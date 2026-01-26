lunes 26 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino Básquet recibe este lunes a Villa Mitre de Bahía Blanca

    Por la Liga Argentina, Pergamino Básquet recibe al conjunto de Bahía Blanca desde las 21:30. El sábado cayó ante Racing de Avellaneda por 76 a 54.

    26 de enero de 2026 - 09:27
    El sábado por la noche Pergamino Básquet volvió a la localía y recibió a Racing de Avellaneda con el afán de poder encontrarse nuevamente con la victoria, pero nada pudo hacer.

    El sábado por la noche Pergamino Básquet volvió a la localía y recibió a Racing de Avellaneda con el afán de poder encontrarse nuevamente con la victoria, pero nada pudo hacer.

    JAVIER MENGONI

    Pergamino Básquet afrontará este lunes por la noche un compromiso en la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21:30, en el estadio Ricardo “Dorado” Merlo del Club Juventud, el conjunto de nuestra ciudad recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca con la imperiosa necesidad de ganar para tratar de revertir el mal momento basquetbolístico que está atravesando.

    Lee además
    Pergamino Básquet jugará en la noche del sábado desde las 21:00 ante Racing de Avellaneda en Pergamino. 

    Pergamino Básquet recibe el sábado a Racing por la Liga Argentina
    Pergamino Básquet cayó derrotado en su visita a Pico FC por 77 a 66. 

    Nueva derrota de Pergamino Básquet en la Liga Argentina

    Desde la reanudación del torneo en este 2026, el conjunto de nuestra ciudad solo pudo lograr un triunfo y fue de visitante, ante Rocamora. Actualmente cuenta con un registro de 5 victorias y 14 derrotas y se encuentra en el anteúltimo puesto de la tabla, sólo por encima de Deportiva Roca.

    El rival de turno

    El rival de esta noche está ubicado en la decimotercera posición con un record de 5 triunfo y 10 derrotas. En su última presentación durante el fin de semana perdió con Centenario por 92 a 84 en calidad de visitante.

    Derrota ante Racing de Avellaneda

    El sábado por la noche Pergamino Básquet volvió a la localía y recibió a Racing de Avellaneda con el afán de poder encontrarse nuevamente con la victoria, pero nada pudo hacer.

    El encuentro comenzó con un Racing muy efectivo, especialmente desde el perímetro, con Silva y Fuenmayor como protagonistas tras buenas transiciones ofensivas y libertad para ejecutar. El equipo dirigido por Boadaz mantuvo su alto nivel, mientras que Pergamino sufrió pérdidas y errores que lo condicionaron desde el inicio: el primer cuarto terminó 26 a 7 en favor de la visita.

    En el segundo período, el conjunto local mostró rebeldía y carácter a través de Rodríguez, Gandoy y Marconato, logrando achicar la diferencia. Si bien Racing continuó siendo superior, estuvo casi cinco minutos sin anotar y ya no se mostró tan cómodo como en el arranque. El primer tiempo se cerró 39 a 25 para La Academia, con un partido todavía abierto.

    El tercer cuarto fue una réplica del comienzo: muchas pérdidas de Pergamino y un Racing firme, cómodo y encontrando variantes ofensivas, sobre todo con Fuenmayor, para sacar una máxima de 26 puntos. De esa manera, el visitante se fue al último descanso arriba 63 a 37.

    Con el partido definido, Racing aprovechó el último cuarto para rotar el plantel y darle descanso a algunos jugadores. Pergamino, por su parte, continúa sin poder hacerse fuerte como local y sumó su quinta caída al hilo. Fue victoria clara de Racing por 76 a 54, que vuelve al triunfo y sigue de cerca a los equipos de arriba.(Informe: Prensa Pergamino Básquet).

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet recibe el sábado a Racing por la Liga Argentina

    Nueva derrota de Pergamino Básquet en la Liga Argentina

    Pergamino Básquet vuelve a la ruta frente a un Pico FC fuerte en su casa

    Cruce de Los Andes: Anahí Cola y la pasión por correr en montaña

    Douglas pone en marcha la pretemporada pensando en el próximo Torneo Federal A

    El Torneo 6 Ligas de Fútbol comenzará el 12 de febrero

    El Torneo Regional de Básquet se transformó en Liga Provincial y será organizado por la FBB

    Fedenor confirmó el calendario del automovilismo zonal para este año

    Douglas sumó a Jonatan Palacio y renovó Agustín Pezzi

    La amenaza de Trump sobre Groenlandia enciende alarmas en el fútbol europeo y abre la puerta a un boicot

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a San Pedro, junto al intendente Cecilio Salazar, para “promocionar la oferta turística” de la ciudad, programada para el 28 de enero, ya generó cuestionamientos desde la oposición.

    Corvino cuestionó la visita de Axel Kicillof a San Pedro y puso en duda la promoción turística
    Destino San Javier emocionó al público de Pergamino con un show multitudinario en Parque Belgrano, en el marco de los 400 años de La Dormida.

    Ante 23 mil personas, Destino San Javier emocionó en Pergamino en los 400 años de La Dormida

    El Gobierno insiste en desburocratizar la ganadería. 

    Ganadería: el Gobierno refuerza el rumbo desregulador apostando a más libertad

    El sujeto en situación de calle se encontraría en el medio de ambos carriles de la ruta 8 cuando lo atropelló el camión que circulaba por la traza nacional en la noche de este domingo.

    Un sujeto en situación de calle, que habitualmente pide en el medio de la ruta, fue atropellado por un camión

    Liga Federal de Vóley 2026, Náutico San Pedro comenzó su gira amistosa.

    Club Náutico San Pedro ajusta su juego con una gira exigente rumbo a la Liga Federal de Vóley 2026