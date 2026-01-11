El cierre de la gira pone a prueba a Pergamino Básquet en Gualeguaychú

Pergamino Básquet afrontará este domingo el tercer y último compromiso de su gira por la provincia de Entre Ríos, con la intención de cerrarla con un resultado alentador. Desde las 21:30 visitará a Central Entrerriano de Gualeguaychú en el estadio “José María Bértora”, en un encuentro correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol.

El conjunto dirigido por Federico Díaz llega a este compromiso con un récord de 5 triunfos y 10 derrotas , ocupando y compartiendo el 13° puesto de la tabla junto a Unión de Mar del Plata y Ciclista de Junín. Enfrente estará un rival de mejor presente: Central Entrerriano se ubica séptimo con un balance de 8-5, atraviesa una racha de tres victorias consecutivas y viene de derrotar el viernes como local a Villa Mitre de Bahía Blanca por 77 a 67.

Además, el duelo tiene un antecedente reciente que le agrega un condimento especial. El 10 de diciembre, en el estadio “Ricardo Dorado Merlo”, Central Entrerriano se impuso por un ajustado 72 a 71 , iniciando una serie de resultados positivos que hoy lo mantienen en la parte alta de la tabla. Pergamino Básquet buscará ahora la revancha en suelo entrerriano y, al mismo tiempo, despedirse de la gira con una sonrisa.

El partido de esta noche será el tercero para Pergamino Básquet en apenas 72 horas, una exigencia física y mental importante para un plantel que ha tenido que adaptarse rápidamente a rivales y contextos muy diferentes.

Primer festejo de visitante

La gira comenzó de manera inmejorable el jueves por la noche en Concepción del Uruguay, donde Pergamino Básquet logró un triunfo que valió doble. El equipo de la ciudad venció a Rocamora por 84 a 82 en tiempo suplementario, tras igualar 77 a 77 al cabo de los 40 minutos reglamentarios, y arrancó el 2026 con una victoria cargada de significado.

Fue el primer triunfo como visitante en la temporada 2025/2026 y, además, le permitió cortar una racha adversa de tres derrotas consecutivas con las que había cerrado el 2025. Desde el inicio, Pergamino mostró determinación y buen ritmo ofensivo, apoyado en la conducción de Juan Martín Bello, para cerrar el primer cuarto arriba por 26 a 22.

Con el correr del partido, Rocamora reaccionó empujado por su gente, pero Pergamino Básquet supo responder con carácter y personalidad, manteniendo el juego equilibrado hasta un cierre dramático. Un triple clave de Nicolás Rodríguez (a 36 segundos del final), lo puso al frente 77 a 75, pero finalmente el juego fue al suplementario, donde Pergamino fue más claro en la toma de decisiones, efectivo desde la línea de libres y sólido en defensa para quedarse con un triunfo tan trabajado como festejado.

La figura del encuentro fue Nicolás Rodríguez, autor de una planilla completa con 25 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos, bien acompañado por Bello, que aportó 17 unidades y fue decisivo desde el perímetro (5 de 8 en triples).

Derrota ante La Unión

En la continuidad de la gira, el viernes por la noche en Colón, Pergamino Básquet no pudo sostener el impulso y sufrió una amplia derrota ante La Unión por 93 a 66. Tras un comienzo parejo y de bajo goleo, que cerró el primer cuarto igualado en 15, el conjunto local cambió el ritmo en el segundo parcial y comenzó a imponer condiciones.

La Unión encontró puntos en manos de Rodrigo Acuña (goleador del juego con 18 puntos) y Valentino Salamone, ajustó su defensa y se fue al descanso largo con una ventaja clara de 41 a 24. En el segundo tiempo, el dominio del equipo colonense se profundizó a partir de robos, transiciones rápidas y una mayor eficacia ofensiva, mientras que Pergamino Básquet tuvo dificultades para encontrar fluidez y precisión en ataque.

A pesar de los intentos por descontar, el equipo de Federico Díaz no logró meterse nuevamente en partido y terminó cediendo por una amplia diferencia. Lucas Mohen fue el máximo anotador de Pergamino con 13 puntos, seguido por Nicolás Rodríguez con 11, en una noche en la que el resultado no reflejó el esfuerzo, pero sí la superioridad del rival.

Con este panorama, Pergamino Básquet se prepara ahora para un nuevo desafío ante Central Entrerriano, con el objetivo de cerrar la gira entrerriana de la mejor manera posible. Será una buena oportunidad para buscar revancha del ajustado duelo de diciembre en Pergamino y sumar una victoria que le permita seguir escalando posiciones y fortalecer su confianza de cara a lo que resta de la temporada.