viernes 22 de agosto de 2025
    • Con cuatro partidos arranca la rueda de Interzonales del fútbol de Primera A

    Con Juventud-Arroyo Dulce, Alfonzo-Gimnasia, Douglas Haig-Tráfico’s y Argentino-Racing comienza la sexta fecha del torneo de la Liga de Fútbol Pergamino.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    22 de agosto de 2025 - 19:00
    Racing, líder invicto de la Zona 1, visitará a Argentino, tercero en la Zona 2.

    Racing, líder invicto de la Zona 1, visitará a Argentino, tercero en la Zona 2.

    LIGA DE FUTBOL DE PERGAMINO

    Este sábado se pone en marcha la sexta fecha (primera de la rueda de Interzonales) del torneo de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino. Cuatro partidos abrirán la acción, mientras que la jornada se completará mañana con un solo encuentro, producto de una situación particular que también afectó al desarrollo del Torneo Clausura de Primera B.

    Partidos cruzados y puntos clave

    Los equipos de la Zona 1 se enfrentarán con los de la Zona 2 en esta rueda de Interzonales que comenzará este sábado y puede resultar determinante para las aspiraciones de pelear por el título y la permanencia.

    Juventud, uno de los líderes de la Zona 2, recibirá desde las 16:00 el “Carlos Grondona” a Círculo de Arroyo Dulce. El “Celeste” llega entonado tras vencer a Argentino en la fecha pasada por 1-0 y comparte la cima con Argentino de Alfonzo, ambos con 11 puntos. Círculo, por su parte, viene de un empate sin goles ante Racing y marcha en el tercer lugar de la Zona 1 con 5 unidades. Un triunfo lo puede acercar al lote de arriba. También a las 16:00, Argentino de Alfonzo, el otro puntero de la Zona 2, recibirá a Gimnasia y Esgrima, segundo en la Zona 1 con 9 puntos y viene de superar a Tráfico’s por 2 a 0. Este es uno de los partidos más atractivos de la jornada.

    A las 15:30, habrá un choque de equipos que necesitan sumar con urgencia. Douglas Haig aún no ha ganado en el torneo y tiene apenas 3 puntos, mientras que Tráfico’s sigue sin sumar unidades, con 4 derrotas en igual cantidad de presentaciones. Ambos buscan salir del fondo y tomar aire.

    Y a las 16:00, Argentino de Pergamino recibirá Racing en otro partido que promete. El “Blanco”, tras la caída ante Juventud, quiere volver a sumar para seguir prendido arriba en la Zona 2. Por su lado, Racing, líder de la Zona 1 con 10 puntos, buscará reafirmar su buen presente y mantener la punta.

    Completarán Alem-El Socorro

    La sexta fecha se completará este domingo a las 16:00 con el cruce entre Leandro N. Alem y El Socorro, dos equipos con presente irregular. Los del barrio 12 de Octubre llegan entonados tras su primer triunfo en el torneo ante San José (3-2), mientras que El Socorro intentará recuperarse luego de perder en casa ante Gimnasia y Esgrima. Ambos necesitan ganar para escalar posiciones en sus respectivas zonas.

    Primera B sin actividad

    La Primera B no tendrá competencia este fin de semana debido a la falta de disponibilidad de efectivos policiales. El motivo principal es el importante operativo de seguridad que demandará la final del Torneo 5 Ligas-6 Ciudades, a disputarse este domingo a las 15:00 en el Estadio Miguel Morales de Douglas Haig entre Defensores de Salto y Compañía, también de Salto.

    Para este encuentro se destinarán 110 efectivos, una cifra que complica la logística para cubrir con normalidad la programación local. Además, la Policía local informó que no puede garantizar la presencia necesaria en todos los campos de juego, lo que obligó a la suspensión preventiva de la fecha en la división de ascenso que tiene como líder a Sports, con 11 puntos, seguido por Deportivo Acevedo y José Hernández, ambos con 9.

