Un paso más hacia el futuro: el Programa Emprender entregará 320 certificados

La tarde de este martes será especial para cientos de pergaminenses . Desde las 19:30, en el Centro Cultural Bellas Artes , se llevará adelante el acto de entrega de certificados del Programa Emprender , una propuesta que desde hace más de 14 años promueve la capacitación y la formación en oficios como herramienta de inclusión y desarrollo personal.

En total, serán 320 los diplomas que se entregarán a quienes participaron y completaron los distintos talleres que se dictaron a lo largo del año, en una jornada que promete estar cargada de emoción, reconocimiento y orgullo compartido.

Durante el ciclo anual, los participantes se formaron en una amplia variedad de propuestas, entre ellas carpintería, gastronomía, peluquería, albañilería, manualidades, barbería, vela y porcelana, manicuría, confección, tejido y redes, entre otras capacitaciones vinculadas al mundo del trabajo y el emprendedurismo.

Cada uno de los asistentes que recibirá su certificado debió cumplir con requisitos específicos, como un mínimo del 70 por ciento de asistencia y la aprobación de las instancias de evaluación, lo que refuerza el compromiso y la seriedad del trayecto formativo.

Más de una década formando emprendedores

El Programa Emprender se ha consolidado a lo largo del tiempo como una política pública sostenida que desarrolla el Municipio de Pergamino, orientada a brindar herramientas concretas de capacitación y formación profesional para toda la comunidad. Su objetivo principal es que los conocimientos adquiridos puedan transformarse en oportunidades laborales reales, ya sea mediante la inserción en el mercado de trabajo o el desarrollo de emprendimientos propios.

A lo largo de estos años, cientos de vecinos encontraron en Emprender no solo un espacio de aprendizaje, sino también un impulso para proyectar nuevos caminos personales y laborales.

Presencia territorial y acceso para todos

Uno de los pilares fundamentales del programa, desde su génesis, ha sido la presencia en los distintos barrios de la ciudad. Esta impronta territorial es parte de la identidad de Emprender, ya que los cursos se dictan en diversas sedes ubicadas estratégicamente, con el objetivo de garantizar accesibilidad y cercanía para los participantes.

La descentralización de los talleres permitió que más personas puedan sumarse, eliminando barreras y fortaleciendo el vínculo entre la capacitación y la comunidad.

Cursos que responden a la demanda

La oferta formativa del programa se define a partir de la demanda existente y de los intereses de quienes desean capacitarse. Algunas propuestas, como confección o peluquería, se dictan desde los inicios del programa debido a su alta convocatoria, mientras que otras se incorporan en función de las nuevas necesidades y consultas que surgen año tras año.

Este enfoque dinámico y participativo es clave para mantener vigente la propuesta y responder a las realidades del contexto local.

La entrega de certificados de este martes será, una vez más, una celebración del esfuerzo, la constancia y el deseo de superación de cientos de vecinos que apostaron a la formación como camino hacia nuevas oportunidades.