutas 188 y 32 sigue marcada por la incertidumbre y el riesgo.

Así, en una ciudad que continúa expandiéndose y consolidando nuevos sectores urbanos, la necesidad de infraestructura vial acorde se vuelve cada vez más urgente. La resolución de este punto crítico no solo aparece como una demanda histórica, sino como una condición indispensable para acompañar el crecimiento de Pergamino sin poner en riesgo la vida de quienes transitan a diario por uno de sus accesos más comprometidos.