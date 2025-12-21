domingo 21 de diciembre de 2025
    • Presupuesto 2026 en Ramallo: sube fuerte el gasto y la oposición denuncia falta de debate

    El proyecto será tratado este lunes 22 en el Concejo Deliberante de Ramallo. Prevén un aumento de hasta el 70% del gasto.

    21 de diciembre de 2025 - 15:07
    El Departamento Ejecutivo de Ramallo elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2026, que será tratado y votado este lunes 22

    El Norte

    El Departamento Ejecutivo de Ramallo presentó el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para 2026, que será debatido y votado este lunes en el Concejo Deliberante. La iniciativa contempla un marcado incremento del gasto público y reaviva cuestionamientos de la oposición por la falta de información, el escaso debate político y una mayoría oficialista que garantizaría su aprobación.

    Finalizó el Curso de Elaboración de Conservas en Villa General Savio

    Ramallo: Finalizó el Curso de Elaboración de Conservas en Villa General Savio

    Presupuesto 2026 en Ramallo: cifras y aumentos previstos

    Según el expediente enviado al Concejo, el presupuesto para la administración central asciende a $37.460.918.137, mientras que el Hospital José María Gomendio contará con $10.142.286.112. En comparación con el presupuesto vigente, el incremento para la administración central ronda entre el 68 y el 70%, muy por encima de una inflación estimada en torno al 35%, mientras que el hospital tendría una suba cercana al 27%.

    Críticas al gasto público y a la ejecución presupuestaria

    Desde la oposición sostienen que el aumento del gasto no se refleja en una mejora concreta de los servicios municipales ni en una administración más eficiente de los recursos. Además, advierten que durante 2025 el Ejecutivo habría ejecutado cerca del 80% del presupuesto antes del proceso electoral, generando ajustes posteriores y evidenciando, según remarcan, una lógica de gasto atada a la coyuntura política.

    Falta de debate político y rechazo de la oposición

    El proyecto también detalla la estructura de personal para 2026, con 442 cargos permanentes en la administración central y 390 en el hospital, además de 78 cargos temporarios. Aunque los números muestran una reducción respecto del año anterior, los bloques opositores aseguran que el recorte impacta en trabajadores y áreas operativas, mientras se sostienen cargos políticos con altos salarios. En este contexto, anticiparon su voto negativo y cuestionaron la falta de instancias reales de debate, señalando que la mayoría oficialista aprobará el Presupuesto 2026 sin modificaciones, tal como ocurrió con el reciente aumento de tasas.

