sábado 31 de enero de 2026
    • Crearon el Registro Único de Grupos de Entrenamiento Físico

    El Registro Único de Grupos de Entrenamiento Físico busca mejorar la articulación entre la Municipalidad de Pergamino y los entrenadores.

    31 de enero de 2026 - 09:50
    Participaron referentes de disciplinas como running, entrenamiento funcional, calistenia y actividades afines que se desarrollan habitualmente en espacios públicos.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
    El subsecretario de Deportes, Matías Varela, junto &nbsp;el concejal y autor del proyecto, Gustavo Ciuffo. &nbsp;

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    El viernes se llevó a cabo una reunión informativa donde presentaron detalles sobre la creación del Registro Único de Grupos de Entrenamiento Físico (RudGE), que comenzará a implementarse en Pergamino. Tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de la Villa Deportiva y lo encabezó el concejal y autor del proyecto, Gustavo Ciuffo, junto al subsecretario de Deportes, Matías Varela.

    Participaron referentes de disciplinas como running, entrenamiento funcional, calistenia y actividades afines que se desarrollan habitualmente en espacios públicos.

    Durante la jornada se compartieron datos y fundamentos del Proyecto de Ordenanza que ingresará al Honorable Concejo Deliberante el próximo jueves 5 de febrero. Asimismo, se generó un espacio de intercambio para escuchar inquietudes, necesidades y precisiones de quienes llevan adelante estas propuestas deportivas.

    Registro Único de Grupos de Entrenamiento Físico

    El RudGE tiene como propósito regular las prácticas de entrenamiento físico grupal en la vía pública, garantizando la seguridad de participantes, peatones y terceros, y promoviendo una convivencia urbana equilibrada. La iniciativa también busca fortalecer el uso responsable del espacio público y mejorar la articulación entre la Municipalidad de Pergamino y los entrenadores.

    Además, el registro permitirá contar con información actualizada, facilitar tareas de control preventivo y generar instancias de trabajo conjunto con los responsables de estas actividades que siguen creciendo en la ciudad.

