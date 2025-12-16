martes 16 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un paso más hacia el futuro: el Programa Emprender entregará 320 certificados

    La entrega de certificados a pergaminenses que cursaron en el Programa Emprender tendrá lugar este martes en el Centro Cultural Bellas Artes.

    16 de diciembre de 2025 - 13:51
    Cada año, el Programa Emprender reúne a numerosos pergaminenses que participan de los diferentes talleres.

    Cada año, el Programa Emprender reúne a numerosos pergaminenses que participan de los diferentes talleres.

    PROGRAMA EMPRENDER

    La tarde de este martes será especial para cientos de pergaminenses. Desde las 19:30, en el Centro Cultural Bellas Artes, se llevará adelante el acto de entrega de certificados del Programa Emprender, una propuesta que desde hace más de 14 años promueve la capacitación y la formación en oficios como herramienta de inclusión y desarrollo personal.

    Lee además
    En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana.
    La Opinión Gourmet

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino
    pergamino: estan instalados en el parque industrial los cinco generadores de electricidad

    Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

    En total, serán 320 los diplomas que se entregarán a quienes participaron y completaron los distintos talleres que se dictaron a lo largo del año, en una jornada que promete estar cargada de emoción, reconocimiento y orgullo compartido.

    Oficios que abren puertas

    Durante el ciclo anual, los participantes se formaron en una amplia variedad de propuestas, entre ellas carpintería, gastronomía, peluquería, albañilería, manualidades, barbería, vela y porcelana, manicuría, confección, tejido y redes, entre otras capacitaciones vinculadas al mundo del trabajo y el emprendedurismo.

    Cada uno de los asistentes que recibirá su certificado debió cumplir con requisitos específicos, como un mínimo del 70 por ciento de asistencia y la aprobación de las instancias de evaluación, lo que refuerza el compromiso y la seriedad del trayecto formativo.

    Patricia de Lucca
    Patricia de Lucca es la coordinadora del Programa Emprender.

    Patricia de Lucca es la coordinadora del Programa Emprender.

    Más de una década formando emprendedores

    El Programa Emprender se ha consolidado a lo largo del tiempo como una política pública sostenida que desarrolla el Municipio de Pergamino, orientada a brindar herramientas concretas de capacitación y formación profesional para toda la comunidad. Su objetivo principal es que los conocimientos adquiridos puedan transformarse en oportunidades laborales reales, ya sea mediante la inserción en el mercado de trabajo o el desarrollo de emprendimientos propios.

    A lo largo de estos años, cientos de vecinos encontraron en Emprender no solo un espacio de aprendizaje, sino también un impulso para proyectar nuevos caminos personales y laborales.

    Presencia territorial y acceso para todos

    Uno de los pilares fundamentales del programa, desde su génesis, ha sido la presencia en los distintos barrios de la ciudad. Esta impronta territorial es parte de la identidad de Emprender, ya que los cursos se dictan en diversas sedes ubicadas estratégicamente, con el objetivo de garantizar accesibilidad y cercanía para los participantes.

    La descentralización de los talleres permitió que más personas puedan sumarse, eliminando barreras y fortaleciendo el vínculo entre la capacitación y la comunidad.

    Cursos que responden a la demanda

    La oferta formativa del programa se define a partir de la demanda existente y de los intereses de quienes desean capacitarse. Algunas propuestas, como confección o peluquería, se dictan desde los inicios del programa debido a su alta convocatoria, mientras que otras se incorporan en función de las nuevas necesidades y consultas que surgen año tras año.

    Este enfoque dinámico y participativo es clave para mantener vigente la propuesta y responder a las realidades del contexto local.

    La entrega de certificados de este martes será, una vez más, una celebración del esfuerzo, la constancia y el deseo de superación de cientos de vecinos que apostaron a la formación como camino hacia nuevas oportunidades.

    Temas
    Seguí leyendo

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

    Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

    Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes

    Intimo Show: el Estudio de Canto Silvia Pérez despide el año con una gala en el Teatro Unión Ferroviaria

    Federico Ferrari, figura y campeón por tercera vez del Abierto Argentino de Pato

    Tras las lluvias, Pergamino inicia la semana con alivio térmico y pronóstico de buen clima

    Paseo Navideño: Pergamino celebra en sus calles para impulsar el comercio local

    Racing dio el primer paso: triunfo en Salto y ventaja para definir en casa

    La obra "Antoine", de Susana Panza, será exhibida como Patrimonio Cultural de Corrientes

    Sonia Pirchi lleva su obra a Atenas y proyecta luz desde el Partenón al mundo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pergamino Básquet quiere cerrar el año logrando su quinto triunfo en la temporada.

    Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Provincia confirmó quitas de subsidios y un nuevo esquema para la tarifa social

    Provincia confirmó quitas de subsidios y un nuevo esquema para la tarifa social
    En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana.
    La Opinión Gourmet

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

    Pergamino y municipios de la zona reunidos por la Cuenca del Río Arrecifes

    Pergamino y municipios de la zona reunidos por la Cuenca del Río Arrecifes

    Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

    Pergamino: están instalados en el Parque Industrial los cinco generadores de electricidad

    El futbolista ramallense Federico Castro visitó los estudios de Radio Meta FM 94.1 y dejó definiciones sobre su presente, su última temporada en Patronato de Paraná

    El jugador fútbol de Ramallo, Federico Castro y el alivio de volver a jugar