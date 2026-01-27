Pergamino Básquet sufrió una nueva derrota

Pergamino Básquet perdió con Villa Mitre por por 83 a 66 en nuestra ciudad. JAVIER MENGONI

Villa Mitre de Bahía Blanca mostró un buen juego y carácter y en la noche del lunes derrotó a Pergamino Básquet por 83 a 66, por lo que consiguió su primera victoria en condición de visitante, mientras que el conjunto de nuestra ciudad no levanta cabeza en la presente edición de la Liga Argentina.

Desde el inicio, el marcador fue parejo, con ambos equipos encontrando gol con sus principales armas ofensivas. Por el lado del local se destacó el canadiense Shepherd, mientras que en la visita fue clave la experiencia de Harina. El primer período finalizó 22 a 20 a favor de Pergamino, en un arranque intenso y dinámico.

Con buenos aportes de Quinteros y una bomba de Bello, el conjunto pergaminense logró sacar una diferencia de siete puntos en el segundo parcial. Sin embargo, Villa Mitre ajustó su defensa y encontró en Lorca un dominio claro en la zona pintada, no solo en puntos sino también en rebotes, para revertir el tanteador e irse al descanso largo arriba por 41 a 38.

El tercer cuarto fue todo del equipo dirigido por Ginobili. Con buen movimiento de balón y triples cómodos de Tambucci y Blanco, la visita llegó a sacar una ventaja de 14 puntos. Una ráfaga de Pergamino y un triple de Quinteros sobre la chicharra dejaron el marcador 63 a 55 de cara al último período.

Pergamino Básquet no pudo revetir la historia en el último parcial En el cuarto final, Tambucci fue determinante para estirar la diferencia y sellar el triunfo. Pergamino, pese al carácter y la entrega, no pudo torcer el rumbo del partido. Villa Mitre sonrió por primera vez fuera de casa y se llevó una valiosa victoria en la ruta.

Compartí esta nota en redes sociales:





