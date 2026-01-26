Pergamino Básquet recibe este lunes a Villa Mitre de Bahía Blanca

El sábado por la noche Pergamino Básquet volvió a la localía y recibió a Racing de Avellaneda con el afán de poder encontrarse nuevamente con la victoria, pero nada pudo hacer.

Pergamino Básquet afrontará este lunes por la noche un compromiso en la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21:30, en el estadio Ricardo “Dorado” Merlo del Club Juventud, el conjunto de nuestra ciudad recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca con la imperiosa necesidad de ganar para tratar de revertir el mal momento basquetbolístico que está atravesando.

Desde la reanudación del torneo en este 2026, el conjunto de nuestra ciudad solo pudo lograr un triunfo y fue de visitante, ante Rocamora. Actualmente cuenta con un registro de 5 victorias y 14 derrotas y se encuentra en el anteúltimo puesto de la tabla, sólo por encima de Deportiva Roca.

El rival de esta noche está ubicado en la decimotercera posición con un record de 5 triunfo y 10 derrotas. En su última presentación durante el fin de semana perdió con Centenario por 92 a 84 en calidad de visitante.

El sábado por la noche Pergamino Básquet volvió a la localía y recibió a Racing de Avellaneda con el afán de poder encontrarse nuevamente con la victoria, pero nada pudo hacer.

El encuentro comenzó con un Racing muy efectivo, especialmente desde el perímetro, con Silva y Fuenmayor como protagonistas tras buenas transiciones ofensivas y libertad para ejecutar. El equipo dirigido por Boadaz mantuvo su alto nivel, mientras que Pergamino sufrió pérdidas y errores que lo condicionaron desde el inicio: el primer cuarto terminó 26 a 7 en favor de la visita.

En el segundo período, el conjunto local mostró rebeldía y carácter a través de Rodríguez, Gandoy y Marconato, logrando achicar la diferencia. Si bien Racing continuó siendo superior, estuvo casi cinco minutos sin anotar y ya no se mostró tan cómodo como en el arranque. El primer tiempo se cerró 39 a 25 para La Academia, con un partido todavía abierto.

El tercer cuarto fue una réplica del comienzo: muchas pérdidas de Pergamino y un Racing firme, cómodo y encontrando variantes ofensivas, sobre todo con Fuenmayor, para sacar una máxima de 26 puntos. De esa manera, el visitante se fue al último descanso arriba 63 a 37.

Con el partido definido, Racing aprovechó el último cuarto para rotar el plantel y darle descanso a algunos jugadores. Pergamino, por su parte, continúa sin poder hacerse fuerte como local y sumó su quinta caída al hilo. Fue victoria clara de Racing por 76 a 54, que vuelve al triunfo y sigue de cerca a los equipos de arriba.(Informe: Prensa Pergamino Básquet).