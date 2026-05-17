Douglas va por otro paso firme en Rafaela ante su escolta 9 de Julio

El plantel de Douglas se entrenó en la semana pensando en el exigente duelo ante 9 de Julio.

Douglas Haig afrontará este domingo uno de los compromisos más exigentes de la primera parte del Torneo Federal A cuando visite desde las 15:30 a 9 de Julio de Rafaela en el estadio Germán Soltermam, por la novena fecha de la Zona 1. El encuentro será arbitrado por el chaqueño Guillermo González y pondrá cara a cara al líder del campeonato con su inmediato perseguidor.

El presente del conjunto pergaminense ilusiona cada vez más. El equipo dirigido por Sebastián “Terremoto” Cejas llega invicto, con siete victorias y un empate en ocho presentaciones, campaña que le permitió consolidarse como el mejor equipo del grupo con 22 puntos. Además, logró establecer una diferencia importante respecto de sus perseguidores: justamente 9 de Julio aparece segundo con 14 unidades.

Por eso, el duelo de este domingo representa una gran oportunidad para el Fogonero de reafirmar su dominio en la zona y dar otro paso importante rumbo a la clasificación, teniendo en cuenta que avanzarán a la siguiente instancia los cinco primeros equipos.

Más allá de los números, Douglas Haig atraviesa un momento futbolístico muy positivo. La goleada 4 a 1 frente a Atlético Escobar en el Estadio Miguel Morales el pasado domingo volvió a dejar señales claras del crecimiento colectivo del equipo.

El Rojinegro mostró personalidad para reaccionar luego de comenzar en desventaja y terminó construyendo una victoria contundente a partir de la intensidad, el juego asociado y la eficacia ofensiva. Jonatan Palacio volvió a ser decisivo con dos goles (acumula cinco en el torneo), mientras que Simón Fiorito y Luka Rosciano completaron la goleada en el cierre del partido.

El funcionamiento colectivo es hoy uno de los grandes argumentos del conjunto pergaminense. Douglas Haig combina solidez defensiva, buena circulación de pelota y variantes ofensivas, aspectos que explican el liderazgo y el invicto que sostiene en el campeonato.

Sin Giménez ni Meza

Para el compromiso en Rafaela, Sebastián Cejas no podrá contar con dos jugadores importantes. El delantero Marcos Giménez será preservado debido a una molestia muscular que arrastra desde el partido frente a Atlético Escobar, encuentro en el que solamente disputó el primer tiempo. Las alternativas que maneja el entrenador para reemplazarlo son Elián Tus y Simón Fiorito, dos futbolistas que tuvieron buenas respuestas en el último partido.

La otra ausencia será la del mediocampista Brian Meza, quien llegó a las cinco amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión. En ese sector, el principal candidato para ingresar es Lautaro Ojeda.

De esta manera, la probable formación de Douglas Haig sería con: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri y Luciano Cuello; Martín Caballo o Robertino Seratto, Lautaro Ojeda y Guillermo Pereira; Elián Tus o Simón Fiorito, Jonatan Palacio y Carlos Arriola.

Un rival que quiere descontar

Del otro lado estará un 9 de Julio de Rafaela que buscará aprovechar la localía para descontar puntos y mantenerse en la pelea por el primer puesto. El conjunto rafaelino viene de igualar 0 a 0 frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y sabe que el duelo ante el Fogonero puede ser clave para sus aspiraciones.

Sin embargo, el León sufrió una baja sensible. El arquero Joaquín Gómez padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas durante el encuentro en Villa Ramallo y estará fuera de las canchas entre siete y nueve meses.

Ante esa situación, la dirigencia incorporó al arquero Lucas Cuevas, de 23 años y surgido en Rosario Central. Quien reemplazó a Gómez en el último partido fue Mirko Zanoni, otro de los arqueros disponibles en el plantel junto a Lautaro Salzgeber.

Más allá de ese golpe, 9 de Julio ha mostrado regularidad en esta primera rueda y se mantiene como uno de los protagonistas de la Zona 1, con una campaña de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas.

Primera rueda casi perfecta

Douglas Haig cerrará este domingo una primera rueda que hasta el momento ha sido prácticamente ideal. El conjunto pergaminense lidera con comodidad la Zona 1 con 22 puntos y además es el equipo más goleador del grupo con 15 tantos, junto a 9 de Julio, aunque con una defensa mucho más sólida: apenas recibió cinco goles en ocho fechas.

Con ese panorama, el choque en Rafaela aparece como una medida importante para el equipo de Sebastián Cejas, que buscará sostener el invicto y continuar afirmando su candidatura en el Torneo Federal A.