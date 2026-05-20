miércoles 20 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Julia Riera quedó a un paso del cuadro principal de Roland Garros

    La pergaminense venció a la estadounidense Robin Montgomery en tres sets y se jugará el pase al cuadro principal de Roland Garros ante la rusa Alina Kornéyeva.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    20 de mayo de 2026 - 12:55
    Julia Riera venció a Robin Montgomery y sueña con ingresar nuevamente al cuadro principal.

    Julia Riera venció a Robin Montgomery y sueña con ingresar nuevamente al cuadro principal.

    @tomistx

    Julia Riera volvió a mostrar carácter y capacidad de reacción en la clasificación de Roland Garros. En la mañana de este miércoles, la tenista pergaminense derrotó a la estadounidense Robin Montgomery por 2-6, 6-2 y 6-1, luego de 1 hora y 35 minutos de juego, y avanzó a la tercera y última ronda de la qualy del segundo Grand Slam de la temporada.

    Lee además
    Julia Riera superó a Laura Samson y mantiene intacta la ilusión de ingresar al cuadro principal.

    Julia Riera dio el primer paso en la qualy de Roland Garros
    Con el trofeo de subcampeona: Julia Riera volvió a cerrar una gran semana en Estados Unidos.

    Julia Riera cerró otra gran semana en Estados Unidos

    Riera, actual 180° del ranking WTA, tuvo un comienzo complicado frente a Montgomery (336°, ingresó al torneo con ranking protegido), que se quedó con el primer set por 6-2. Sin embargo, “Juli” logró reacomodarse rápidamente en el partido y cambió el desarrollo a partir del segundo parcial.

    Con mayor solidez desde el fondo de la cancha y mejor efectividad en el saque, la pergaminense comenzó a imponer condiciones y se llevó el segundo set por 6-2 para igualar el encuentro. Ya en el tercer parcial mantuvo el dominio, quebró en varias oportunidades y cerró el partido con un contundente 6-1 para meterse entre las 32 jugadoras que siguen en carrera por un lugar en el cuadro principal.

    Julia RG 2026

    A un triunfo del objetivo

    Con esta victoria, Riera quedó a un paso de superar la clasificación de Roland Garros por tercer año consecutivo, un logro que ratificaría su regularidad en uno de los escenarios más importantes del circuito femenino. Su camino en París había comenzado el martes con otra victoria trabajada en primera ronda frente a la checa Laura Samson (156°) por 6-4, 6-7 y 6-1, tras 2 horas y 41 minutos de juego.

    Por el pase al cuadro principal enfrentará este jueves a la rusa Alina Kornéyeva, 15ª preclasificada de la qualy, quien este miércoles eliminó a la riojana Jazmín Ortenzi por 4-6, 6-4 y 6-2. Será un nuevo desafío exigente para la tenista de Pergamino, que atraviesa un bueno momento y continúa sumando confianza en el polvo de ladrillo parisino.

    Buen presente antes de París

    Riera llegó a Roland Garros en una positiva actualidad deportiva luego de una destacada gira por Estados Unidos. En las semanas previas alcanzó las finales del W35 de Boca Ratón y del W100 de Indian Harbour Beach, resultados que le permitieron recuperar confianza y llegar con buen ritmo competitivo a París.

    Ahora, “Juli” quedó nuevamente muy cerca de cumplir uno de los principales objetivos de la temporada: ingresar al cuadro principal de Roland Garros y volver a competir entre las mejores del mundo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Julia Riera dio el primer paso en la qualy de Roland Garros

    Julia Riera cerró otra gran semana en Estados Unidos

    Joaquín Debeljuh vuelve al Desafío Ruta 40: "Voy a competir contra mis máximos ídolos"

    Juliano Almeida fue tercero en Catamarca y sigue al frente del Nacional Infanto Juvenil

    Pergamino sumó títulos y podios en el Regional de bádminton

    Argentino, Alfonzo y Gimnasia iniciaron su camino en la LiNoBo en Los Toldos

    Torneo Federal A: Douglas Haig dejó su invicto en Rafaela

    Douglas va por otro paso firme en Rafaela ante su escolta 9 de Julio

    Otra fecha perfecta para los equipos de Pergamino en la Liga Provincial

    Morena Pugin rozó el podio en salto en largo y Sara Favre fue bronce en la posta

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Joaquín Debeljuh pasó por el programa Fuera de Página antes de viajar al Desafío Ruta 40. video

    Joaquín Debeljuh vuelve al Desafío Ruta 40: "Voy a competir contra mis máximos ídolos"

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Ley de Zona Fría: El nuevo régimen generaría en Pergamino aumentos importantes en la boleta de gas

    Ley de Zona Fría: El nuevo régimen generaría en Pergamino aumentos importantes en la boleta de gas
    Aumentan las intoxicaciones con monóxido de carbono en Provincia y Pergamino refuerza los cuidados

    Aumentan las intoxicaciones con monóxido de carbono en Provincia y Pergamino refuerza los cuidados

    Más de 350 estudiantes secundarios participaron en Ramallo del proyecto “Coordenadas”, una iniciativa destinada a acompañar a los jóvenes del último año en la construcción de su futuro académico y laboral.

    Jóvenes de Ramallo participaron en talleres de orientación vocacional para definir su futuro

    El Mercado Patrio se desarrollará en el Galpón de la Juventud de Pergamino.

    Sabores patrios, música y tradición: Pergamino celebrará el 25 de Mayo con un gran Mercado Patrio

    La Catedral de San Nicolás puso en marcha una nueva campaña solidaria destinada a ayudar a personas que atraviesan el invierno en situación de vulnerabilidad.

    San Nicolás: Casa de Encuentro asiste a más de 400 chicos y fortalece su trabajo social en la zona sur