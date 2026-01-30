Santiago García Cano renovó con Temperley y jugará el Torneo Federal

Santiago García Cano confirmó en los últimos días la renovación de su vínculo con Temperley de Rosario y se prepara para disputar una nueva edición del Torneo Federal de Básquet. El jugador formado en Argentino de Pergamino atraviesa un momento importante de su carrera, consolidándose en una categoría exigente y con proyección.

“Por suerte se pudo renovar el contrato y voy a poder jugar otro Federal más”, contó Santiago, quien destacó la continuidad como un paso clave en su desarrollo. “La idea es seguir creciendo y sumando experiencia, que es lo que más vale en este nivel”, agregó.

El recorrido de García Cano comenzó muy temprano en Argentino, club donde se formó desde la categoría escuelita. “Arranqué a los cuatro años en el club, siempre estuve ahí. Pasé por todas las inferiores y llegué a jugar en Primera, que es algo muy lindo”, recordó. Sobre el sentido de pertenencia, fue claro: “Desde chico Argentino te inculca lo que es estar en el club, el compañerismo y la familia. Es un lugar donde se respira básquet todos los días”.

En su etapa en el club pergaminense logró títulos en formativas y también en Primera División. “Gané un torneo por categoría en inferiores y después, en Primera, fuimos bicampeones. El ascenso del año pasado no me tocó jugarlo, pero lo sentí como si hubiera estado, porque uno sigue conectado con el club”, afirmó.

El salto a Rosario se dio el año pasado, cuando decidió continuar su carrera deportiva y comenzar sus estudios. “Me llamaron de Temperley, tuvimos una reunión y cerramos para jugar en Sub 21 y Primera. Además, me fui a Rosario para estudiar el profesorado de Educación Física”, explicó.

Sobre su llegada al club rosarino, destacó similitudes con Argentino. “Me encontré con un club muy parecido en el sentido de la gente, del aliento y del clima de barrio. A la cancha va mucha gente y eso se siente”, señaló. Y sobre el nivel de competencia, agregó: “En Rosario hay muchísimos clubes, con ascensos y descensos. Hay más partidos y eso lo hace muy exigente, pero el nivel es bastante similar, depende mucho de cada equipo”.

Embed - LA OPINION Play | Streaming on Instagram: "Santiago García Cano, protagonista en el básquet local, pasó por nuestros estudios. #FueraDePágina, lunes a viernes, de 10 a 12, en La Opinión Play. #BásquetPergamino #SantiagoGarcíaCano #DeporteLocal #LaOpinionPlay" View this post on Instagram

La ilusión intacta para una nueva temporada

De cara a la nueva temporada, anticipó una pretemporada intensa. “Esta va a ser mucho más física. Después, cuando arranca el Federal y el torneo local, ya no hay tanto tiempo para trabajar lo físico y se pasa más a lo táctico”, explicó. Además, remarcó el profesionalismo del trabajo: “Nos hacen mediciones físicas y de salud. Entrenamos con gimnasio y cancha, así que se trabaja fuerte lo físico porque es lo que te sostiene durante todo el año”.

Con un año de experiencia en el club, Santiago buscará mayor protagonismo. “El torneo pasado tuve bastantes minutos y este año voy a tratar de ganarme un lugar más, seguir creciendo y mostrarme”, expresó.

Una familia que respira básquet

La familia García Cano siempre estuvo ligada al basquetbol y obviamente al club Argentino. José Luis, papá de Santiago, también defendió los colores del “blanco” durante muchos años jugando inclusive torneos provinciales.

Lucas García Cano, uno de sus hermanos, también nació basquetbolísticamente en Argentino, jugó en las inferiores, tuvo pasó por la Selección, por otros clubes y actualmente está otra vez en Argentino jugando en Primera. Y el más chico, de los García Cano, Bautista, actualmente también está incursionando en Primera.

Al respecto Santiago contó: “Mi papá es fanático de Argentino y va siempre a la cancha. Nos da consejos pero más que nada como padre, familiar, no tanto como un entrenador porque siempre nos alienta a entrenar y a escuchar al entrenador”.

Refiriéndose a lo que significó jugar con Lucas y ser campeones con Argentino, Santiago resaltó: “Al principio fue raro pero la verdad que fue una experiencia muy linda y ahora el más chico está dando los primeros pasos en Primera así que si vuelvo algún día será muy lindo jugar los tres”.

Argentino, su gran amor

A pesar de estar radicado en Rosario, el vínculo con Argentino sigue intacto. “Lo sigo siempre por redes y por mis compañeros, que son amigos. Sueño con poder jugar algún día un Federal con Argentino. Sería algo hermoso, por los recuerdos que tengo de ir a la cancha y verlo jugar esa categoría”, confesó.

Con apenas 20 años, García Cano transita una etapa de aprendizaje constante. “La experiencia es lo más importante en el deporte. Te hace ver un montón de cosas que cuando sos chico no notás y después te pueden costar caro”, reflexionó.

El inicio de la pretemporada

A partir del lunes Santiago vuelve a los entrenamientos ya que comienza la pretemporada con Temperley: “Seguramente va a ser una pretemporada muy física porque vamos a afrontar dos campeonatos y después ya no queda mucho tiempo para trabajar en lo físico sino que se trabaja en cancha cuando se inician los torneos”:

En cuánto a sus expectativas para ese año, señaló: “Espero que sea similar al del año pasado, que podamos estar en los más alto de la Súper Liga de Rosario y tratar de llegar lo más lejos posible en el Federal, dejar una imagen buena como club y seguir creciendo. Y en lo personal continuar sumando más minutos en el Federal y seguir tomando experiencia y conocimientos”.