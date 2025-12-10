miércoles 10 de diciembre de 2025
    • Pergamino Básquet busca otra alegría en casa ante Central Entrerriano

    Con el envión del triunfo ante Rocamora, el equipo de Federico Díaz busca encadenar dos victorias seguidas y seguir construyendo fortaleza en el “Dorado Merlo”.

    10 de diciembre de 2025 - 13:40
    Martín Gandoy, Juan Martín Bello y Emanual Shepherd, referentes de Pergamino Básquet.

    Martín Gandoy, Juan Martín Bello y Emanual Shepherd, referentes de Pergamino Básquet.

    PRENSA PERGAMINO BASQUET

    Este miércoles, a las 21:00, Pergamino Básquet (4-6) volverá a presentarse ante su gente en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” para recibir a Central Entrerriano (5-5) en un duelo clave para seguir afianzando su localía en la Liga Argentina.

    El equipo pergaminense llega con envión anímico tras haber conseguido una valiosa victoria por 84-79 frente a Rocamora en su última presentación el domingo. Ese triunfo no solo significó un alivio, sino también una señal de mejoría colectiva, especialmente en los pasajes ofensivos del primer tiempo, donde Pergamino mostró fluidez, intensidad y una alta efectividad. Pero deberá mejorar la concentración para que no le vuelva a ocurrir lo mismo que hace tres días cuando sufrió hasta el final para sellar el triunfo.

    Con ese antecedente positivo, el elenco dirigido por Federico Díaz buscará encadenar dos triunfos consecutivos por primera vez en la temporada. Lograrlo podría marcar un punto de inflexión para ordenar su camino y ganar terreno en la tabla de la Conferencia Sur.

    El rival, Central Entrerriano

    Central Entrerriano será un rival exigente, con recursos para complicar y con la intención de hacerse fuerte en condición de visitante, porque en lo que va de la temporada solamente ganó un solo encuentro de visitante en cinco presentaciones. Viene de caer ante Centenario de Venado Tuerto por 90-74.

    Para Pergamino, la clave estará en repetir la intensidad de su última presentación, sostener la concentración defensiva durante los 40 minutos y aprovechar la fortaleza que significa jugar en casa. Por ahora las cuatro victorias del equipo de la ciudad fueron en condición de local (solo perdió ante Lanús).

    El “Dorado Merlo” volverá a ofrecer su habitual clima de apoyo, un factor que el equipo buscará capitalizar para confirmar su levantada y regalarle otra alegría a su público. Si el equipo de la ciudad gana esta noche quedará con un récord de cinco victorias y seis derrotas y llegaría envalentonado al duelo del sábado 13 a las 20:30 en La Plata frente a Gimnasia y Esgrima.

    Temas
