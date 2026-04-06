Pergamino Básquet ratificó su proyecto tras el descenso y busca sostener la plaza

Luego de consumarse el descenso de la Liga Argentina de Básquet, Pergamino Básquet emitió un comunicado oficial el pasado sábado en el que confirmó la continuidad de su proyecto deportivo y dejó abierta la posibilidad de seguir compitiendo en la segunda categoría del básquetbol nacional.

El conjunto de la ciudad cerró una campaña negativa, con un registro de 7 triunfos y 25 derrotas, que lo dejó en el último puesto de la Conferencia Sur y derivó en la pérdida de la categoría tras cinco temporadas consecutivas en la Liga Argentina.

A través de sus canales oficiales, la institución reconoció que el descenso “no estaba en los objetivos planteados”, en una temporada que terminó siendo adversa desde lo deportivo.

En el comunicado, la dirigencia también destacó el acompañamiento recibido: “Agradecemos especialmente a las empresas que acompañaron el proyecto y al público que brindó su apoyo permanente durante toda la campaña” , expresaron, en un claro gesto hacia los sponsors y los hinchas que sostuvieron al equipo incluso en los momentos más difíciles.

Live Blog Post Embed - Pergamino Básquet on Instagram: "Pergamino Básquet informa a su comunidad que, tras la finalización de la temporada, el equipo ha descendido de categoría, un resultado que no estaba en los objetivos planteados. Agradecemos especialmente a las empresas que acompañaron el proyecto y al público que brindó su apoyo permanente durante toda la campaña. La institución ratifica su compromiso con el básquet profesional y continuará participando en el ámbito competitivo, ya sea en el Torneo Federal o en la Liga Argentina. Actualmente, se encuentran en curso distintas gestiones con el objetivo de sostener la plaza en la Liga Argentina, dada su relevancia para el desarrollo deportivo y para la ciudad. Pergamino Básquet continuará trabajando con responsabilidad y determinación para afrontar esta nueva etapa. Comisión Directiva Pergamino Básquet" View this post on Instagram

La continuidad del proyecto

Más allá del resultado deportivo, Pergamino Básquet dejó en claro que su intención es sostener la estructura profesional. En ese sentido, la Comisión Directiva ratificó su compromiso con el básquet profesional y aseguró que el club “continuará participando en el ámbito competitivo, ya sea en el Torneo Federal o en la Liga Argentina”.

Además, informaron que actualmente se encuentran en marcha distintas gestiones con el objetivo de mantener la plaza en la Liga Argentina, considerando su importancia no solo en lo deportivo sino también en el desarrollo institucional y el impacto para la ciudad.

Un nuevo escenario por delante

La pérdida de la categoría se concretó el pasado 25 de marzo, tras la derrota como visitante frente a Deportivo Norte por 82 a 58, en un duelo directo por la permanencia disputado en Armstrong. El resultado no solo significó la caída en ese partido decisivo, sino también el cierre de un ciclo en la segunda categoría del básquet argentino.

Con este panorama, Pergamino Básquet inicia una etapa de reconstrucción, con el desafío de reordenarse tras una temporada adversa pero con la intención de sostener el camino recorrido en los últimos años.

Mientras se definen las gestiones para intentar conservar su lugar en la Liga Argentina, el club ya proyecta lo que viene con un mensaje claro: seguir trabajando “con responsabilidad y determinación” para afrontar el nuevo escenario deportivo.