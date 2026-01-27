martes 27 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino Básquet sufrió una nueva derrota

    En la noche del lunes Pergamino Básquet cayó ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 83 a 66 y no levanta cabeza en la Liga Argentina.

    27 de enero de 2026 - 12:45
    Pergamino Básquet perdió con Villa Mitre por por 83 a 66 en nuestra ciudad.

    Pergamino Básquet perdió con Villa Mitre por por 83 a 66 en nuestra ciudad.

    JAVIER MENGONI

    Villa Mitre de Bahía Blanca mostró un buen juego y carácter y en la noche del lunes derrotó a Pergamino Básquet por 83 a 66, por lo que consiguió su primera victoria en condición de visitante, mientras que el conjunto de nuestra ciudad no levanta cabeza en la presente edición de la Liga Argentina.

    Lee además
    El sábado por la noche Pergamino Básquet volvió a la localía y recibió a Racing de Avellaneda con el afán de poder encontrarse nuevamente con la victoria, pero nada pudo hacer.

    Pergamino Básquet recibe este lunes a Villa Mitre de Bahía Blanca
    Pergamino Básquet jugará en la noche del sábado desde las 21:00 ante Racing de Avellaneda en Pergamino. 

    Pergamino Básquet recibe el sábado a Racing por la Liga Argentina

    Desde el inicio, el marcador fue parejo, con ambos equipos encontrando gol con sus principales armas ofensivas. Por el lado del local se destacó el canadiense Shepherd, mientras que en la visita fue clave la experiencia de Harina. El primer período finalizó 22 a 20 a favor de Pergamino, en un arranque intenso y dinámico.

    Con buenos aportes de Quinteros y una bomba de Bello, el conjunto pergaminense logró sacar una diferencia de siete puntos en el segundo parcial. Sin embargo, Villa Mitre ajustó su defensa y encontró en Lorca un dominio claro en la zona pintada, no solo en puntos sino también en rebotes, para revertir el tanteador e irse al descanso largo arriba por 41 a 38.

    El tercer cuarto fue todo del equipo dirigido por Ginobili. Con buen movimiento de balón y triples cómodos de Tambucci y Blanco, la visita llegó a sacar una ventaja de 14 puntos. Una ráfaga de Pergamino y un triple de Quinteros sobre la chicharra dejaron el marcador 63 a 55 de cara al último período.

    Pergamino Básquet no pudo revetir la historia en el último parcial

    En el cuarto final, Tambucci fue determinante para estirar la diferencia y sellar el triunfo. Pergamino, pese al carácter y la entrega, no pudo torcer el rumbo del partido. Villa Mitre sonrió por primera vez fuera de casa y se llevó una valiosa victoria en la ruta.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet recibe este lunes a Villa Mitre de Bahía Blanca

    Pergamino Básquet recibe el sábado a Racing por la Liga Argentina

    Nueva derrota de Pergamino Básquet en la Liga Argentina

    Pergamino Básquet vuelve a la ruta frente a un Pico FC fuerte en su casa

    Douglas puso en marcha la pretemporada rumbo al Torneo Federal A

    Joaquín Debeljuh Taruselli continúa su preparación para el SARR 2026

    Cruce de Los Andes: Anahí Cola y la pasión por correr en montaña

    Douglas pone en marcha la pretemporada pensando en el próximo Torneo Federal A

    El Torneo 6 Ligas de Fútbol comenzará el 12 de febrero

    El Torneo Regional de Básquet se transformó en Liga Provincial y será organizado por la FBB

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con subsidios otorgados por el Estado local, el Consejo Escolar de San Nicolás está realizando trabajos de puesta en valor en 17 edificios escolares de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

    San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026
    Benicio Rossi y una relación profunda con el bandoneón que se proyecta al futuro.
    Cultura y espectáculos

    Benicio Rossi: un joven bandoneonista que busca grabar su primer EP y cumplir un sueño musical

    El suicida fue custodiado por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local y patrulleros del Comando en un cordón sanitario para llegar lo más rápidamente al Hospital San José; donde arribó con vida.

    Dramática situación en el barrio Acevedo: un hombre se atrincheró, se disparó en la cabeza y lucha por su vida

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Durante el feriado de Carnaval, los días 15 y 16 de febrero, la ciudad volverá a vibrar al ritmo de la música y la danza con la realización de la 9ª edición del festival San Pedro Canta, que tendrá lugar en el Paseo Público Municipal.

    Se viene la 9ª edición del San Pedro Canta 2026 con folklore y danza en el Paseo Público de la ciudad