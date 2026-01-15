Pergamino Básquet no pudo con Ciclista en su regreso al "Dorado Merlo"

Pergamino Básquet no pudo hacerse fuerte en su regreso al estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” luego de la gira por Entre Ríos y perdió este miércoles por la noche 75 a 70 frente a Ciclista de Junín , en un partido correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol .

Fue el primer encuentro como local para el equipo de la ciudad en este 2026 y significó un nuevo golpe al promediar la Fase Regular. El conjunto pergaminense llegaba a este compromiso con la intención de cambiar el ánimo luego de la gira entrerriana , que había dejado un saldo de un triunfo -el primero como visitante en la temporada ante Rocamora de Concepción del Uruguay- y dos derrotas (con La Unión de Colón y Central Entrerriano de Gualeguaychú).

Además, enfrente estaba un rival directo en la lucha por salir de los puestos bajos de la tabla, lo que le daba al duelo un valor especial. Sin embargo, Ciclista mostró mayor oficio, aprovechó mejor los momentos favorables y se llevó una victoria clave.

Desde el arranque, el equipo juninense tomó el control del juego con una ofensiva fluida y alta efectividad desde el perímetro, apoyada principalmente en el colombiano Erik Mecías y Tomás Pereyra . A Pergamino Básquet le costó encontrar ritmo, tanto en ataque como en defensa, y rápidamente quedó en desventaja. Con esfuerzo y algunas buenas acciones individuales logró acortar diferencias y cerrar el primer cuarto apenas cuatro puntos abajo (20 a 16).

En el segundo parcial se vio el mejor pasaje del local. Ajustó su defensa, corrió mejor la cancha y logró revertir momentáneamente el marcador, ilusionando al público presente. No obstante, la reacción fue breve. Ciclista volvió a imponer condiciones, provocó una prolongada sequía ofensiva del equipo de la ciudad y, con efectividad desde la línea de libres y lanzamientos externos, se fue al descanso largo con una ventaja de 40 a 32.

Tras el entretiempo, el conjunto juninense que dirige Julián Pagura administró el trámite con inteligencia. Damián Tintorelli fue determinante en la pintura, aportando experiencia y puntos clave, bien acompañado por la regularidad de Mecías, quien terminó siendo el goleador del partido con 17 puntos. Pergamino intentó mantenerse en juego con el aporte de Nicolás Rodríguez, máximo anotador del local con 16 unidades, y los buenos pasajes del canadiense Emanual Shepherd (15) y Juan Martín Bello (13), pero nunca logró descontar de manera decisiva la diferencia generada por la visita.

Tres derrotas consecutivas

Ciclista cerró el partido con solidez, se impuso por 75 a 70 y alcanzó su tercera victoria consecutiva, prolongando su racha positiva e invicto en este inicio de 2026. Para Pergamino Básquet, en cambio, la derrota significó la tercera caída al hilo. El equipo quedó con un récord de 5 triunfos y 12 derrotas, ocupando el 15º puesto de la tabla de posiciones, y dejó pasar una buena oportunidad de igualar la línea de Ciclista, un rival directo en la pelea por escalar posiciones.

El próximo desafío para el conjunto pergaminense será el domingo a las 21:00, cuando visite a Pico FC en el estadio “Parque Ángel Larrea”, con la necesidad de recuperarse y volver a sumar fuera de casa.