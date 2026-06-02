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    VigIA, una app de México usa IA para detectar riesgo de abuso infantil

    VigIA, la aplicación gratuita de México que puede advertir los principales signos que alertan cuando un menor se encuentra ante una amenaza.

    2 de junio de 2026 - 16:00
    VigIA cuenta con un botón de pánico que activa GPS de máxima precisión cada 15 segundos.

    VigIA cuenta con un botón de pánico que activa GPS de máxima precisión cada 15 segundos.

    NA

    VigIA, una aplicación basada en inteligencia artificial (IA) capaz de detectar señales de riesgo de abuso infantil antes de que ocurra una agresión, fue presentada recientemente en México, país donde más de 4,5 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual.

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    La plataforma es una iniciativa de la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS), que describe a la app como “el primer cerco digital inteligente del mundo diseñado para prevenir el abuso infantil”.

    Esta herramienta gratuita lanzada a fines de mayo permite a madres, padres y tutores detectar, mediante un sistema de IA, patrones de alerta asociados con hasta seis tipos distintos de violencia a través de dispositivos móviles de uso cotidiano.

    Los seis patrones de riesgo de VigIA

    VigIA graba el audio del entorno de un niño a través de su celular o reloj, lo transcribe automáticamente y lo analiza con inteligencia artificial entrenada para detectar los siguientes patrones de riesgo:

    -Bullying

    -Violencia

    -Acoso sexual

    -Consumo de sustancias

    -Peligro físico

    -Contenido emocionalmente dañino

    Si detecta algo, envía una alerta a los padres a través del panel web y por SMS. La app identifica las frases que activaron la alerta y genera un resumen claro.

    De esta manera, la herramienta "permite actuar cuando importa, no cuando ya es demasiado tarde. Porque la mejor protección es la que interviene antes de que el daño se haga visible”, indican desde ILAS en la página oficial de la app.

    El botón de pánico

    VigIA cuenta con un botón de pánico que activa GPS de máxima precisión cada 15 segundos y una grabación de emergencia de 10 minutos en simultáneo. Los chicos pueden presionarlo si se sienten en peligro, mientras que los padres también pueden activarlo desde el panel web.

    Además, la app permite establecer cinco modos de rastreo que se adaptan a cada momento, definir zonas seguras y recibir alertas cuando el niño sale de la escuela o entra en una zona marcada. (NA)

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