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    • Triunfazo de Pergamino Básquet para alimentar la ilusión de la permanencia

    El equipo de la ciudad derrotó 87-78 al líder Provincial de Rosario, Debe derrotar el miércoles a Deportivo Norte en Armstrong para seguir en la Liga Argentina.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    22 de marzo de 2026 - 09:29
    Pergamino Básquet bajó al líder Provincial y se jugará la permanencia en Armstrong.

    Pergamino Básquet bajó al líder Provincial y se jugará la permanencia en Armstrong.

    JAVIER MENGONI

    Pergamino Básquet dio una muestra de carácter cuando más lo necesitaba. Sin margen de error y con la obligación de ganar para seguir en carrera por la permanencia, el equipo de la ciudad se impuso 87 a 78 en la noche del sábado en el Estadio Ricardo Dorado Merlo ante Provincial de Rosario, el puntero de la Conferencia Sur, y mantuvo viva la llama de la esperanza de cara a la última fecha de la Liga Argentina.

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    Arranque con efectividad y caracter

    Desde el salto inicial, Pergamino Básquet mostró una cara distinta, impulsado por el aliento de su público en lo que fue la última presentación como local en esta temporada. Con una defensa asfixiante y una alta efectividad desde el perímetro -gracias a los aciertos de Bautista Marconato, Juan Martín Bello y Emanual Shepherd-, el local marcó terreno rápidamente. Aunque la visita intentó reaccionar, el primer cuarto se cerró 22 a 15 a favor de los de Daniel Maffei.

    En el segundo parcial, Provincial aprovechó un bache físico del local para acortar distancias, apoyándose en la jerarquía de Adrián Boccia (20 puntos) y el poderío físico de Abraham Barahona (24 puntos). Sin embargo, dos triples claves de Lucas Mohnen y el empuje de Nicolás Rodríguez permitieron que Pergamino se fuera al descanso largo con una ventaja de nueve puntos (43 a 34).

    Bello y Shepherd: las llaves del triunfo

    Tras el entretiempo, la jerarquía de Juan Martín Bello terminó de inclinar la balanza. El base estuvo intratable, finalizando con 28 puntos y 6 asistencias, conduciendo al equipo con inteligencia en los momentos de mayor presión. Debajo del aro, el canadiense Shepherd fue una fiera, firmando un doble-doble fundamental de 17 puntos y 11 rebotes.

    A pesar de los intentos de Provincial, que llegó al “Dorado Merlo” con un récord de 23-7, la consistencia defensiva de Pergamino impidió que la visita pusiera en riesgo el resultado. El tercer cuarto finalizó 61 a 53, y en el último periodo, el equipo local cerró el juego con madurez para sellar el 87 a 78 definitivo.

    A ganar el miércoles en Armstrong

    Con este triunfo, Pergamino Básquet alcanzó un récord de 7 victorias y 24 derrotas. Si bien el panorama sigue siendo complejo, el equipo depende de sí mismo para asegurar su lugar en la segunda categoría del básquet nacional.

    La cita será el próximo miércoles, cuando visite a Deportivo Norte de Armstrong (8-23). Será el último partido de la Fase Regular para ambos y el escenario es simple pero dramático: el que gane se queda en la Liga Argentina y el que pierda descenderá de categoría. Pergamino llegará con el envión anímico de haber bajado al puntero y con la convicción de que la permanencia es posible.

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