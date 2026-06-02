Provincia: Piden una sesión especial para tratar la situación de Ioma

En la Cámara de Diputados bonaerense, legisladores de la oposición al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires , solicitaron la convocatoria a una sesión especial para el tratamiento de los expedientes vinculados al funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma).

El pedido fue elevado al presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, con la firma de diputados y los presidentes de los bloques del PRO (Alejandro Rabinovich), UCR+Cambio Federal (Diego Garciarena), la Coalición Cívica (Andrés de Leo), la Unión Cívica Radical (Alejandra Lordén) y La Libertad Avanza (Agustín Romo).

Según los legisladores, la necesidad de una sesión surge por “la relevancia y urgencia que reviste la situación que atraviesa” Ioma.

Algunos de los expedientes que se tratarían solicitan la presencia en el recinto del presidente del instituto, Homero Giles, para que informe sobre diversos aspectos vinculados con el funcionamiento del organismo.

Las situación de Ioma

Otros son declaraciones de preocupación “por la crítica situación” que atraviesa Ioma y piden medidas que permitan “normalizar” su funcionamiento. También figura un proyecto, motorizado por el marplatense Garciarena, para que Ioma “sea autosuficiente en términos administrativos y financieros”, y otro del mismo autor que declara la emergencia en materia sanitaria y crea una comisión bicameral de fiscalización del instituto.

De acuerdo a la nota que elevaron los diputados, “no puede resultar indiferente” para la Cámara de Diputados provincial “que millones de bonaerenses manifiesten sentirse abandonados por una obra social cuya finalidad esencial es garantizar el acceso efectivo a la salud”.

Problemas y reclamos de los afiliados

“Cuando los afiliados deben recurrir a amparos judiciales para obtener medicamentos, tratamientos o prestaciones que les corresponden por derecho; cuando los prestadores denuncian atrasos que comprometen la continuidad de la atención, y cuando los reclamos se multiplican sin respuestas satisfactorias, el Poder Legislativo tiene la obligación institucional de intervenir mediante los mecanismos de control que la Constitución y las leyes ponen a su disposición”, agregan.

El viernes, en un contacto con la prensa durante el Congreso Bonaerense del Trabajo en Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof dijo, al ser consultado por Ioma, que “hay una crisis del sistema de salud en la Argentina”. A su entender, “el que no la ve es porque no la quiere ver”.

Qué dijo Kicillof

El gobernador aseguró que la situación alcanza a clínicas privadas, prepagas y obras sociales, y aclaró que la Provincia seguirá destinando recursos para mejorar las prestaciones. “Vamos a seguir mejorando todo lo que podamos”, indicó.

El mandatario también sostuvo que el deterioro económico provoca una mayor demanda sobre el sistema público y la obra social bonaerense. “Muchas personas que antes se atendían por otras coberturas hoy recurren al Estado. Todo eso viene al Estado. Ningún problema. Vamos a hacer lo imposible para seguir respondiendo de la mejor manera que podamos”, marcó.