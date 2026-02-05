jueves 05 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Luis Susich: "El vóley en Pergamino creció exponencialmente después de la pandemia"

    El presidente de la Asociación Pergaminense de Voleibol analizó el presente de la disciplina y detalló las principales metas de la APV para la temporada 2026.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    5 de febrero de 2026 - 15:04
    Luis Susich, entrevistado en Fuera de Página, analizó los desafíos del vóley pergaminense.

    Luis Susich, entrevistado en Fuera de Página, analizó los desafíos del vóley pergaminense.

    LUIS SUSICH - APV

    “El vóley en Pergamino ha crecido exponencialmente después de la pandemia”. Con esa definición clara y contundente, Luis Susich, presidente de la Asociación Pergaminense de Voleibol (APV), resumió el presente de la disciplina en la ciudad durante una entrevista en el programa Fuera de Página, que se emite de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 por La Opinión Play y FM 105.1. En la charla, el dirigente dio precisiones sobre la cantidad de jugadores que participan en los torneos oficiales de la APV, analizó el crecimiento sostenido del vóley local y detalló los principales objetivos que se plantea la entidad para la temporada 2026.

    Lee además
    Daniel Maffei tomó el timón de Pergamino Básquet en reemplazó de Federico Díaz.

    Cambio de mando en Pergamino Básquet: Daniel Maffei reemplazó a Federico Díaz
    La salida de Federico Díaz se oficializó este miércoles, en un contexto deportivo adverso.

    Pergamino Básquet anunció el final del ciclo de Federico Díaz

    En el inicio de la entrevista confirmó que la actividad dirigencial ya se encuentra en pleno movimiento. “Esta semana tuvimos la primera reunión de delegados y hace 15 días otra de la comisión directiva y ya le estamos dando forma a las distintas categorías y formatos que tenemos”, explicó.

    En ese sentido, marcó una diferencia clave dentro de la estructura de competencia: “Hay una división importante entre categorías oficiales que compiten a nivel provincial y la categoría Intermedia, las personas grandes que competimos acá en Pergamino”.

    Actividad de verano y beach vóley

    Consultado sobre la actividad estival, el titular de la APV aclaró que el protagonismo es de los clubes. “El beach vóley está organizado por los clubes. Este año lo único que hacemos desde la APV es coordinar que en un mismo fin de semana no se realicen dos actividades, hablar con los clubes, pero los torneos de beach vóley son actividades de cada club”, señaló.

    De todos modos, dejó abierta una proyección a futuro: “Está la idea de hacer un circuito de beach vóley, participar sobre todo a nivel provincial, pero por ahora estamos en esa etapa donde le damos una mano a los clubes”.

    Crecimiento exponencial

    Al analizar el presente del vóley en Pergamino, Susich fue contundente: “El voleibol desde la Asociación ha crecido exponencialmente después de la pandemia, fue un aluvión de gente en todos los clubes, en los grandes, en los nuevos y en los chicos”.

    Ese crecimiento se reflejó especialmente en Intermedia. “En el maxi-vóley pasamos de 5 o 6 equipos en mujeres a tener categorías desde Segunda hasta Sexta con un promedio de 10 equipos por categoría”, afirmó. Y agregó: “En masculino hay Segunda, Tercera y Cuarta, con un poquito menos de equipos por categoría, pero también es muchísima gente la que está jugando”.

    En cuanto a las categorías oficiales, destacó los resultados deportivos: “Se están viendo los resultados, teniendo jugadoras en la selección argentina, como Amparo Barbieri de Comunicaciones y en selecciones de la provincia de Buenos Aires”.

    Competencia local y provincial

    Susich explicó que la APV revisa y ajusta sus formatos año tras año. “La competencia en Pergamino es año a año modificada buscando priorizar por un lado la masividad, que todos tengan su lugar para competir, y por el otro la calidad del juego”, indicó.

    Sobre los logros recientes, remarcó: “El año pasado un par de equipos de Pergamino del Club Gimnasia y Esgrima llegaron a la Copa Argentina” y recordó que “el equipo de Primera de Argentino de Alfonzo ganó la zona norte de la Linobo (Liga del Vóley del Norte Bonaerense)”.

    El crecimiento del mini vóley

    Otro punto destacado fue el avance en las categorías más chicas. “El mini-vóley años atrás arrancaba a los 9 ó 10 años. En este momento son muchos los que tienen nenes de 5 y 6 años”, contó Susich, atribuyendo ese fenómeno a una nueva generación de padres que practicaron el deporte. Los números respaldan ese crecimiento: “Cada torneo, cada encuentro de mini reúne entre 100 y 150 chicos”.

    En cuanto a los números concretos, el presidente fue preciso: “En categorías oficiales está rondando los 600 jugadores y en las categorías Intermedias unos 800”. Y resumió: “Es decir, mucha gente”.

    También valoró el trabajo interno de la Asociación: “Por suerte hay un grupo de trabajo muy lindo… tratamos de primero escuchar cada reclamo y, si es posible, ir modificando las situaciones”. Asimismo, destacó el acompañamiento del público: “Está acompañando mucho la gente” y celebró que “en finales hemos visto gente que es del básquet, del fútbol, que va a ver a su club”, algo que “antes no nos pasaba”.

    Los objetivos para 2026

    De cara a este nuevo año fue claro sobre las prioridades. “Lo principal es tener ordenados los calendarios y que las fechas de nuestros torneos sean compatibles con las participaciones de los equipos a nivel provincia, pero sin descuidar nuestro torneo”, afirmó.

    Y marcó una meta central: “Tenemos un objetivo importante que es fortalecer el vóley masculino de Divisiones Inferiores, es una falencia que tenemos como Asociación y nos cuesta un montón”. Sobre ese punto, reconoció: “Es una cuenta pendiente y la tenemos que empezar a solucionar”. Y agregó que actualmente “solo dos o tres clubes tienen la tira completa de categorías en la rama masculina, entonces eso es una de las prioridades fundamentales”.

    Un proyecto a futuro

    Finalmente, Susich reveló que existe una idea de mayor alcance para el vóley pergaminense: participar en una competencia de nivel nacional: “Hay un proyecto en carpeta desde hace algunos años”, aseguró. Y agregó: “En los próximos meses vamos a charlar con las autoridades municipales para desarrollar una idea similar a Pergamino Básquet. La idea está, la tenemos, está armada, necesitamos desarrollarla, nada más”.

    Con números en alza, estadios con mucho público y una estructura que se consolida año tras año, el vóley pergaminense atraviesa un momento de crecimiento y se prepara para afrontar el 2026 con desafíos claros y objetivos ambiciosos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Cambio de mando en Pergamino Básquet: Daniel Maffei reemplazó a Federico Díaz

    Pergamino Básquet anunció el final del ciclo de Federico Díaz

    Paola Suárez es la nueva capitana del equipo argentino en la Billie Jean King Cup

    Douglas oficializó la llegada de Carlos Arriola y sigue reforzando su plantel

    Pergamino Básquet luchó tres cuartos, pero Lanús fue letal en el cierre

    Pergamino Básquet afronta una visita de riesgo ante Lanús

    Douglas arrancó la segunda semana de pretemporada con caras nuevas

    Sebastián Cejas: "Prácticamente estamos con el plantel cerrado"

    El atleta Santiago Rosales encontró en el triatlón, un estilo de vida

    Crearon el Registro Único de Grupos de Entrenamiento Físico

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Daniel Maffei tomó el timón de Pergamino Básquet en reemplazó de Federico Díaz.

    Cambio de mando en Pergamino Básquet: Daniel Maffei reemplazó a Federico Díaz

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Al cumplirse cinco años del inicio de la crisis sanitaria que transformó al mundo, las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo impulsan una jornada conmemorativa para homenajear a las víctimas del COVID-19 en San Pedro. video

    San Pedro homenajeará a las víctimas del COVID con un festival artístico y una placa en el Vía Crucis
    Con el gasto ajustado, la saturación de las hamburguesas gourmet y clientes que migran al delivery, la comida rápida atraviesa un año bisagra.

    El nuevo mapa del fast food: menos consumo, cambios de hábitos y un negocio que se reinventa

    La retroexcavadora se incendió por un presunto desperfecto electromecánico.

    Incendio en una retroexcavadora que trabajaba en el arroyo Pergamino generó alarma en el puente de Rocha

    Daniel Maffei tomó el timón de Pergamino Básquet en reemplazó de Federico Díaz.

    Cambio de mando en Pergamino Básquet: Daniel Maffei reemplazó a Federico Díaz

    El incidente ocurrió el 5 de enero de 2023, en plena temporada de verano, de regreso de la Costa argentina.

    Volvían de la Costa, esperaron 10 horas la grúa y la Justicia ordenó una millonaria indemnización