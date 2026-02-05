Cambio de mando en Pergamino Básquet: Daniel Maffei reemplazó a Federico Díaz

Pergamino Básquet comenzó a transitar una nueva etapa en la Liga Argentina . Horas después de anunciar la salida del entrenador pergaminense Federico Díaz , el equipo de la ciudad confirmó en la tarde del miércoles que Daniel Maffei es el nuevo director técnico del plantel profesional. El nicoleño inició de este modo su tercer ciclo al frente de Pergamino Básquet y ese mismo día estuvo al mando del entrenamiento en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”.

La decisión se tomó en un contexto deportivo adverso, con el equipo inmerso en una racha negativa que derivó en el cambio de mando. Con experiencia y conocimiento del club, “El Loro” Maffei vuelve a Pergamino Básquet con el objetivo inmediato de enderezar el presente y lograr la permanencia en la categoría en el tramo final de la Fase Regular.

El final del ciclo de Federico Díaz se produjo luego de la amplia derrota sufrida el lunes por la noche ante Lanús, por 103 a 69 , en el estadio “Antonio Rotili”. En ese encuentro, el vigésimo primer partido de la temporada, Pergamino Básquet logró ser competitivo durante tres cuartos, pero se desmoronó en el cierre ante un rival que fue letal cuando aumentó la intensidad.

El equipo de la ciudad tuvo pasajes positivos y llegó a acercarse a siete puntos en el tercer cuarto, impulsado por un buen momento defensivo y la mano de Lucas Mohnen, máximo anotador con 20 puntos. Sin embargo, en los últimos 10 minutos Lanús capitalizó errores y firmó un parcial demoledor de 29-8 que sentenció el juego. Las 23 pérdidas de Pergamino en todo el partido resultaron determinantes en el desenlace.

Esa caída fue la séptima consecutiva para el conjunto pergaminense, que quedó con un registro de 5 triunfos y 16 derrotas, penúltimo en la tabla de la Conferencia Sur, solo por delante de Deportivo Norte de Armstrong (4-17).

El cierre del ciclo de Federico Díaz

La salida de Federico Díaz fue anunciada oficialmente el miércoles a través de las redes sociales, con un mensaje de agradecimiento hacia el entrenador pergaminense, quien transitaba su primera experiencia como DT principal en la segunda categoría del básquetbol nacional.

Durante la temporada, el equipo mostró momentos de buen juego y actitud competitiva, pero no logró sostener regularidad en los resultados, situación que se acentuó en las últimas semanas y terminó de definir la decisión dirigencial. El contexto deportivo, con la urgencia de sumar victorias para escapar del fondo de la tabla, aceleró los tiempos y derivó en el cambio de conducción.

El regreso de un viejo conocido

La elección de Daniel Maffei no fue casual. El técnico nicoleño conoce el club, la ciudad y la competencia, y ya tuvo dos etapas anteriores al frente de Pergamino Básquet. Su regreso apunta a aportar experiencia, orden y un mensaje claro en un momento sensible de la temporada.

Maffei asumió de inmediato y ya trabaja con el plantel pensando en su debut, que será este sábado a las 21:00 como visitante frente a El Talar, undécimo en la tabla con récord de 9-11. El nuevo entrenador tendrá poco tiempo para preparar ese compromiso, pero buscará empezar a cambiar la cara del equipo desde lo anímico y lo colectivo.

Con la salida de “Fede” Díaz, Juan Manuel Gandoy dejó de ser el asistente del equipo y ese rol lo asumiría Renzo Picarelli, Otra noticia referida al cuerpo técnico es la continuidad de Eugenio Corroquer como preparador físico.

Objetivo principal: la permanencia

Con el descenso como amenaza concreta -bajará de categoría el último de cada conferencia-, Pergamino Básquet afronta un cierre de Fase Regular determinante. Tras el partido de este sábado, el equipo regresará al “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” para disputar tres encuentros consecutivos como local frente a Deportivo Viedma (martes 10), Unión de Mar del Plata (jueves 12) y La Unión de Colón (lunes 16), que pueden resultar clave en la lucha por la permanencia.

En ese contexto, la dirigencia apuesta a que la llegada de Maffei marque un punto de inflexión. Con la necesidad de recuperar confianza, sumar victorias y salir de la zona roja, Pergamino Básquet inicia una nueva etapa con la ilusión de revertir el presente y sostener su lugar en la Liga Argentina.