Luis Susich: "El vóley en Pergamino creció exponencialmente después de la pandemia"

“El vóley en Pergamino ha crecido exponencialmente después de la pandemia”. Con esa definición clara y contundente, Luis Susich , presidente de la Asociación Pergaminense de Voleibol (APV), resumió el presente de la disciplina en la ciudad durante una entrevista en el programa Fuera de Página , que se emite de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 por La Opinión Play y FM 105.1 . En la charla, el dirigente dio precisiones sobre la cantidad de jugadores que participan en los torneos oficiales de la APV, analizó el crecimiento sostenido del vóley local y detalló los principales objetivos que se plantea la entidad para la temporada 2026.

En el inicio de la entrevista confirmó que la actividad dirigencial ya se encuentra en pleno movimiento. “Esta semana tuvimos la primera reunión de delegados y hace 15 días otra de la comisión directiva y ya le estamos dando forma a las distintas categorías y formatos que tenemos” , explicó.

En ese sentido, marcó una diferencia clave dentro de la estructura de competencia: “Hay una división importante entre categorías oficiales que compiten a nivel provincial y la categoría Intermedia, las personas grandes que competimos acá en Pergamino”.

Consultado sobre la actividad estival, el titular de la APV aclaró que el protagonismo es de los clubes. “El beach vóley está organizado por los clubes. Este año lo único que hacemos desde la APV es coordinar que en un mismo fin de semana no se realicen dos actividades, hablar con los clubes, pero los torneos de beach vóley son actividades de cada club” , señaló.

De todos modos, dejó abierta una proyección a futuro: “Está la idea de hacer un circuito de beach vóley, participar sobre todo a nivel provincial, pero por ahora estamos en esa etapa donde le damos una mano a los clubes”.

Crecimiento exponencial

Al analizar el presente del vóley en Pergamino, Susich fue contundente: “El voleibol desde la Asociación ha crecido exponencialmente después de la pandemia, fue un aluvión de gente en todos los clubes, en los grandes, en los nuevos y en los chicos”.

Ese crecimiento se reflejó especialmente en Intermedia. “En el maxi-vóley pasamos de 5 o 6 equipos en mujeres a tener categorías desde Segunda hasta Sexta con un promedio de 10 equipos por categoría”, afirmó. Y agregó: “En masculino hay Segunda, Tercera y Cuarta, con un poquito menos de equipos por categoría, pero también es muchísima gente la que está jugando”.

En cuanto a las categorías oficiales, destacó los resultados deportivos: “Se están viendo los resultados, teniendo jugadoras en la selección argentina, como Amparo Barbieri de Comunicaciones y en selecciones de la provincia de Buenos Aires”.

Competencia local y provincial

Susich explicó que la APV revisa y ajusta sus formatos año tras año. “La competencia en Pergamino es año a año modificada buscando priorizar por un lado la masividad, que todos tengan su lugar para competir, y por el otro la calidad del juego”, indicó.

Sobre los logros recientes, remarcó: “El año pasado un par de equipos de Pergamino del Club Gimnasia y Esgrima llegaron a la Copa Argentina” y recordó que “el equipo de Primera de Argentino de Alfonzo ganó la zona norte de la Linobo (Liga del Vóley del Norte Bonaerense)”.

El crecimiento del mini vóley

Otro punto destacado fue el avance en las categorías más chicas. “El mini-vóley años atrás arrancaba a los 9 ó 10 años. En este momento son muchos los que tienen nenes de 5 y 6 años”, contó Susich, atribuyendo ese fenómeno a una nueva generación de padres que practicaron el deporte. Los números respaldan ese crecimiento: “Cada torneo, cada encuentro de mini reúne entre 100 y 150 chicos”.

En cuanto a los números concretos, el presidente fue preciso: “En categorías oficiales está rondando los 600 jugadores y en las categorías Intermedias unos 800”. Y resumió: “Es decir, mucha gente”.

También valoró el trabajo interno de la Asociación: “Por suerte hay un grupo de trabajo muy lindo… tratamos de primero escuchar cada reclamo y, si es posible, ir modificando las situaciones”. Asimismo, destacó el acompañamiento del público: “Está acompañando mucho la gente” y celebró que “en finales hemos visto gente que es del básquet, del fútbol, que va a ver a su club”, algo que “antes no nos pasaba”.

Los objetivos para 2026

De cara a este nuevo año fue claro sobre las prioridades. “Lo principal es tener ordenados los calendarios y que las fechas de nuestros torneos sean compatibles con las participaciones de los equipos a nivel provincia, pero sin descuidar nuestro torneo”, afirmó.

Y marcó una meta central: “Tenemos un objetivo importante que es fortalecer el vóley masculino de Divisiones Inferiores, es una falencia que tenemos como Asociación y nos cuesta un montón”. Sobre ese punto, reconoció: “Es una cuenta pendiente y la tenemos que empezar a solucionar”. Y agregó que actualmente “solo dos o tres clubes tienen la tira completa de categorías en la rama masculina, entonces eso es una de las prioridades fundamentales”.

Un proyecto a futuro

Finalmente, Susich reveló que existe una idea de mayor alcance para el vóley pergaminense: participar en una competencia de nivel nacional: “Hay un proyecto en carpeta desde hace algunos años”, aseguró. Y agregó: “En los próximos meses vamos a charlar con las autoridades municipales para desarrollar una idea similar a Pergamino Básquet. La idea está, la tenemos, está armada, necesitamos desarrollarla, nada más”.

Con números en alza, estadios con mucho público y una estructura que se consolida año tras año, el vóley pergaminense atraviesa un momento de crecimiento y se prepara para afrontar el 2026 con desafíos claros y objetivos ambiciosos.