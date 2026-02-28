Pergamino Básquet enfrenta a Gimnasia de La Plata en busca de un golpe anímico

Pergamino Básquet atraviesa un momento delicado en la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Sumido en una profunda racha negativa, golpeado desde lo anímico y con la permanencia cada vez más comprometida, el equipo de la ciudad se encuentra en una encrucijada deportiva que exige respuestas inmediatas.

La última caída como local, el lunes, por una diferencia de 44 puntos, profundizó la crisis y dejó al conjunto dirigido por Daniel Maffei en el fondo de la tabla, obligado a reaccionar en el tramo final de la Fase Regular.

En ese contexto adverso, este sábado a las 21:30 tendrá una prueba de alto voltaje cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Ricardo Dorado Merlo . El partido no solo representa un compromiso exigente desde lo deportivo, sino también una oportunidad clave para intentar torcer una historia que, hasta aquí, viene siendo cuesta arriba.

Pergamino Básquet acumula 13 derrotas consecutivas y no logra festejar desde el 8 de enero, cuando venció como visitante a Tomás de Rocamora por 84 a 82. Aquella noche parecía marcar un punto de apoyo para encarar la segunda parte del torneo, pero con el correr de las fechas el equipo fue perdiendo solidez, confianza y margen de error.

Hoy comparte el último puesto con Deportivo Norte, ambos con cinco triunfos, aunque el elenco santafesino tiene dos partidos menos disputados. La lucha por evitar el descenso se transformó en un mano a mano que podría definirse en la última jornada de la Fase Regular, cuando se enfrenten el 25 de marzo en Armstrong en un duelo que ya asoma como una verdadera final.

La reciente derrota ante Pico FC por 82 a 38, en el “Dorado Merlo”, dejó más interrogantes. Fue la caída más amplia de la temporada y expuso con crudeza las dificultades actuales del equipo. Tras un primer cuarto parejo, la sequía ofensiva del segundo parcial -apenas cuatro puntos convertidos- marcó un quiebre irreversible. El tercer cuarto terminó de sentenciar la historia y el último período solo sirvió para que los juveniles sumaran minutos.

Más allá del resultado, el dato que más inquieta es la falta de reacción en los momentos adversos y la dificultad para sostener intensidad y concentración a lo largo de los 40 minutos. El desafío inmediato pasa por recuperar la confianza y reencontrar una identidad competitiva que le permita llegar con chances reales a la definición por la permanencia.

Gimnasia, otro rival consolidado

Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima de La Plata, que ocupa el cuarto puesto de la Conferencia Sur, compartido justamente con Pico FC, con un registro de 16 victorias y 9 derrotas. El conjunto platense viene de caer el jueves como visitante frente al líder Provincial de Rosario por 91 a 82, pero su campaña lo sostiene entre los animadores del torneo.

Con un plantel equilibrado, variantes ofensivas y una estructura de juego consolidada, el equipo platense representa un obstáculo de jerarquía para un Pergamino Básquet que necesita dar un golpe anímico. La exigencia será máxima: reducir pérdidas, mejorar los porcentajes de tiro y sostener la intensidad defensiva durante todo el partido serán aspectos centrales si el conjunto local pretende competir de igual a igual.

El choque de este sábado tiene un valor que trasciende los puntos en juego. Para Pergamino Básquet puede significar el inicio de una recuperación que le devuelva esperanza en la recta final o, en caso contrario, profundizar un presente negativo rumbo al duelo decisivo ante Deportivo Norte en el cierre de la Fase Regular. En su casa y ante su gente, el equipo de la ciudad buscará aferrarse a la ilusión y demostrar que todavía está a tiempo de cambiar el rumbo.