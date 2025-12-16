Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes

En la noche de este martes, Pergamino Básquet disputará su último partido del año, con un desafío de máxima exigencia. Desde las 21:30, en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, el equipo pergaminense (4-8) recibirá a Quilmes de Mar del Plata (9-2), líder -junto a Provincial de Rosario- de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol. Será un duelo clave para ambos equipos.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este martes por la noche, Pergamino Básquet disputará su último partido de 2025 con un compromiso exigente. Desde las 21:30, en el estadio “Ricardo Dorado Merlo”, el equipo pergaminense (4-8) recibirá a Quilmes de Mar del Plata (9-2), uno de los líderes de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, junto a Provincial de Rosario. El conjunto dirigido por Federico Díaz buscará volver al triunfo luego de la derrota del sábado ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por 79 a 72. Pese al resultado, el equipo mostró buenos momentos de juego y ahora intentará cerrar el año con una alegría ante su gente. En casa, Pergamino Básquet se hace fuerte: los cuatro triunfos de la temporada fueron como local, un dato que ilusiona frente a uno de los candidatos del torneo. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"
View this post on Instagram