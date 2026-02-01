Sebastián Cejas: "prácticamente estamos con el plantel cerrado"

Sebastián Cejas realizó un balance del mercado de pases y se mostró conforme con los jugadores que arribaron a la institución. LUCIA ARMANINO

Douglas Haig iniciará este lunes su segunda semana de pretemporada y comenzarán los trabajos en doble turno. El entrenador Sebastián Cejas habló en el programa La Gloria o Devoto que conducen Diego Squarini y Nicolás Minitti por el canal de streaming de LA OPINION PLAY y dejó conceptos muy interesantes del presente futbolístico de la institución.

Douglas y el mercado de pases Al ser consultado sobre la incursión de Douglas en el mercado de pases, el entrenador remarcó: “Se trabajó mucho en este período de receso con respecto a las altas y bajas del plantel, estoy muy conforme porque se hizo en conjunto con el club, se analizaron bien los jugadores que pretendíamos. En general todos los jugadores que queríamos lo pudimos concretar. Obviamente que el grueso del plantel pudo renovar, lo pudimos mantener en las condiciones que pretendía la institución, ya prácticamente estamos con el plantel cerrado. Calculo que la semana que viene (por la que inicia mañana) el plantel va a estar completo por lo que estamos contentos, conformes, creo que el club, la dirigencia, con Sebastián Gasparini a la cabeza en esta área hizo un buenísimo trabajo y eso me deja tranquilo y conforme”.

Puestos que faltan Al respecto, Sebastián Cejas abordó una problemática a nivel general del fútbol, que es la falta de jugadores de perfil zurdo, pero entiende que puede suplir ese déficit con jugadores que tiene dentro del plantel que pueden adaptarse a jugar por los dos carriles: “Hay un déficit a nivel mundial que son los jugadores de perfil izquierdo y por ahí nos estaba faltando un extremo izquierdo y un interno zurdo y un central zurdo, pero en cuanto al extremo me comunicaron que habíamos cerrado a Carlos Arriola y central zurdo estamos en la búsqueda de un jugador que lo analizaremos en estos días y veremos si podemos concretar. Como interno izquierdo en su momento teníamos un jugador que por una cosa u otra no pudo venir pero lo completamos con Guillermo Pereyra, que más allá que sea derecho nos da la posibilidad de usarlo tanto por derecha como por izquierda, entonces nos quedamos conformes”.

Analizan la llegada de un centrodelantero En cuanto al centro delantero que tanto se habló en la pretemporada, “terremoto” explicó: “Con el trema de Jara, que llegó con un problemita en la rodilla, tenemos que sentarnos a analizar porque hoy tendríamos a Jonatan (Palacio) solamente y al juvenil Joaquín Llamas de divisiones inferiores, entonces es un tema que estamos hablando, lo estamos abordando porque vamos a ver la cantidad de días que tiene de recuperación Jara. Si consideramos entre todos la faltante de un jugador de ese rol lo vamos a tener que ir afirmando en estos días pero no me quiero apresurar porque no es fácil hacer un mercado con el presupuesto que nos estamos manejando hoy en día. Económicamente la Argentina en general no está para hacer locuras. El mercado del Nacional B está prácticamente cerrado, entonces hoy, salir a buscar algo, tendría que ser una alternativa o una apuesta, entonces tenemos que analizar bien esa cuestión”.

Cuestiones tácticas De acuerdo a las características de los jugadores que tiene Douglas, el coach se refirió a la posible disposición táctica dentro de la cancha, pero fue muy claro en su idea: “Para mí el sistema táctico te da un orden, pero después puede ir variando de acuerdo a la posición del jugador. Porque hay momentos que construyo de una manera y cuando defiendo lo hago de otra manera, es decir que va oscilando el sistema táctico, siempre dentro de un orden. Si hablamos de sistemas, yo me imagino a Guillermo Pereira en un sistema 4-3-3 como un interno por izquierda porque le queda la pierna derecha para adentro, pero Gille me da la alternativa de que lo pueda hacer por derecha, entonces no tengo inconvenientes en ese sentido. Castellanos me puede dar la misma alternativa, derecha o izquierda. El único zurdo que tenemos hoy es Maurito (Ponce de León) y él también me puede dar esa alternativa. Por eso creo que lo importante es tener el perfil adecuado para jugare en la posición, después podemos jugar a pierna cambiada porque te gusta que al extrema le quede su pierna hábil para patear al arco, ó por ahí podes tener un interno zurdo que sea habilitador y que te genere fútbol y le queda más fácil habilitar del lado de su pierna o del lado opuesto”. Obras en el club Sebastián Cejas también destacó algunas obras que realizó la dirigencia en el receso: “Se construyó un espacio de trabajo, una oficina técnica donde nosotros podemos trabajar, porque era un espacio que no había en el club. Y la verdad que el club hizo un esfuerzo para que podamos tener ese espacio y lo estamos aprovechando”.

