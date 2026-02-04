Paola Suárez es la nueva capitana del equipo argentino en la Billie Jean King Cup

La extenista pergaminense Paola Suárez fue designada como nueva capitana de la Selección Argentina femenina de tenis en la Billie Jean King Cup . El anuncio oficial fue realizado este martes por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La exnúmero uno del mundo en dobles, de 49 años, asumirá el cargo en reemplazo de Mercedes Paz y tendrá su debut al frente del equipo nacional durante la semana del 6 de abril, cuando Argentina dispute el Grupo Américas I, con sede aún a confirmar.

La noticia representa un motivo de orgullo para el deporte de Pergamino , que vuelve a tener un rol protagónico en el tenis femenino argentino a nivel internacional, ahora desde el liderazgo y la conducción técnica.

Radicada desde hace varios años en España, donde dirige el Club Pro Tenis y trabaja en la formación de jugadores desde la iniciación hasta la competencia, Suárez atraviesa una etapa especial de su vida. “Esta oportunidad de ser capitana me llega en el momento justo porque ya estoy familiarizada de nuevo con el tenis, con ganas de hacer cosas. Estoy contenta y con mucho entusiasmo” , expresó la flamante capitana.

La pergaminense reconoció que la propuesta la tomó por sorpresa. “Cuando me llamó Flor (Labat) me agarró de sorpresa. Mi primera reacción fue que iba a ser imposible, pero lo pensé bien, lo charlé con amigos y hasta con mi propio hijo, que fue el que me terminó convenciendo de que dijera que sí” , relató. Además, destacó el valor del nuevo rol: “Será una etapa totalmente diferente a la de jugadora. Ahora asumo otras responsabilidades, pero es algo muy lindo poder transmitirles a las chicas mis vivencias y afrontar juntas los desafíos que vengan”.

Suárez cuenta con un currículum excepcional. Es considerada la mejor doblista de la historia del tenis argentino, llegó a la cima del ranking mundial y ganó 44 títulos profesionales en esa especialidad, incluidos ocho Grand Slam: cuatro Roland Garros, tres US Open y un Abierto de Australia. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 obtuvo la medalla de bronce junto a Patricia Tarabini, uno de los grandes hitos del tenis nacional.

En singles también dejó su huella: alcanzó el puesto 9 del ranking WTA en 2004, año en el que fue semifinalista de Roland Garros y alcanzó los cuartos de final en Wimbledon. Con la camiseta argentina disputó cinco temporadas en la entonces Fed Cup, con un balance de 14 triunfos y 5 derrotas entre singles y dobles.

Un nuevo ciclo con sello pergaminense

El cuerpo técnico liderado por Suárez contará con la presencia de Mariano Hood como subcapitán. El extenista, ganador de 13 títulos ATP en dobles y campeón de la Copa Davis en 2016 como parte del equipo de trabajo, fue especialmente valorado por la capitana: “Mariano es una persona intachable, con experiencia como jugador, entrenador y campeón en Copa Davis. Sabe trabajar en equipo y me puede ayudar en todos los aspectos. Tenerlo al lado me hace sentir cómoda y tranquila”.

Desde la conducción de la AAT, la vicepresidenta Florencia Labat explicó los motivos de la elección: “Hablamos con las jugadoras y todas estuvieron de acuerdo en que sea una capitana mujer. Por trayectoria, ranking y currículum, Paola era la persona indicada. Tiene mucho para aportar y está muy entusiasmada”. En tanto, el presidente Agustín Calleri remarcó que su experiencia internacional será clave para potenciar a las jugadoras argentinas.

Este nuevo proceso deportivo mantiene además una marcada presencia pergaminense, ya que en los últimos años el equipo argentino tuvo como una de sus principales referentes a Julia Riera, una jugadora que siempre mostró un plus especial al defender los colores albicelestes. Riera, 187° del ranking WTA, se ubica como la tercera tenista argentina con más triunfos en singles en la historia de la Billie Jean King Cup, con 17 victorias, solo por detrás de Paula Ormaechea (20) y la propia Florencia Labat (19).

Argentina buscará en el Grupo Américas I volver a dar el primer paso al Grupo Mundial, tras haber quedado muy cerca en la última temporada, cuando finalizó segunda en el triangular de Play-offs disputado en Córdoba, con victoria ante Eslovaquia y una ajustada derrota frente a Suiza (2-1).

Con la llegada de Paola Suárez a la capitanía, el tenis femenino argentino inicia una etapa renovada, cargada de experiencia, liderazgo y pertenencia, con el objetivo de seguir creciendo y volver a competir entre las mejores selecciones del mundo.