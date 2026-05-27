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    • La Mesa Intersectorial refuerza acciones para prevenir y abordar la violencia de género en Pergamino

    Instituciones de Pergamino avanzan en nuevas estrategias de trabajo conjunto en la Mesa Intersectorial.

    27 de mayo de 2026 - 13:02
    Pergamino fue una de las ciudades pioneras en la provincia en sostener una Mesa Intersectorial de estas características.

    Pergamino fue una de las ciudades pioneras en la provincia en sostener una Mesa Intersectorial de estas características.

    PERGAMINO AL DIA

    La Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género de Pergamino llevó adelante su cuarta reunión mensual con el objetivo de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre organismos e instituciones que intervienen en el abordaje de las violencias por razones de género en la ciudad y el Partido.

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    Durante el encuentro, representantes de distintos espacios analizaron nuevas líneas de acción y avanzaron en la planificación de las actividades que se desarrollarán el próximo 3 de junio en el marco de una nueva jornada del movimiento Ni Una Menos, fecha emblemática en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y diversidades.

    “Durante el encuentro se avanzó en la organización de las actividades previstas para el próximo 3 de junio, en el marco del ‘Ni Una Menos’, y se propusieron nuevas líneas de acción vinculadas al abordaje de la ruralidad desde la Mesa Local Intersectorial (MLI)”, explicó Florencia Vaño Abba, responsable de la Dirección de la Mujer.

    Trabajo articulado entre instituciones

    La reunión contó con la participación de integrantes de EDIA, SADOP, la Dirección de la Mujer, el Centro Padre Galli, la Defensoría General, la Coordinación de Género y la Comisaría de la Mujer y la Familia, quienes reafirmaron la importancia de sostener estos espacios de articulación y trabajo en red.

    Desde la Mesa remarcaron que el intercambio permanente entre instituciones permite construir herramientas más eficaces para la prevención, la asistencia y el acompañamiento de personas atravesadas por situaciones de violencia.

    El desafío de llegar a las localidades rurales

    Uno de los ejes centrales abordados durante el encuentro estuvo relacionado con el fortalecimiento de las políticas públicas en las localidades rurales del Partido de Pergamino.

    En ese sentido, se destacó la visita que recibió la Mesa durante el mes de abril por parte del equipo de la Dirección de Mesas Locales del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Las representantes provinciales brindaron asesoramiento y capacitaciones orientadas a mejorar el alcance territorial de los dispositivos y programas existentes.

    “Queremos agradecer a las instituciones que mes a mes continúan sosteniendo este espacio tan importante e indispensable para el abordaje de las violencias en el Partido, y también valorar la visita del Ministerio de Mujeres, a través de sus representantes de la Dirección de Mesas Locales Provincial”, expresó Vaño Abba.

    Un espacio pionero en la Provincia

    La conformación de las Mesas Locales forma parte del Sistema Integrado de Políticas Públicas de la provincia de Buenos Aires y busca generar articulación entre distintos actores de la comunidad para promover un abordaje integral de las violencias por razones de género.

    En ese marco, Pergamino fue una de las ciudades pioneras en la provincia en sostener una Mesa Intersectorial de estas características. Desde 2012, este espacio reúne a organismos, instituciones y profesionales que trabajan diariamente en la problemática.

    La Mesa se consolidó con el paso de los años como un ámbito de intercambio, análisis y construcción colectiva, donde se visibilizan las situaciones que atraviesa la comunidad y se diseñan estrategias conjuntas para dar respuestas más efectivas frente a la violencia de género.

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