Pergamino Básquet volvió al triunfo: venció a Deportivo Norte

Pergamino Básquet tuvo su tan esperada noche de vuelta al triunfo . Luego de un arranque irregular en la Liga Argentina y de una seguidilla de tres derrotas consecutivas, el equipo dirigido por Federico Díaz volvió a sonreír y lo hizo con una actuación sólida de principio a fin. En el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” derrotó con claridad a Deportivo Norte de Armstrong por 94 a 66 , sumando su segundo triunfo en lo que va de la temporada 2025/26.

El plantel había comenzado el torneo con una victoria ante Centenario de Venado Tuerto, pero luego encadenó caídas ante Lanús en casa y frente a Villa Mitre y Deportivo Viedma en su primera gira. El rendimiento irregular había encendido las alarmas. Sin embargo, el jueves por la noche Pergamino Básquet mostró una notable mejoría colectiva y recuperó la identidad que pretende su entrenador: defensa intensa, ataques rápidos y protagonismo del tiro exterior.

La primera parte del encuentro fue pareja. Tanto Pergamino Básquet como Deportivo Norte se acomodaron desde la conducción: Tomás Quinteros manejó los hilos en el local, mientras que Juan Segundo Menna hizo lo propio en la visita, que intentó imponer un ritmo más controlado. En esos minutos iniciales prevaleció el juego interior, con varias conversiones en la zona pintada.

Aun así, Pergamino comenzó a exhibir signos de recuperación en su funcionamiento: movilidad de balón, mejores rotaciones defensivas y una circulación más paciente en ataque. Con ese pequeño impulso, cerró el primer cuarto cuatro puntos arriba y dejando la sensación de que podía romper el partido.

Segundo cuarto, punto de quiebre

La historia cambió definitivamente en el segundo período. La intensidad defensiva de los dirigidos por “Fede” Díaz creció a cada posesión: manos rápidas, ayudas oportunas y recuperos que permitieron correr la cancha. En ese escenario apareció la figura decisiva de la noche: Juan Martín Bello. El base tuvo una actuación sobresaliente, convirtiéndose en el motor ofensivo del equipo. Anotó 23 puntos y convirtió 7 triples que no solo ampliaron el marcador, sino que levantaron al público y desorientaron a una defensa visitante que no encontró respuestas. Con ese envión, el local llegó a sacar 18 puntos de ventaja, obligando a Deportivo Norte a detener el juego en busca de ajustes que nunca prosperaron.

Dominio en la segunda mitad

El tercer cuarto confirmó el predominio local. Pergamino se mantuvo firme en defensa, anulando los intentos de penetración y las descargas exteriores de Deportivo Norte. Emanual Shepherd y Nicolás Rodríguez se hicieron fuertes en la pintura, sumando puntos y rebotes clave para sostener la diferencia. La visita, dirigida por Alejandro Cupulutti, lució sin variantes y con poca eficacia, especialmente desde el perímetro.

La diferencia se mantuvo estable durante todo el período, lo que permitió a Pergamino controlar las energías, administrar la rotación y jugar con mayor confianza.

En el cuarto final, el dominio local no hizo más que afirmarse. Bello volvió a encestar en momentos oportunos, ratificando su papel de goleador del partido. También se destacó Rodríguez, autor de 15 puntos, aportando variantes en ataque y un complemento ideal para el canadiense Shepherd, que sumó 16 unidades y se impuso en el juego físico cerca del aro.

Mientras tanto, Deportivo Norte siguió luchando sin éxito para encontrar fluidez ofensiva. El conjunto visitante nunca logró hacer pie en el “Dorado Merlo” y terminó siendo superado en todos los aspectos del juego por un Pergamino que lució seguro, ordenado y contundente. El cierre fue una celebración colectiva: el público aplaudió de pie, los jugadores se abrazaron y el equipo recuperó un envión necesario para afrontar los próximos desafíos.

Lo que viene: gira a Mar del Plata

Con esta victoria revitalizante, Pergamino Básquet viajará ahora a la costa atlántica para una gira exigente: el domingo a las 20:30 enfrentará a Quilmes, en el “José Martínez”. Y el lunes a las 21:00 se medirá con Unión, en el “Islas Malvinas”. Luego volverá al “Dorado Merlo” para presentarse como local el jueves próximo, ante El Talar.

La victoria ante Deportivo Norte no solo cortó una seguidilla preocupante; fue también un mensaje claro: Pergamino Básquet tiene recursos y puede competir en alto nivel cuando logra imponer su intensidad y su juego.