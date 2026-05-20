Julia Riera quedó a un paso del cuadro principal de Roland Garros

Julia Riera volvió a mostrar carácter y capacidad de reacción en la clasificación de Roland Garros . En la mañana de este miércoles, la tenista pergaminense derrotó a la estadounidense Robin Montgomery por 2-6, 6-2 y 6-1, luego de 1 hora y 35 minutos de juego, y avanzó a la tercera y última ronda de la qualy del segundo Grand Slam de la temporada.

Riera, actual 180° del ranking WTA, tuvo un comienzo complicado frente a Montgomery (336°, ingresó al torneo con ranking protegido), que se quedó con el primer set por 6-2. Sin embargo, “Juli” logró reacomodarse rápidamente en el partido y cambió el desarrollo a partir del segundo parcial.

Con mayor solidez desde el fondo de la cancha y mejor efectividad en el saque, la pergaminense comenzó a imponer condiciones y se llevó el segundo set por 6-2 para igualar el encuentro. Ya en el tercer parcial mantuvo el dominio, quebró en varias oportunidades y cerró el partido con un contundente 6-1 para meterse entre las 32 jugadoras que siguen en carrera por un lugar en el cuadro principal.

A un triunfo del objetivo

Con esta victoria, Riera quedó a un paso de superar la clasificación de Roland Garros por tercer año consecutivo, un logro que ratificaría su regularidad en uno de los escenarios más importantes del circuito femenino. Su camino en París había comenzado el martes con otra victoria trabajada en primera ronda frente a la checa Laura Samson (156°) por 6-4, 6-7 y 6-1, tras 2 horas y 41 minutos de juego.

Por el pase al cuadro principal enfrentará este jueves a la rusa Alina Kornéyeva, 15ª preclasificada de la qualy, quien este miércoles eliminó a la riojana Jazmín Ortenzi por 4-6, 6-4 y 6-2. Será un nuevo desafío exigente para la tenista de Pergamino, que atraviesa un bueno momento y continúa sumando confianza en el polvo de ladrillo parisino.

Buen presente antes de París

Riera llegó a Roland Garros en una positiva actualidad deportiva luego de una destacada gira por Estados Unidos. En las semanas previas alcanzó las finales del W35 de Boca Ratón y del W100 de Indian Harbour Beach, resultados que le permitieron recuperar confianza y llegar con buen ritmo competitivo a París.

Ahora, “Juli” quedó nuevamente muy cerca de cumplir uno de los principales objetivos de la temporada: ingresar al cuadro principal de Roland Garros y volver a competir entre las mejores del mundo.