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    • San Nicolás: Vacaciones de invierno 2026, cuándo empiezan en la provincia de Buenos Aires

    El calendario escolar 2026 ya confirmó las fechas del receso invernal en Buenos Aires, en San Nicolás comenzará el 20 de julio y se extenderá hasta fin de mes.

    28 de mayo de 2026 - 18:40
    El calendario escolar 2026 ya tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país y, como ocurre cada año, el receso se desarrollará en distintas etapas según cada jurisdicción.

    El calendario escolar 2026 ya tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país y, como ocurre cada año, el receso se desarrollará en distintas etapas según cada jurisdicción.

    Opinando San Nicolás

    Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fecha definida en la provincia de Buenos Aires. Según el calendario escolar oficial, el receso en la ciudad de San Nicolás comenzará el lunes 20 de julio y finalizará el viernes 31, en el marco de un cronograma escalonado que se aplicará en todo el país para ordenar la actividad turística y educativa durante julio.

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    Vacaciones de invierno 2026

    El calendario escolar 2026 establece distintos períodos de vacaciones de invierno según cada jurisdicción del país. Esta modalidad escalonada busca distribuir el movimiento turístico y evitar la concentración masiva de viajeros en un mismo período.

    En el caso de la provincia de Buenos Aires, las clases se interrumpirán desde el 20 hasta el 31 de julio. Luego del receso, alumnos y docentes retomarán la actividad escolar durante los primeros días de agosto.

    Turismo en el país

    Las vacaciones de invierno representan una de las temporadas más importantes para el turismo interno. Destinos tradicionales como Bariloche, Mendoza, Córdoba, Ushuaia y San Martín de los Andes suelen registrar una fuerte demanda durante julio.

    También crecen las escapadas de corta distancia y las actividades recreativas en ciudades bonaerenses. En San Nicolás, por ejemplo, muchas familias aprovechan el receso para disfrutar de plazas, parques y espacios verdes que reciben visitantes de toda la región.

    Turismo y economía en vacaciones

    El movimiento turístico además impacta de manera directa en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y actividades recreativas.

    El ciclo lectivo 2026 finalizará en diciembre, aunque las fechas variarán según cada provincia. En la mayoría de las jurisdicciones las clases concluirán entre el 18 y el 22 de diciembre.

    Sin embargo, existen algunas excepciones. En Formosa el calendario prevé el cierre del ciclo escolar el 17 de diciembre, mientras que en La Pampa las clases finalizarán el 23.

    La definición de las fechas escolares permite a las familias comenzar a organizar viajes, actividades y descansos de cara al próximo receso invernal.

    Cómo se dividirán las vacaciones de invierno:

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