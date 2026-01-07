miércoles 07 de enero de 2026
    • Pergamino Básquet pone primera en 2026: visita a Rocamora

    El equipo de la ciudad volverá a la competencia este jueves, desde las 21:00, en Concepción del Uruguay, en el inicio de una exigente gira por Entre Ríos.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    7 de enero de 2026 - 19:00
    Pergamino Básquet afrontará este jueves el primero de los tres partidos de esta gira.

    PRENSA PERGAMINO BASQUET

    Pergamino Básquet regresará este jueves a la actividad oficial de la Liga Argentina cuando visite, desde las 21:00, a Rocamora de Concepción del Uruguay en el estadio “Julio César Paccagnella”. El encuentro marcará el primer partido del equipo de la ciudad en 2026 y el retorno a la competencia tras el receso por las fiestas, además de ser el inicio de una exigente gira por la provincia de Entre Ríos.

    El conjunto dirigido por Federico Díaz afrontará tres compromisos en apenas 72 horas, una prueba de carácter y resistencia física en un momento clave de la temporada. Luego del duelo ante Rocamora, Pergamino Básquet visitará el viernes a La Unión de Colón y cerrará la gira el domingo frente a Central Entrerriano de Gualeguaychú.

    Cortar la racha de derrotas

    En lo estrictamente deportivo, el equipo pergaminense buscará cortar una racha adversa. Llega a este compromiso con un récord de 4 triunfos y 9 derrotas, ubicado en el 14º puesto de la Conferencia Sur, y acumula tres caídas consecutivas. Además, aún no pudo ganar fuera de casa en la presente temporada, una cuenta pendiente que intentará saldar en esta seguidilla de partidos en suelo entrerriano.

    El rival de este jueves también atraviesa un presente complejo. Rocamora registra un balance de 3 victorias y 10 derrotas y se ubica en el 16º lugar de la tabla. En ese contexto, el duelo aparece como una buena oportunidad para ambos equipos de reencontrarse con el triunfo y tomar impulso en la segunda parte de la fase regular.

    La palabra de Federico Díaz

    Tras el parate, Pergamino Básquet retomó los entrenamientos el pasado sábado con buenas sensaciones, según destacó el entrenador Federico Díaz. “Encontramos muy bien al equipo. Trabajaron muy bien en los días libres y pudieron despejar la cabeza después de dos meses y medio muy agitados. Tuvimos muy buenos días de entrenamientos”, expresó el DT, valorando el compromiso del plantel durante el receso.

    Pensando en esta gira por Entre Ríos, Díaz fue claro respecto a las exigencias del calendario: “Volvés y es un partido atrás del otro, la liga no te da respiro. Pero nos preparamos muy bien y estamos muy confiados en hacer una buena gira”. La confianza del cuerpo técnico se apoya en el trabajo realizado y en la necesidad de empezar a sumar fuera de casa para escalar posiciones.

    El partido ante Rocamora será, entonces, mucho más que el debut del 2026. Representa una oportunidad para cambiar la dinámica, recuperar confianza y encarar con mejores sensaciones lo que viene. Pergamino Básquet vuelve a escena con el objetivo claro: competir, mejorar su rendimiento como visitante y volver a la victoria en una liga que no concede treguas.

