La Provincia anunció cuándo se harán los pagos del aguinaldo para estatales

El Gobierno de Axel Kicillof aseguró el último viernes ante los gremios docentes y estatales que en los próximos días dará a conocer el cronograma de pago del medio aguinaldo. La definición fue comunicada durante una nueva reunión paritaria realizada en el Ministerio de Economía bonaerense, donde además se analizó la situación financiera provincial.

Paritarias y negociación El encuentro marcó el reinicio de las negociaciones entre el Ejecutivo y los sindicatos estatales y docentes, luego del acuerdo firmado en marzo, que incluyó un aumento salarial del 9% en cuotas. Durante la reunión, los funcionarios provinciales no realizaron una nueva oferta y adelantaron que las paritarias se retomarán en junio, una vez que se conozca la inflación de mayo.

Desde la Provincia explicaron que en la reunión se monitoreó la evolución de los acuerdos salariales y se presentó un informe sobre la situación económica bonaerense. Según indicaron, se expusieron datos relacionados con la caída de la actividad económica, el cierre de empresas, la pérdida de empleos registrados y el aumento de la morosidad entre las familias.

Es en este marco que la administración bonaerense le aseguró a los sindicatos que durante la última semana de mayo -entre el martes 26 y viernes 29- se conocerá el calendario de pago de haberes y el aguinaldo. Además, por esos días se resolverá la convocatoria para continuar las negociaciones salariales.

Reclamos de los gremios ante la Provincia Tras el encuentro, ATE Provincia informó que solicitó un aumento salarial "urgente" para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo. El gremio también reclamó el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, incluidos monotributistas y empleados con becas de contingencia o capacitación. Por su parte, FEGEPPBA pidió que la próxima propuesta salarial tome como referencia el último acuerdo de abril y reclamó avanzar con la incorporación al sueldo básico del Decreto N°545/15. Además, solicitó una reunión urgente con el titular de IOMA, Homero Giles, para discutir los problemas vinculados a la obra social.

Compartí esta nota en redes sociales:





