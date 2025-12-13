Pergamino Básquet quiere dar el golpe en La Plata ante Gimnasia

Después de la ajustada derrota del miércoles por 72 a 71 frente a Central Entrerriano, Pergamino Básquet afrontará este sábado un exigente compromiso en La Plata. Desde las 20:30, en el histórico “Víctor Nethol”, el conjunto dirigido por Federico Díaz visitará a Gimnasia y Esgrima , que llega con un sólido récord de 6-3 y compartiendo el tercer puesto de la Conferencia Sur de la Liga Argentina con Centenario de Venado Tuerto.

El elenco pergaminense, que quedó con marca de 4-7, buscará dar vuelta la página rápidamente y sumar su primer triunfo fuera de casa, una de las deudas pendientes en lo que va de la temporada de la Liga Argentina.

La derrota del miércoles en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” dejó una sensación amarga. En un partido parejo y marcado por un cierre ajustado, Pergamino Básquet no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo por la mínima. Las bajas en el último cuarto -entre ellas la salida por un golpe del capitán Juan Martín Bello y por faltas de Tomás Quinteros y Jonatan Slider- condicionaron el desenlace y dejaron al equipo con rotación limitada en los minutos decisivos.

A pesar de esa caída, hubo puntos altos en el rendimiento: el canadiense Emanuel Shepherd volvió a ser la referencia ofensiva con 19 puntos y Bello aportó conducción y carácter hasta su salida. Ahora, sin tiempo para lamentarse, la atención está puesta en un rival de jerarquía que suele hacerse fuerte en su casa.

El Lobo, otro examen de peso

Gimnasia de La Plata también llega con una derrota en su anterior presentación. En su último partido -hace ocho días- cayó como visitante frente a El Talar por 80 a 73, cortando una racha de cuatro victorias consecutivas. Aun así, el conjunto platense se mantiene en puestos de privilegio y es uno de los equipos con mejor arranque en la Conferencia Sur.

En ese encuentro, el “Lobo” tuvo a Agustín Vergara como figura con 19 puntos y 4 rebotes, acompañado por un sólido rendimiento de Ezequiel Paz, también con 19 unidades. Sin embargo, la baja efectividad en triples y la dificultad para controlar las segundas chances del rival terminaron costándole el partido. De local, Gimnasia ha mostrado mayor solidez y una identidad marcada por la intensidad defensiva, el juego físico en la pintura y un ritmo ofensivo que suele exigirse al máximo ante su gente.

Lo que se juega Pergamino

Para el conjunto de Federico Díaz, el choque de esta noche representa algo más que un partido: la oportunidad de recuperarse rápidamente, de sumar fuera de casa por primera vez, de volver al lote medio de la tabla, y de recuperar confianza tras un cierre adverso el miércoles.

La clave pasará por sostener la intensidad defensiva, mejorar la toma de decisiones en los minutos finales y lograr mayor regularidad en el movimiento de balón, un aspecto que el equipo supo mostrar en los mejores pasajes ante Rocamora y en el primer tiempo frente a Central Entrerriano.

El partido se disputará desde las 20:30, en un escenario históricamente complicado, donde Pergamino Básquet intentará romper la racha de caídas fuera de casa y dar un golpe. La Liga Argentina no da respiro, y en ese vértigo competitivo, cada partido es una oportunidad. Esta noche, la de Pergamino será en La Plata, ante un rival que también llega con urgencia de recuperar su rumbo. El desafío está planteado.