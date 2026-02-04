miércoles 04 de febrero de 2026
    • Pergamino Básquet anunció el final del ciclo de Federico Díaz

    La salida del entrenador pergaminense se produjo tras la derrota 103 a 69 ante Lanús, que elevó a siete la racha de caídas consecutivas en la Liga Argentina.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    4 de febrero de 2026 - 15:01
    La salida de Federico Díaz se oficializó este miércoles, en un contexto deportivo adverso.

    PRENSA PERGAMINO BASQUET
    Martín Gandoy en acción en la derrota de Pergamino Básquet en el “Antonio Rotili”.

    Pergamino Básquet luchó tres cuartos, pero Lanús fue letal en el cierre
    Pergamino Básquet ante un nuevo examen para intentar cortar la racha de derrotas.

    Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús

    La decisión fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales con un mensaje de agradecimiento hacia el DT pergaminense: “¡Gracias Fede! Federico Díaz culmina su ciclo como entrenador de Pergamino Básquet. Agradecemos profundamente el trabajo realizado a lo largo de este camino y le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vengan”.

    La salida de Díaz se produce luego de la amplia derrota sufrida el lunes por la noche ante Lanús, por 103 a 69, en condición de visitante. Ese resultado marcó la séptima caída consecutiva del equipo, que actualmente se ubica penúltimo en la Conferencia Sur, con un registro de 5 triunfos y 16 derrotas, solo por encima de Deportivo Norte de Armstrong (4-17).

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Pergamino Básquet informó la finalización del ciclo de Federico Díaz como entrenador del plantel que compite en la Liga Argentina, tras la derrota ante Lanús por 103 a 69, resultado que estiró a siete la racha de caídas consecutivas. El equipo atraviesa un momento complicado y se encuentra penúltimo en la Conferencia Sur, con un balance de 5 victorias y 16 derrotas. La dirigencia ya trabaja en la definición de quién asumirá la conducción técnica, de cara al próximo partido del sábado frente a El Talar, en condición de visitante. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"
    View this post on Instagram

    La temporada y el contexto deportivo

    Federico Díaz asumió el desafío de conducir a Pergamino Básquet y a lo largo del certamen, el equipo mostró pasajes de buen juego y momentos de lucha, pero no logró sostener regularidad en los resultados, situación que derivó en la prolongada racha negativa de las últimas semanas.

    El traspié frente a Lanús fue en el vigésimo primer partido de la temporada y profundizó un presente complejo en lo deportivo, con la urgencia de sumar victorias para escapar de la zona baja de la tabla y encarar el tramo final de la Fase Regular sin que peligre la permanencia en la categoría.

    Lo que viene para Pergamino Básquet

    Tras la salida de Federico Díaz, la dirigencia deberá definir en lo inmediato quién se hará cargo del plantel de cara al próximo compromiso, previsto para el sábado a las 21:00, nuevamente fuera de casa, frente a El Talar. Luego, el equipo regresará a Pergamino para disputar tres partidos consecutivos como local, ante Deportivo Viedma, Unión de Mar del Plata y La Unión de Colón, encuentros que serán determinantes.

    En un momento sensible, Pergamino Básquet inicia una nueva etapa con el objetivo de revertir la racha adversa, recuperar confianza y encontrar respuestas en el tramo decisivo de la competencia.

    Paola Suárez ante un nuevo desafío: comandar el seleccionado femenino en la BJKC.

    Paola Suárez es la nueva capitana del equipo argentino en la Billie Jean King Cup

    Por Fernando Bongiovanni

