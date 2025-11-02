Multas de tránsito: plan de pagos para regularizar deudas en hasta 12 cuotas

Acumular multas de tránsito puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para cualquier automovilista. Más allá del impacto económico que representan las infracciones, las deudas no regularizadas pueden derivar en una serie de complicaciones administrativas que afectan la vida cotidiana de los pergaminenses: desde impedir la renovación de la licencia de conducir hasta trabar la transferencia o venta de un vehículo. Incluso, en los casos más graves, pueden derivar en sanciones que incluyan la inhabilitación para circular o acumulación de puntaje negativo en el sistema de antecedentes viales.

Con este escenario como telón de fondo y con el objetivo de brindar las soluciones y herramientas accesibles a los propietarios de vehículos, el Gobierno bonaerense puso en marcha un nuevo plan de pagos destinado a quienes mantienen multas impagas en el territorio provincial. La iniciativa permitirá de esta forma cancelar las infracciones mediante una financiación en hasta 12 cuotas sin interés, un beneficio que busca promover el cumplimiento voluntario de las normas de tránsito y, al mismo tiempo, facilitar la gestión de trámites que suelen resultar engorrosos para muchos conductores.

La medida comenzará a regir desde este lunes y estará vigente por un plazo inicial de 90 días. Durante ese período, los vecinos de Pergamino , y provincia de Buenos Aires en general, podrán ingresar al sistema de infracciones y optar por la modalidad de pago que mejor se ajuste a su situación económica. Esta propuesta apunta a aliviar la carga financiera de quienes arrastran deudas, especialmente en un contexto de inflación y devaluación que afecta los bolsillos de las familias argentinas. Además, busca continuar con la modernización de la administración pública, simplificando procesos que tradicionalmente implicaban trámites presenciales, filas extensas y pérdida de tiempo.

Uno de los puntos que destacan las autoridades es la posibilidad de realizar todo el proceso de manera virtual. Solo se requiere ingresar al sitio oficial de infracciones de la provincia (infraccionesba.gba.gob.ar), cargar los datos del vehículo o del titular y acceder al detalle actualizado de las multas.

Desde allí, cada usuario podrá verificar las actas labradas, el monto correspondiente según su estado, pagas, vencidas o en instancia judicial, y elegir si desea cancelar la deuda en seis o en doce cuotas mensuales sin interés. El valor de referencia será el vigente al momento de adherirse al plan.

Cómo funcionará este tema con las multas de tránsito

El sistema permite elegir el dominio del vehículo que se desea regularizar, en caso de contar con más de una unidad a nombre del mismo propietario, y proceder a la creación del plan de pagos de manera inmediata. Para dar mayor previsibilidad a todos los contribuyentes, se dispuso que las cuotas vencen el día 10 de cada mes, o en su defecto, el día hábil posterior. Una vez aprobado el plan, el usuario podrá descargar el comprobante y efectuar los pagos mediante los medios habilitados, tanto electrónicos como presenciales.

El programa fue establecido a través de la Resolución Nº 69/20 y lleva la firma del director de Política y Seguridad Vial, Federico Pedersoli Castellani. Si bien fue diseñado en plena pandemia para mejorar los canales digitales y evitar aglomeraciones, su continuidad en el tiempo evidencia la necesidad de adaptarse a nuevas formas de gestión ciudadana y promover una cultura de responsabilidad vial. Desde el Ejecutivo sostienen que esta herramienta contribuye a disminuir la litigiosidad, reduce costos administrativos y permite mejorar la recaudación con una lógica más colaborativa que punitiva.

Actualmente, en la Provincia, se labran miles de infracciones mensualmente, en su mayoría relacionadas con excesos de velocidad, mal estacionamiento, uso indebido de carriles exclusivos, o circulación sin la documentación obligatoria al día. A estas se suman las multas por falta de seguro, maniobras peligrosas y otras conductas tipificadas en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. Muchas de estas infracciones se detectan mediante radares, cámaras de videovigilancia y controles vehiculares coordinados entre los municipios y la Provincia.

Las estadísticas muestran que una parte considerable de los automovilistas demora en regularizar sus deudas, sea por desconocimiento, por dificultades económicas o porque no se enfrentan al problema hasta que se presentan trámites impostergables como la renovación del registro. En este sentido, desde el Ministerio de Transporte remarcan que el nuevo plan de pagos también persigue una finalidad educativa: recordar la importancia de circular de manera responsable, ya que detrás de cada multa hay una conducta que puede poner en riesgo la seguridad propia y la de terceros.

A tener en cuenta

Entre los beneficios indirectos del programa, se destaca que facilita la venta de vehículos. La normativa vigente exige que al realizar una transferencia, las multas deben estar regularizadas o, al menos, incluidas dentro de un plan de pago activo. De esta manera, se evita que los compradores hereden pasivos no informados o se topen con obstáculos legales durante el trámite en el Registro del Automotor.

Asimismo, el sistema digital permite realizar descargos en caso de que el conductor considere que la infracción es errónea o injustificada. El usuario puede aportar fotografías, documentación o cualquier elemento probatorio para solicitar la revisión del acta, evitando así la necesidad de asistir personalmente a un Juzgado de Faltas, lo cual implica una mejora en la accesibilidad y una mayor transparencia en los procesos administrativos.

Las autoridades bonaerenses insisten en que el objetivo no es recaudar más, sino fomentar un cambio cultural que derive en una convivencia vial más segura. Según sostienen, la moratoria es una oportunidad para ponerse al día y evitar acumulaciones que luego pueden derivar en consecuencias más severas. Además, remarcan que el régimen sancionatorio vigente contempla incrementos en los valores de las multas y restricciones adicionales para quienes no regularicen su situación dentro de los plazos establecidos.