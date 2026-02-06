Douglas fortalece su plantel: firmó Lucas López y renovó Robertino Seratto

Douglas Haig continúa dando pasos firmes en la conformación de su plantel para el Torneo Federal A 2026, que comenzará a mediados de marzo, y en las últimas horas concretó dos movimientos relevantes que fortalecen el proyecto deportivo encabezado por Sebastián Cejas .

Este viernes al mediodía, el marcador central Lucas López firmó su contrato y se convirtió oficialmente en el octavo refuerzo, mientras que el jueves por la tarde-noche el club selló la renovación del mediocampista pergaminense Robertino Seratto , quien regresó tras su préstamo en Chaco For Ever.

Ambas novedades ratifican la idea de consolidar un equipo competitivo, con una base equilibrada entre experiencia, conocimiento de la categoría y futbolistas identificados con la institución, en una etapa clave de la pretemporada.

La principal novedad de este viernes fue la firma del contrato de Lucas López , defensor central de 32 años que inició así su segundo ciclo en Douglas Haig. El zaguero ya se encontraba entrenando con el plantel desde el inicio de la semana y solo restaba la formalización del vínculo para transformarse oficialmente en refuerzo. “Acá soy feliz” , manifestó López en una entrevista en el programa La Gloria o Devoto , sintetizando sus sensaciones sobre su retorno al Fogonero.

López llega proveniente de Floriana FC de Malta y cuenta con un paso previo por el “Rojinegro” entre 2022 y 2024, período en el que fue una de las piezas habituales de la defensa. Su regreso apunta a aportar experiencia, liderazgo y solidez en un sector clave del campo, además de conocimiento del club y de la exigencia del Torneo Federal A.

Con su incorporación, Douglas Haig suma una pieza importante en la zaga central y continúa fortaleciendo una defensa que será uno de los pilares del equipo que conduce “Terremoto” Cejas, en un torneo largo y competitivo donde la regularidad resulta determinante.

Seratto regresó tras el préstamo

Horas antes de la firma de López, en la mañana de este viernes, Douglas Haig había comunicado oficialmente la extensión del contrato de Robertino Seratto, una noticia valorada tanto en lo deportivo como en lo institucional. El mediocampista pergaminense regresó de su préstamo en Chaco For Ever y acordó un nuevo vínculo económico y contractual con el club.

“!Otra vez en casa Rober!: Robertino Seratto regresó del préstamo en Chaco For Ever y firmó un nuevo acuerdo económico y contractual con la institución”, informó el club a través de sus canales oficiales. El comunicado también recordó el recorrido del jugador, surgido de la cantera Rojinegra, que sumó experiencias en Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y el mencionado elenco chaqueño.

Con 25 años, Seratto ya se encuentra trabajando con el plantel desde el comienzo de la pretemporada y está a disposición del cuerpo técnico para el próximo Federal A. Su continuidad refuerza la idea de sostener futbolistas con pertenencia y sentido de identidad, un aspecto que la dirigencia también considera clave dentro del proyecto.

Un plantel que se va definiendo

Con la confirmación de Lucas López como octavo refuerzo y el acuerdo contractual de Robertino Seratto, Douglas Haig sigue avanzando en el armado de un plantel que, según el propio Cejas, se encuentra “prácticamente cerrado”. A estas novedades se suman las incorporaciones ya anunciadas de Facundo Perrone (Juventud Antoniana de Salta), Marcos Giménez (Chaco For Ever), Martín Caballo (Defensores Unidos de Zárate), Guillermo Pereira (Los Andes), Jonatan Palacio (Flandria). Simón Fiorito (Racing de Pergamino) y Carlos Arriola (Sarmiento de Resistencia), además de la integración de juveniles del club a los trabajos de pretemporada.

El equipo transita su segunda semana de entrenamientos con doble turno -que se cerrará este sábado- en el predio de Avenida Champagnat, enfocado en la preparación física y en la consolidación de una idea de juego, con el objetivo de llegar al inicio del campeonato con un grupo aceitado y competitivo.

Expectativa de cara al Federal A

A poco más de un mes del debut oficial, Douglas Haig continúa sumando certezas y ajustando detalles. La llegada de Lucas López y la continuidad de Robertino Seratto refuerzan dos sectores clave del equipo y alimentan la expectativa de los hinchas rojinegros, que ven cómo el club avanza de manera sostenida en la construcción de un plantel con aspiraciones. Con pretemporada intensa, refuerzos confirmados y una base consolidada, el Fogonero sigue dando forma a su ilusión de ser protagonista en el Torneo Federal A 2026.