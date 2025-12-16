martes 16 de diciembre de 2025
    • Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes

    Desde las 21:30 en el “Dorado Merlo” disputará su último partido en 2025 ante el Cervecero, uno de los líderes de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

    16 de diciembre de 2025 - 13:00
    Pergamino Básquet quiere cerrar el año logrando su quinto triunfo en la temporada.

    Pergamino Básquet quiere cerrar el año logrando su quinto triunfo en la temporada.

    PRENSA PERGAMINO BASQUET

    En la noche de este martes, Pergamino Básquet disputará su último partido del año, con un desafío de máxima exigencia. Desde las 21:30, en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, el equipo pergaminense (4-8) recibirá a Quilmes de Mar del Plata (9-2), líder -junto a Provincial de Rosario- de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol. Será un duelo clave para ambos equipos.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este martes por la noche, Pergamino Básquet disputará su último partido de 2025 con un compromiso exigente. Desde las 21:30, en el estadio “Ricardo Dorado Merlo”, el equipo pergaminense (4-8) recibirá a Quilmes de Mar del Plata (9-2), uno de los líderes de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, junto a Provincial de Rosario. El conjunto dirigido por Federico Díaz buscará volver al triunfo luego de la derrota del sábado ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por 79 a 72. Pese al resultado, el equipo mostró buenos momentos de juego y ahora intentará cerrar el año con una alegría ante su gente. En casa, Pergamino Básquet se hace fuerte: los cuatro triunfos de la temporada fueron como local, un dato que ilusiona frente a uno de los candidatos del torneo. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"
    View this post on Instagram

    Pergamino por la vuelta al triunfo

    El conjunto dirigido por Federico Díaz llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria luego de la caída del sábado en La Plata ante Gimnasia y Esgrima, por 79 a 72. Aquel traspié dejó sensaciones encontradas, ya que el equipo mostró pasajes de buen juego, pero no logró sostener la regularidad en los momentos decisivos. Por eso, el encuentro de este martes aparece como una oportunidad ideal para cerrar el año con una alegría ante su gente, donde el equipo de la ciudad se hace fuerte (los cuatro partidos que ganó fueron en condición de local).

    Del otro lado estará Quilmes, uno de los equipos más sólidos del torneo, que buscará prolongar su buen momento y mantenerse en lo más alto de la tabla. El Cervecero llega con la intención de imponer su jerarquía y confirmar su condición de candidato, sabiendo que cada victoria es clave en la pelea por la cima de la conferencia. El conjunto marplatense viene de ganar sus últimos dos juegos, ante El Talar y Deportivo Norte de Armstrong. De visitante Quilmes jugó cuatro partidos, ganó dos y perdió dos.

    Con el apoyo de su público en el “Dorado Merlo”, Pergamino Básquet intentará hacerse fuerte en casa, ajustar detalles defensivos y ser efectivo en ataque para dar el golpe ante el puntero. Será un cierre de año exigente, pero también una prueba importante para medir el carácter. Ganar ante el líder no solo significaría sumar un triunfo importante en la tabla, sino también reforzar la confianza del plantel de cara a lo que vendrá en 2026.

