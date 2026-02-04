Pergamino Básquet anunció el final del ciclo de Federico Díaz

Pergamino Básquet anunció este miércoles la finalización del ciclo de Federico Díaz como entrenador del equipo en la Liga Argentina, en lo que fue su primera experiencia en la segunda categoría del básquetbol nacional.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Pergamino Básquet informó la finalización del ciclo de Federico Díaz como entrenador del plantel que compite en la Liga Argentina, tras la derrota ante Lanús por 103 a 69, resultado que estiró a siete la racha de caídas consecutivas. El equipo atraviesa un momento complicado y se encuentra penúltimo en la Conferencia Sur, con un balance de 5 victorias y 16 derrotas. La dirigencia ya trabaja en la definición de quién asumirá la conducción técnica, de cara al próximo partido del sábado frente a El Talar, en condición de visitante. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"
