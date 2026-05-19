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    • Julia Riera dio el primer paso en la qualy de Roland Garros

    La pergaminense venció en tres sets a la checa Laura Samson y avanzó a la segunda ronda. Busca meterse por tercer año consecutivo en el cuadro principal.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    19 de mayo de 2026 - 13:26
    Julia Riera superó a Laura Samson y mantiene intacta la ilusión de ingresar al cuadro principal.

    Julia Riera superó a Laura Samson y mantiene intacta la ilusión de ingresar al cuadro principal.

    JULIA RIERA

    Julia Riera comenzó de manera positiva su participación en la clasificación de Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam de la temporada que se disputa en París sobre polvo de ladrillo. En la mañana de este martes, la tenista pergaminense derrotó a la checa Laura Samson (156° del ranking mundial) por 6-4, 6-7 y 6-1, luego de 2 horas y 41 minutos de juego.

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    Riera, ubicada actualmente en el puesto 180° del ranking WTA, mostró solidez y carácter para sacar adelante un encuentro exigente. En el primer set logró imponer condiciones y quedarse con el parcial por 6-4, aunque luego Samson reaccionó y llevó el segundo set al tie break que terminó favoreciendo a la checa por 9-7.

    Lejos de caerse anímicamente, “Juli” volvió a tomar el control del partido en el tercer parcial y rápidamente consiguió una ventaja importante. Cuando se imponía por 4-1, el encuentro debió suspenderse momentáneamente debido a la lluvia que afectó la jornada en París. Tras la reanudación, la pergaminense mantuvo la intensidad y cerró el partido con autoridad por 6-1 para avanzar a la segunda ronda de la qualy.

    En busca del cuadro principal

    Con este triunfo, Riera quedó a dos victorias de ingresar al cuadro principal de Roland Garros, que reúne a 128 jugadoras. En la segunda ronda, este miércoles, enfrentará a la estadounidense Robin Montgomery (336°), quien en su debut eliminó a la australiana Maddison Inglis (141°) por 6-1 y 7-5.

    La argentina intenta superar la clasificación de Roland Garros por tercer año consecutivo, reafirmando su regularidad en uno de los escenarios más importantes del circuito mundial.

    Dos finales antes de París

    Riera llegó a esta qualy atravesando un buen momento tenístico luego de completar una destacada gira por Estados Unidos. En las semanas previas alcanzó dos finales consecutivas en torneos ITF disputados sobre polvo de ladrillo. Primero fue subcampeona en el W35 de Boca Ratón y posteriormente volvió a llegar a una final en el W100 de Indian Harbour Beach, certamen de mayor categoría en el que mostró un alto nivel competitivo.

    Durante esa gira consiguió además triunfos importantes frente a jugadoras mejor posicionadas en el ranking, recuperó confianza y sumó ritmo de competencia en la antesala de Roland Garros, uno de los grandes objetivos de su temporada.

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