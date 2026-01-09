Triunfo que vale doble: Pergamino Básquet festejó en suplementario

Pergamino Básquet tuvo un inicio de año inmejorable y cargado de significado. En la noche del jueves logró un resonante triunfo como visitante al vencer a Rocamora de Concepción del Uruguay por 84 a 82 en tiempo suplementario (77-77), en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol .

Fue el primer partido oficial del 2026 para el equipo de la ciudad y, además, el comienzo de una exigente gira por la provincia de Entre Ríos , que incluye tres presentaciones en apenas 72 horas.

La victoria tuvo múltiples lecturas positivas para Pergamino Básquet. No solo significó el primer triunfo fuera de casa en la temporada 2025/2026, sino que también permitió cortar una racha adversa de tres derrotas consecutivas en el cierre del 2025. Con este resultado, el elenco pergaminense alcanzó su quinta victoria y quedó con un balance de 5 triunfos y 9 derrotas, recuperando confianza y terreno en la tabla de posiciones.

El desarrollo del encuentro fue tan intenso como cambiante. Pergamino Básquet arrancó con determinación y buen ritmo ofensivo, apoyado en la conducción de Juan Martín Bello , para cerrar el primer cuarto arriba por 26 a 22 . En el segundo parcial, Rocamora reaccionó empujado por su gente y logró imponer su juego, aprovechando algunas imprecisiones de la visita para irse al descanso largo con ventaja.

Tras el entretiempo, Pergamino Básquet mostró su mejor versión en cuanto a carácter y personalidad. Con buena circulación de balón, efectividad desde el perímetro y una defensa más sólida, volvió a equilibrar el trámite y mantuvo el partido abierto de cara a los 10 minutos finales. El cierre del tiempo regular fue dramático, con ambos equipos intercambiando aciertos y errores, hasta que un triple clave de Nicolás Rodríguez permitió a la visita igualar el marcador y forzar el suplementario.

En la prórroga, Pergamino Básquet fue más claro en la toma de decisiones. Supo manejar la presión del cierre, estuvo efectivo desde la línea de libres y aprovechó la desconcentración del local para inclinar la balanza a su favor. La defensa en los instantes finales terminó de sellar un triunfo tan trabajado como festejado por todo el plantel.

Nicolás Rodríguez, la figura

La figura excluyente del partido fue Nicolás Rodríguez, quien firmó una actuación completa con 25 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos, liderando a Pergamino Básquet en los momentos calientes. También resultó fundamental el aporte de Juan Martín Bello, que sumó 17 unidades y fue determinante con sus triples (5 de 8) y su manejo del ritmo del juego, mientras que el resto del plantel acompañó con sacrificio y compromiso colectivo.

Este triunfo le dio a Pergamino Básquet un envión anímico clave de cara a lo que viene. La gira por Entre Ríos continuará este viernes a las 21:30, cuando el conjunto de la ciudad enfrente a La Unión de Colón, cuarto en la tabla de la Conferencia Sur. El recorrido se cerrará el domingo en Gualeguaychú frente a Central Entrerriano, con la ilusión renovada y la confianza de haber comenzado el 2026 con una victoria de peso lejos de casa.